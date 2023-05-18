Как не надо управлять страной..? Аскар Акаев прибыл с лекциями на родину

10:52 20.05.2023

Аскар Акаев вместе с женой прибыли в Кыргызстан. Эту информацию АКИpress подтвердил Бекболот Талгарбеков.



По его словам, Акаев сперва был в Казахстане, выступал с лекцией и принял участие в праздновании юбилея президента Казахстана. 18 мая они с женой прибыли в Талас и прочитали Куран маме Майрам Акаевой. После этого он отправился в Тараз.



"Вчера он прибыл в Кыргызстан. Ожидается, что он проведет лекцию в Политехническом университете и Академии наук", - сказал Талгарбеков.



