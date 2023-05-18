Главным по ЦентрАзии в Госдепе США будет Джеймс О’Брайен

11:14 20.05.2023

Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии



Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джеймса О’Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщил Белый дом.



"Президент Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть (…) Джеймса К. О’Брайена кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении.

С 2022 года и по настоящее время О’Брайен занимает пост главы Управления по координации санкционной политики госдепартамента.



В марте пост помощника главы госдепартамента по делам Европы и Евразии, который занимается вопросами, связанными в том числе непосредственно с Россией, а также отношениями Вашингтона с рядом его важнейших союзников, покинула Карен Донфрид.