Кылычдароглу пошел ва-банк. Чем ответит Эрдоган? - Эльнур Эминоглы

03:10 20.05.2023

Haqqin.az

Азербайджан



Кылычдароглу пошел ва-банк. Чем ответит Эрдоган?

Оппонент Эрдогана Кылычдароглу сменил либеральную риторику на националистическую



Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу накануне второго тура голосования резко сменил риторику, пишет Haqqin. Из прозападного политика он превратился в "сурового националиста", однако это едва ли поможет ему одержать победу над Эрдоганом.



Команда Кемаля Кылычдароглу посмотрела на результаты первого тура выборов и сделала неожиданные выводы. Теперь Кемаль Кылычдароглу будет "злым националистом" с радикальной антибеженской риторикой в центре кампании.



Вчера, 18 мая, "бай Кемаль", как его называют в Турции, явился перед своими сторонниками в совершенно новом качестве. "Турецкий Ганди", как его иногда называли в оппозиционной прессе и в западных изданиях, куда-то испарился. В ходе специального заявления, сделанного им перед своими сторонниками, перед публикой предстал жесткий националист, противник беженцев, делающий, кроме того, выпады и в сторону России, и в сторону США.



Только 28 мая мы узнаем о том, насколько выигрышной окажется новая предвыборная стратегия Кылычдароглу и его трансформация из "турецкого Ганди" в "сурового националиста"



На трибуну взошел совсем другой Кылычдароглу, с совсем иной риторикой. Полностью соответствующей той, что была ему предписана по итогам закрытого совещания, которое объединенная оппозиция провела 17 мая. По итогам продолжавшегося три часа обсуждения никаких заявлений не последовало, но турецкие журналисты выяснили, что для привлечения новых избирателей, которые должны закрыть разницу в 5% между Эрдоганом и Кылычдароглу, бай Кемаль будет придерживаться теперь жесткого националистического дискурса.



Что он и продемонстрировал буквально на следующий день: что ни фраза – то прямо хоть в граните отливай. "Эрдоган, ты не смог защитить границы нашей страны. Миллионы беженцев привел в нашу страну. Я обещаю отправить немедленно всех беженцев назад. Объявляю об этом и точка. Я вырву глаза всем тем, кто зарится даже на 5 курушей государственных денег [имеется в виду государственные пособия беженцам – Д.Р.]".



"Мы не оставим нашу родину тем, кто привел в нашу страну 10 миллионов мигрантов! Мигрантов, которые будут угрожать нашему выживанию, превратившись в 30 миллионов завтра! Мы не оставим свою родину фальшивому лидеру, который находится под контролем России, у дверей которой он стоит, сложив руки. Мы не оставим нашу родину тем, кто сотрудничает с США и Гюленом и замышляет против турецкой армии, сажая в тюрьмы наших офицеров и генералов!" И так далее, и тому подобное.



А потом появилось видеообращение: "Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем Большого Ближнего Востока, а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется".



Воистину, жажда 5% способна творить чудеса. Кылычдароглу уволил своего заместителя Онурсала Адигюзеля, который отвечал за агитацию и мониторинг на избирательных участках. Он разорвал контракт с турецкой компанией, которая вела его кампанию. Теперь руководить штабом турецкого кандидата будет мэр Стамбула Экрем Имамоглу и глава стамбульского отделения CHP Джанан Кафтанджиоглу. И все это для того, чтобы заполучить голоса избирателей, которые в первом туре голосовали за Синана Огана – а здесь все средства хороши.



Проблема лишь в том, что Реджепу Эрдогану для победы во втором туре нужен всего один дополнительный процент голосов. А вот Кылычдароглу – более пяти. И здесь возникает интересный вопрос – насколько поможет ему смена риторики, причем – столь резкая? Нет, вопрос не о том, возможна ли вообще "немедленная высылка" 4 миллионов сирийских беженцев – это и обсуждать не стоит, конечно же нет, а будет такая попытка – проблемы возникнут весьма и весьма нешуточные.



Вопрос в том, а поверит ли ему избиратель Синана Огана после такого резкого разворота на 180 градусов? Ведь раньше он говорил несколько иное. И если с точки зрения политтехнологий такой разворот выглядит вполне естественно, то вот с точки зрения избирателя – вряд ли. Поскольку всякого здравомыслящего человека заставляет задуматься: "А что если этот человек, в одночасье меняющий свою позицию, не решит поменять ее еще раз? Когда получит необходимый ему мой голос? Ведь сначала он делал ставку на курдов, сейчас – на ультранационалистов".



Тем более непонятно, как к такой трансформации экс-турецкого "Ганди" отнесется и те, кто голосовал за него в первом туре. Ведь не может же у них не возникнуть вопросов к этой неожиданной "мутации" Кылычдароглу?



Да и внезапное педалирование темы антиамериканизма и якобы "зависимости Эрдогана от России" в дверь которой он "склонившись скребется" вряд ли сильно поднимет рейтинг Кылычдароглу. Недовольные этим в Турции, разумеется, есть. Но штаб "бая Кемаля", как представляется, во-первых, переоценивает численность и значение этого сегмента. А, во-вторых, в том, что касается антиамериканизма, Эрдоган и его команда уже полностью отработали эту тему – что-то добавить Кылычдароглу здесь попросту нечего.



Конечно, только 28 мая мы узнаем о том, насколько выигрышной окажется новая предвыборная стратегия Кылычдароглу и его трансформация из "турецкого Ганди" в "сурового националиста", насколько успешной окажутся его попытки кооптировать в свое "войско" Синана Огана, под которого уже пообещали создать целое министерство миграционной политики, и его электората.



Пока это не выглядит слишком впечатляющим, тем более, что пока неизвестно, как на этот ход ответит избирательный штаб Эрдогана. Соотношение "один и пять процентов" - это всегда риск. С равной долей вероятности того, что, пойдя ва-банк, как это сделал Кылычдароглу и его штаб, можно выиграть. А можно – и проиграть.



Автор: Эльнур Эминоглы