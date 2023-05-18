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Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой
03:32 20.05.2023

Среди прогнозов, когда КНР может начать свою СВО, часто фигурирует 2025 год

Текст: Дмитрий Бавырин

США экстренно вооружают армию Тайваня, чтоб при обороне она могла наносить большой ущерб при небольших затратах. Параллельно ЕС убеждает Пекин ни в коем случае не применять против тайваньцев силу. Это напоминает расклады, сложившееся вокруг Украины перед началом СВО. Пекин и хотел бы уклониться от собственной спецоперации, но его загоняют в угол.

Европейский союз предупредил Китай о "больших последствиях" применения силы против Тайваня. Заявление еврокомиссара как будто содержит угрозу, но по сути это все еще дипломатия: таким образом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель настаивает на необходимости решать все противоречия между Пекином и Тайбэем путем диалога.

Это знакомая для России ситуация. Ее Запад тоже предупреждал о "больших последствиях" в случае ввода войск на Украину, но в то же время делал все, чтобы СВО все-таки началась: тянул Киев в НАТО, перевооружал ВСУ, поддерживал "перевоспитание" украинского общества в духе русофобии. Примерно то же самое повторяется в случае с Китаем и Тайванем, разве что в НАТО сепаратистский остров не тянут – вместо него туда тянут Японию.

Раз так, то и результат может быть тот же: рано или поздно Китай начнет свою специальную военную операцию, даже если Боррель этого искренне не хочет.

В том, что последствия могут быть большими и неприятными, он прав. Боевые действия начнутся там, где функционируют важнейшие торговые пути, это как удар по кровеносной системе мировой экономики. Кроме того, рынок на какой-то период лишится тайваньских полупроводников, чипов и другой тонкой электроники, а заменить поставщика некем.

Наконец, еще неизвестно, что для мировой экономики на перспективу хуже: начало конфликта – или попытки Запада "образумить" Китай через санкции, как это произошло с Россией.

Разница в том, что войны за Тайвань Запад и впрямь не желает – и потому, что боится последствий, и потому, что заинтересован в сохранении статус-кво, когда Тайвань, как огромный авианосец в Южно-Китайском море, контролируется Вашингтоном, а не Пекином. Но как и в случае с Россией, Китаю могут просто не оставить другого выбора.



Среди прогнозов синологов, когда КНР может начать свою СВО, часто фигурирует 2025 год. Это всего лишь предположение, фантазия, но взята дата не с потолка: многое определит уже следующий – 2024-й. Как минимум он определит характер тайваньской власти.

На Тайване должны пройти выборы – как парламентские, так и президентские. Социологи и политологи пророчат на них победу ныне оппозиционной партии Гоминьдан, которая уже успела разгромить правящую Демократическую прогрессивную партию на недавних муниципальных выборах. В тайваньской системе именно Гоминьдан поддерживает объединение с КНР в единый Китай, тогда как нынешняя власть – "самостийники", жестко ориентированные на США.

То, что прокитайскую позицию продвигает Гоминьдан, может показаться странным. Ведь именно Гоминьдан находился с китайскими коммунистами в состоянии гражданской войны, после проигрыша в которой эвакуировался на Тайвань и открыл тем самым его сепаратистскую историю.

Но это, во-первых, было давно. А во-вторых, Гоминьдан – националистическая великодержавная партия, цель которой единый великий Китай. Ради нее они готовы отказаться от роли "первой скрипки", каковой желал Чан Кайши, и стать вторым Гонконгом по схеме "одна страна – две системы".

Если продолжать аналогии с Украиной, в Пекине обоснованно надеются, что к власти на Тайване придут местные януковичи и медведчуки, с которыми можно договориться. Но потеря Тайваня непозволительна для Вашингтона, поэтому победе Гоминьдана там будут препятствовать. Непонятно только, насколько нагло и как далеко пойдут – решатся ли на попытку "цветной революции" и на предвыборные репрессии.

Как бы там ни сложилось, вырабатывая свою политику в отношении Тайваня, китайское руководство ориентируется не на российскую СВО как пример вызова США, а именно на эти выборы. За СВО и реакцией на нее Запада китайцы просто наблюдают и делают выводы – не в пользу Запада.

У США не получилось ни обрушить российскую экономику, ни отключить ее от мировой. Блок союзников, собранный для этого, объединил только страны НАТО и азиатских сателлитов США, которые являются противниками Китая – Японию и Южную Корею. Все могло быть гораздо серьезнее – и коалиция больше, и санкции жестче, но то ли Запад теперь недостаточно силен, то ли слишком многого хочет, то ли то и другое сразу. На его антироссийскую инициативу не подписались ни Азия, ни Африка, ни даже Латинская Америка, которая до недавнего времени была "задним двором" США.

Тех, кто подпишется на экономическую войну с КНР, будет еще меньше, поскольку для многих стран это уже не просто "выстрел в собственную ногу", а откровенное самоубийство.

То есть рискует Китай значительно меньше, чем рисковала Россия.

Но в идеальном для себя варианте предпочел бы вовсе не рисковать, уладив конфликт дипломатически.

Однако у Пекина наверняка будет возможность убедиться в том, что договориться с тайваньским руководством "по-хорошему" ему просто не дадут. Так и возникает дата 2025 год, поскольку дальнейшее промедление уже не в интересах Китая.

Во-первых, Тайвань продолжат активно вооружать, как следствие, со временем цена военной спецоперации для Китая вырастет. Во-вторых, Пекин хотел бы получить курицу вместе с золотыми яйцами, а американцы выгребают их из-под наседки прямо сейчас, перетаскивая на свою территорию то самое полупроводниковое производство.

Наконец, 2025 год – это экватор третьего срока председателя Си Цзиньпина. Всего их должно было быть максимум два, но законодательство КНР, сформулированное при "великом лидере" Дэне Сяопине, было переписано под товарища Си, официально уравненного в величии и с товарищем Дэном, и с первым из великих – основателем КНР Мао Цзэдуном.

Несмотря на заметный рост благосостояния населения, злые языки поговаривают, что это величие выписано Си с некоторым авансом и что его придется подкрепить. Если подкрепит через объединение Китая, это был бы идеальный вариант и гарантия четвертого срока.

Поэтому раз уж Боррель волнуется за экономическую безопасность Европы и за мирное небо Восточной Азии, он должен не Китай предупреждать о последствиях, а уговаривать США не провоцировать Пекин, не лезть во внутреннюю политику Тайваня, не поставлять туда оружие, не превращать Си в глазах его сановников в лидера, который упустил исторический шанс. Имеется в виду шанс на воссоединение Китая, но и шанс на мир – тоже.

Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай уже заявлял, что Европе не нужно конфликтовать с Пекином и лезть в тайваньское противостояние. За это в КНР Макрона ценят больше, чем других западных лидеров, рассчитывая на политическую самодостаточность Франции. Однако смелые заявления Макрона почти всегда остаются только словами, поскольку по отношению к Вашингтону Париж теперь занимает хронически подчиненное положение. Решать все равно не ему и не Боррелю, а Америке.

Сейчас Америка собирается экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. Бесплатно.

"Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам придется заплатить немыслимую цену", – заявил по этому поводу бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань. Понятно, что он имеет в виду, понятны и его чувства. Если для Китая, Запада и всего остального мира цена американо-китайского вооруженного конфликта будет просто большой, как сказал Боррель, то для Тайваня действительно немыслимой.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684542720


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