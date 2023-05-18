Главным по ЦентрАзии в Госдепе США будет Джеймс О’Брайен

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11:14 20.05.2023
Байден выдвинул кандидатуру нового помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Джеймса О’Брайена на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщил Белый дом.
"Президент Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть (…) Джеймса К. О’Брайена кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении.
С 2022 года и по настоящее время О’Брайен занимает пост главы Управления по координации санкционной политики госдепартамента.
В марте пост помощника главы госдепартамента по делам Европы и Евразии, который занимается вопросами, связанными в том числе непосредственно с Россией, а также отношениями Вашингтона с рядом его важнейших союзников, покинула Карен Донфрид.