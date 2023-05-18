ГЭС, АЭС и ЕАЭС. Кто поможет Кыргызстану преодолеть энергокризис?

11:54 20.05.2023

ГЭС, АЭС и ЕАЭС. Кто поможет Кыргызстану преодолеть энергокризис?



Бактыгуль Акжолова



В Кыргызстане с 1 мая подняли тариф на электроэнергию. Рост составил 23 тыйына – до 1 сома за киловатт-час. Данная мера абсолютно оправданна, ведь тарифы на свет у нас были слишком низкими. Обновлять инфраструктуру, строить ГЭС и ТЭЦ при таких ценах просто невозможно. Устаревшая инфраструктура давно работает на пределе и едва справляется с растущими объемами потребления.



Специалисты энергоотрасли уже планируют, как потратить деньги от увеличения тарифа. При этом очевидно, что его рост незначителен (более существенное повышение могло привести к недовольству населения) и не решит всех наших проблем в энергетике. Поэтому нам важно привлекать инвесторов. И правительство это понимает.



Кто уже помогает нам в модернизации энергетики, а кто в этом не заинтересован, читайте в нашем материале.



Для друзей не жалко



Когда мы говорим об энергоресурсах, первой на ум, конечно, приходит Россия. По их запасам это одна из богатейших стран мира. Она торгует со многими государствами. Но самым близким своим союзникам, к которым относится и Кыргызстан, делает большие скидки.



Только благодаря крепкой дружбе с Россией Кыргызстан в 2022-м избежал общемирового роста цен на природный газ. По сей день у нас один из самых низких тарифов в СНГ и мире – $150 за тысячу кубометров. Это в десятки раз ниже рыночной цены, формируемой на международных биржах. Дешевле газ только в странах, которые его сами добывают и продают.



Газовое сотрудничество с Россией помогает Кыргызстану в решении экологических проблем. Проводимая "Газпромом" газификация позволит нам значительно снизить объемы вредных выбросов в атмосферу и решить проблему смога в столице.



Инвестиции и кадры



РФ не только продает КР энергоресурсы, но и охотно помогает их вырабатывать. В настоящее время она строит на Иссык-Куле солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт (объем инвестиций в проект – $300 миллионов). А с помощью дочернего предприятия "Росатома" – компании "НоваВинд" – будет осуществлен проект по ветрогенерации.



Россия также заинтересована сотрудничать с Кыргызстаном в развитии атомной энергетики и гидрогенерации. При проектной поддержке РФ на реке Нарын построят ГЭС "Камбар-Ата-1", и она станет самой мощной станцией в республике. Производимой там энергии хватит не только для ликвидации внутреннего дефицита, но и для экспорта. Первый гидроагрегат планируют сдать в эксплуатацию в 2028-м.



Для стабильной работы ГЭС важна круглогодичная обеспеченность водой, а с этим у КР уже сейчас есть трудности. Вы ведь слышали о маловодных периодах? И дальше ситуация, вероятно, будет только усугубляться.



Таяние ледников приводит к уменьшению годового стока рек и проблемам с наполняемостью водохранилищ, к засухам и деградации почв для сельского хозяйства. Дефицит водных ресурсов также чреват напряженностью в отношениях с соседями, прежде всего с Таджикистаном. Вряд ли мы сумеем справиться со всем этим без научных разработок РФ, ее квалифицированных кадров и посредничества в вопросах водной безопасности.



Схожие проблемы и в других странах ЦА. В условиях грядущего водного дефицита региону не обойтись без создания единого водно-энергетического консорциума с привлечением специалистов и технологий из РФ. По мнению директора Института социально-экономических исследований Алексея Зубца, при урегулировании водных споров между странами ЦА Россия может претендовать на роль нейтрального арбитра в рамках ЕАЭС или СНГ.



Такова реальность



У Запада в Центральной Азии свои интересы и его тоже волнуют вопросы энергетической безопасности наших стран. Правда, никаких реальных мер для помощи региону он не предпринимает, а лишь думает, как обернуть ситуацию в свою пользу. В частности, оторвать страны ЦА от России, спровоцировать здесь мощнейший экономический и социальный кризис, а затем спокойно решать собственные геополитические задачи.



"В наше сложное время будущее за теми, кто владеет реальными ресурсами, а не напечатанными бумажками ФРС. Главенствующую роль играют не виртуальные, а реальные ресурсы, которые можно потрогать, на которых можно завести машину, приготовить еду и построить дом, – уверен директор аналитического центра "Разумные решения" Эсен Усубалиев. – Поэтому, когда Запад говорит, что хочет оторвать Центральную Азию от России, это подразумевает и то, что они хотят лишить население региона доступа к ресурсам".



Еще в 2021 году, выступая с обращением к Генассамблее ООН, президент Садыр Жапаров обвинил "недобросовестных инвесторов" из стран Запада в том, что они в погоне за прибылью не заботились об экологии КР. Что ж, пришло время укреплять отношения с серьезными инвесторами – компаниями из России.