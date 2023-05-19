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Окно в Европу для России почти закрылось, - Валентин Катасонов
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ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 19.05.2023

За 2022 год доля России в товарообороте Европейского союза снизилась более чем вдвое

На протяжении многих лет главным торговым партнером России числился Европейский союз. Согласно данным ФТС, в 2020 году доля ЕС во внешнеторговом обороте России составила 33,8%; а в 2021 году она увеличилась до 35,9%.

Для ЕС Россия в последние годы занимала устойчивое пятое место в списках ведущих торговых партнеров (после США, Китая, Великобритании и Швейцарии). Так, в экспорте ЕС на Россию в 2020 году приходилось 4,11%; в импорте – 5,10%.

24 февраля 2022 года и санкции коллективного Запада против России изменили эту картину. Как известно, ФТС перестала с марта прошлого года почти полностью публиковать данные по внешней торговле РФ. Сейчас статистика частично восстановлена, но географической структуры внешней торговли ФТС по-прежнему не дает. Приходится пользоваться "отраженным светом", а именно таможенной статистикой стран-партнеров РФ. В том числе статистикой Евростата.

По итогам 2022 года товарооборот России и ЕС вырос на 2,3%, до 258,6 млрд евро, что стало максимумом за восемь лет. Внешнеторговый оборот России в стоимостном выражении рос и со многими другими партнерами. Можно прикинуть, что во всем внешнеторговом обороте России за прошлый год доля ЕС оказалась равной примерно 30 процентам. Вроде бы никакой революции не произошло. Внешнеторговые связи ЕС с Россией продолжали развиваться, просто менее динамично, чем с другими странами (Китай, Индия).

Однако за средними цифрами товарооборота ЕС – РФ скрывается разнонаправленная динамика экспорта и импорта. Экспорт товаров из России в ЕС в прошлом году вырос на четверть, до 203,4 млрд евро. Это чуть-чуть меньше исторического максимума, достигнутого в 2012 году (203,6 млрд евро). В рейтинге экспортеров Россия по итогам года оказалась на четвертом месте. Нашу страну опережали лишь Китай, США и Великобритания.

А вот импорт из ЕС в Россию снизился на 38,1%, до 55,2 млрд евро. Дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг рекордных 148,2 млрд евро, что вдвое больше показателя 2021 года. При этом месячные показатели первого квартала прошлого года разительно отличаются от месячных показателей последнего квартала. По данным Евростата, доля России в импорте ЕС в январе и феврале составляла 9,5%, а в декабре – 4,3%. Доля России в экспорте ЕС в январе и феврале равнялась примерно 4,0%, а в декабре она упала до 2,0%

Итак, мы имеем более чем двукратное снижение доли России в товарообороте ЕС за прошлый год.

По природному газу на долю России в 1-м квартале прошлого года приходилось 35% импорта Европейским союзом этого энергоресурса, а в 4-м квартале доля российских поставок снизилась до 18%. А вот как выглядели доли поставок из России в 1-м и 4-м кварталах по некоторым другим товарным группам (%):

Уголь – 44 и 0

Нефть – 27 и 15

Удобрения – 32 и 20

Никель – 49 и 40

Железо и сталь – 14 и 6.

Европейский союз достаточно быстро адаптировался к условиям санкционной войны против России. Наиболее радикальной оказалась перестройка по углю – ЕС полностью отказался от российского угля. Замещение российского импорта осуществлялось за счет наращивания поставок из многих стран. Большая часть замещения происходила за счет поставок из США. Так, по нефти доля США в импорте ЕС выросла с 8% в 1-м квартале до 10% в 4-м квартале. По удобрениям – с 0 до 9%, по природному газу – с 12 до 21%.

Особенно жесткими остаются санкции в части поставок высокотехнологичной продукции из ЕС в Россию. Важная товарная группа, подпавшая под санкционные рестрикции, – машины и оборудование. Если в январе 2022 года поставки этих товаров из ЕС в РФ в стоимостном выражении составили 2.960 млн евро, то в декабре – лишь 1.013 млн евро. Почти трехкратное сокращение.

Тенденции к сворачиванию торговли ЕС – РФ можно проследить и с помощью помесячных показателей. Так, в январе 2022 года экспорт из России в ЕС равнялся 20,0 млрд евро, максимальное его значение было зафиксировано в марте (21,8 млрд евро), то в декабре он упал до 10,3 млрд евро. Импорт из ЕС в Россию в январе прошлого года равнялся 8,6 млрд евро, а в декабре был в два раза меньшим - 4,3 млрд евро.

Есть предварительные оценки по торговле ЕС – РФ за первый квартал текущего года. В марте 2023 года поставки товаров из России в ЕС составили всего 4,0 млрд евро. Для сравнения: в марте прошлого года этот показатель составлял 23,5 млрд евро. Почти шестикратное падение на годовой основе. "Мартовские поставки были самыми низкими за весь период ведения статистики с 2002 г. и вдвое ниже, чем в худший период кризиса 2009 и 2016 гг., по данным Евростата. В сравнении с худшим месяцем COVID-кризиса импорт из России в ЕС упал на 25%, а относительно средних поставок в 2018-2019 гг. падение более чем в три раза", – отмечает телеграм-канал Spydell Finance.

А вот среднемесячный импорт из ЕС в Россию по итогам первого квартала этого года составил 3,8 млрд евро. Для сравнения: в прошлом году среднемесячный показатель был равен 4,6 млрд евро, а в позапрошлом году – 7,4 млрд евро. Полной блокады добиться не удалось, но по сравнению с позапрошлым годом мы видим почти двукратное сокращение месячных показателей импорта из ЕС.

Если экстраполировать тенденции предыдущего года, можно предположить, что к концу 2023 года возможно полное обнуление торговых отношений России и Европейского союза. Второй такой кризис в торговых отношениях России с Европой не найти. Даже в 1930-е годы торговля СССР с Европой продолжалась; Европа закупала у советского государства зерно, нефть, железную руду, металлы, лес, другие сырьевые товары, а поставляла нам машины и оборудование. Сегодня Европа стоит на пороге большого экономического спада. Поможет ли это повернуть вспять процесс свертывания торговых отношений между Россией и ЕС? Или "окно в Европу", прорубленное Петром I, закроется окончательно?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684560000


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