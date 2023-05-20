 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стокгольмский синдром Зеленского, - Игорь Скрипка
08:28 20.05.2023

ИГОРЬ СКРИПКА | 20.05.2023

Всю глубину катастрофы, в которую майданы и "активное меньшинство" завели Украину и ее народ, еще предстоит увидеть

Четыре года назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины с беспрецедентным в истории "незалежной" результатом – во втором туре за него отдали голоса 73% избирателей.

Секрет этого успеха был прост – огромное большинство голосовавших за Зеленского граждан ждали от него мира, прекращения конфликта в Донбассе, нормализации отношений с Россией.

"Для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир…" – заявил Зеленский в своей инаугурационной речи. Голосовавшие против него подняли после избрания Зеленского истеричный шум. Были и угрозы. Тогдашний глава парламента Андрей Парубий заявил: "Вы думаете, это в воздухе запах реванша? Принюхайтесь, это запах горящих шин. Реванш не пройдет".

"Видимо, придется стрелять... К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого" – очень характерный комментарий от одного из тогдашних ЛОМов.

Заметим здесь, что национал-патриоты на Украине всегда проигрывали "пророссийскому большинству". Однако шло время, и обстановка менялась…

В 1991 году бывший секретарь запрещенной тогда Коммунистической партии Украины легко выиграл у всех заслуженных борцов за "незалежность", включая относительно умеренного Вячеслава Черновола. А уже в 1994 году он проиграл еще с трудом говорившему по-украински Леониду Кучме, который шел на выборы с лозунгом "Россия и Украина – меньше стен, больше мостов"…

Политическую жизнь любой страны формируют не только писаные законы, но и неписаные традиции. Есть и такая традиция, что повестку дня на Украине формируют западники в политическом и географическом смысле этого слова (Львов и Галиция). Что поделаешь: они всегда умели заставить власть плясать под свою дудку.

Вот что писал яркий представитель "меньшинств", один из идеологов и трубадуров обоих украинских майданов Виталий Портников: "Зеленский, который победил с огромным отрывом на президентских выборах, остается избранником пассивного электората. Но для того, чтобы не просто находиться в резиденции президента, но и принимать какие-то решения, ему не обойтись без одобрения активного меньшинства украинского общества… Избиратели вручили ему мандат доверия. Но чтобы с этим мандатом что-то сделать, новому президенту придется завоевать доверие активных граждан. И это будет гораздо труднее, чем победить на президентских и парламентских выборах".

Зеленский действительно начал "завоевывать доверие", ведь для западнического "активного меньшинства" он был поначалу чужим.

Сначала из страха перед "патриотическим майданом" он дважды сорвал достигнутые договоренности, а дальше логика событий привела к СВО. С самим же Зеленским случилось нечто вроде "стокгольмского синдрома", когда заложники становятся сторонниками захвативших их террористов. С заложниками обстоятельств такое случается еще чаще. Сюда прибавилась мания величия комика, возомнившего себя государственным деятелем. И это на фоне разрушающей личность наркотической зависимости, в которой он топит страх перед тем, чем все может для него закончиться.

Добавьте к этому непрестанно нараставшее давление Запада на руководство Украины.

Всю глубину катастрофы, в которую майданы и "активное меньшинство" завели Украину и ее народ, еще предстоит увидеть.

И сегодня уже очевидно то, что от "диктатуры меньшинства", руководимого из-за океана, Украине в ее нынешнем состоянии самой не избавиться.

Источник - fondsk.ru
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