Перемирие с укрнацистами - невозможно, - Александр Дугин

09:49 20.05.2023

Русский субъект Победы

я убежден, что перемирие вообще невозможно

Александр Дугин

19 мая 23

Весьма маловероятное перемирие и гораздо более вероятная, почти гарантированная нам тотальная война - и та, и та гипотеза исключают сохранение политики мирного времени.



Вот что, на мой взгляд, важно.



Никто не знает будущего наверняка. Никто наверняка, впрочем, не знает даже ни настоящего, ни прошлого. Поэтому их интерпретации так разнятся. Но будущее еще более открыто. Тем более неясно будущее в такой суровой и страшной войне, которая идет сейчас. С коллективным Западом.



О будущем у нас могут быть только гипотезы и планы. И гипотезы, и планы тесно связаны друг с другом. Какая гипотеза, такой и план. И наоборот.



Есть две главные гипотезы:



1. Примирение возможно, и в США (на Западе) есть силы, которые готовы остановить Зеленского.



2. Примирение невозможно, пока Россия не добьется полной капитуляции Киева и фактического контроля надо всей территорией Украины (то есть выполнит поставленные цели СВО -- демилитаризацию и денацификацию).



Отсюда и планы:



1. Исходя из первой гипотезы, нам надо тянуть и стараться договориться.



2. Исходя из второй -- готовиться к абсолютной войне до конца, до упора, до полной Победы. Как в Великой Отечественной. Не обязательно до Берлина или Ла-Манша, но до Львова точно.



Если мы исходим из первой гипотезы, то создаем предпосылки для примирения. Конечно воюем, но с отсылкой к перемирию.



Если мы исходим из второй гипотезы, то мы забываем о возможности перемирия вообще. И сосредотачиваемся только и исключительло на войне. Если у нас чего-то не хватает для Победы, мы исправляем ситуацию. Если у нас кто-то не может или не хочет воевать как следует, мы меняем кадры. Если настроение элиты и общества препятствуют Победе, мы меняем эти настроения - вместе с сегментами элиты и даже общества. Потому что на войне как на войне.



Я убежден, что перемирие вообще невозможно. Либо нам предложат такие условия, что вся политическая система России рухнет, если мы их примем, поскольку народ и особенно те, кто уже глубоко вошел в стихию войны и потерял близких и родных, кто поверил Путину и пошел на фронт, этого не смогут вместить и принять.



Я бы вообще исключил первую гипотезу. Она маловероятна извне, и в любом случае приведет к коллапсу системы изнутри, даже если извне - вопреки логике - ее кто-то все же постарается осуществить.



Остается действовать, исходя из второй гипотезы. Но это уже совершенно иной план.



В 2014 году власть смогла нас убедить в существовании "хитрого плана". Его не было. Было ошибочное планирование, основанное на ложных гипотезах. Тогда надо было только вводить войска. И идти так далеко, как мы могли бы дойти. Заколебались, поверили в перемирие. Нас обманули, и это признал сам Президент. И продолжали обманывать. И нет никаких сомнений, что обманут снова. И кто-то изнутри помогал нам обманываться. Интересно было бы узнать, кто именно…



Сейчас нам нужен не "хитрый план", а разумный и хорошо выверенный план Победы. Все что необходимо сделать для его реализации, включая любые "непопулярные меры", надо задействовать и как можно скорее (скорость в современных войнах решает почти все). Не считаясь ни с кем и ни с чем. Сейчас точно не до выборов и не до рейтингов.



Вот что мы имеем: весьма маловероятное перемирие и гораздо более вероятная, почти гарантированная нам тотальная война - и та, и та гипотеза исключают сохранение политики мирного времени. Это мы уже проехали. Но кажется не осознали по-настоящему.



И соответственно, нам нужен субъект Победы. Рациональный, решительный, волевой, здравомыслящий, обладающий иммунитетом к дезинформации и сомнительным влияниям. Русский субъект.