Апокалипсис нашего времени. Последние бои в Бахмуте

11:56 20.05.2023

Страшные кадры из Бахмута. ВСУ используют малолетних снайперш

Валерий Пайков



Еще вчера казалось, что до освобождения Бахмута русскими войсками осталось совсем немного. Что счет пошел на дни, если не на часы.



Части ВСУ занимают сейчас там не более одного процента территории. Однако бои вновь усилились. А нацисты еще жесточе ведут себя по отношению к городу и горожанам.



Бахмутовские паблики сообщают, что, уходя, укровояки уничтожают все за собой. Большинство построек, где они занимали оборону, затем ими же было взорвано изнутри.



Такая судьба постигла и старинные красивые здания в центре города, и "сталинки" с "хрущевками", и современные многоэтажки, и частные дома… И офисы, и научные учреждения, и школы, и больницы, и детские сады…



Украинские "захисныки" старались минировать каждый подвал, каждый первый этаж, откуда прежде они отстреливались. Все взрывы, сносившие здания, были произведены снизу. Так уничтожили Дворец культуры, госадминистрацию, главную гостиницу, филиал Харьковского университета, геологоразведывательный институт, 7-этажную налоговую инспекцию (где поначалу находился штаб укров), и сотни строений в жилых районах.



Что касается местных жителей – а их в Бахмуте осталось не более 1 тысячи из почти 73-х (в основном, это немощные старики и больные), – отступающие нацисты ненавидят их лютой ненавистью. Называют "ждунами" и готовы в любой момент открыть по ним огонь.



В приведенном ниже ролике видно, как укропатруль, проходя среди полуразрушенных многоэтажек в жилом массиве, замечает двух старух на скамейке, одна из которых пробует мобильником найти связь. Из чего всушник сразу делает вывод, что она ловит операторов ДНР, и начинает "сам себе удивляться", почему он не "валит" таких "ждунов"…







Да, очень часто они так и делают. "Валят". На следующих страшных кадрах, снятых местным жителем в частном секторе, тайком, из-за забора, – видно, как нацистский каратель выводит во двор и расстреливает двух соседей, не пожелавших освободить свой дом для "захисныков". Аргументация у последних одна. Если кто не хочет подчиняться приказу – значит, он оказывает сопротивление армии и подлежит расстрелу по законам военного времени…







Впрочем, убивают "всуки" мирных людей и без "аргументации". Часто этим занимаются снайперы – просто так, для забавы. Вот что рассказала "ПолитНавигатору" женщина по имени Мария, отца которой тяжело ранил украинский снайпер. Вернее сказать, снайперша. Причем почти девчонка – лет 17-18, не больше.



Мария с 70-летним отцом и двумя соседями, тоже преклонного возраста, оставшимися без крова, несколько месяцев жила в подвале своего дома, когда вокруг шли постоянные обстрелы. У соседей дом был разрушен украинским танком, ездившим по улицам и палившим в белый свет, как в копеечку. Отец, как самый крепкий из них, время от времени ходил к колодцу, за водой, и в сарай, за остатками "гуманитарки". Однажды на их улице, в одной из хат, завелся снайпер. Который постоянно метил по их двору, едва только замечал какое-либо движение. Они тоже пытались наблюдать за ним через старый бинокль и вдруг увидели, что это девушка.



-Когда отец в очередной раз пошел с ведром за водой, он крикнул ей через улицу: "Дочка, не стреляй в старика!", – вспоминая пережитый ужас, со слезами говорит Мария. – А оттуда сразу прилетела пуля…Она попала папе в ногу. Он упал на огороде за деревянную колоду. Пытался ползти к нам, но новые пули щелкали и щелкали вокруг него. Он нам закричал, чтобы мы к нему не подходили… Вот так "дочка" забавлялась… Так несколько часов он и пролежал там, пытаясь как-то остановить кровотечение. Хорошо, что он бывший фельдшер, знал, как это делать… Все-таки ему удалось доползти до подвала, и мы его перевязали.



Ну а к вечеру к нам прорвались русские штурмовики. Мы сразу им показали на хату, где сидела снайперша. Они ее оттуда выкурили, задержали. Привели к нам. Мы смотрим: да, совсем сопливая девчонка. Отец ей говорит: что ж ты делаешь, дочка? А она, явно обкуренная или под уколом, только ржет во весь голос и глазами вертит. Безумная… Наши солдаты отправили ее к пленным, а нас эвакуировали.



Подобный пример привел "ПолитНавигатору" и другой эвакуированный бахмутовец, пенсионер и бывший преподаватель знаменитого бахмутского железнодорожного техникума (тоже взорванного ВСУ) Владимир. Он рассказал, что на их улице в районе "Мясокомбинат" действовала такая же снайперша, только еще моложе –14-ти лет. Сколько она погубила людей, сама не знала, но хвасталась арестовавшим ее русским солдатам, что много. Она тоже была явно под наркотой. Так же, как и ее любовник, схваченный вместе с ней, 30-летний "азовец". И как большинство украинских "хероев".



-Я, может быть, удивился бы такому малолетству убийцы, – говорит Владимир, – но когда-то нечто подобное я уже видел. А именно: на одесских фото, сделанных 2 мая 2014 года.Там такие же неунывай-девахи весело разливали по бутылкам "коктейли Молотова", чтобы сжигать людей в Доме Профсоюзов. Как видим, смертельная суть у украинского сатанизма одна и та же – губить, в том числе, и детские души…



17 мая русскими бойцами был почти зачищен последний укрепрайон ВСУ в Бахмуте – "Гнездо". Оттуда продолжается эквакуация мирных жителей, не сумевших ранее покинуть зону боевых действий. Ожидалось, что вот-вот, и город будет полностью свободен от нацистской нечисти. Но, судя по самым последним сводкам, ВСУ получили подкрепление, и снова начались упорные бои…



А тем временем пропавших горожан продолжают искать их родственники, чьими объявлениями заполнены местные чаты. Вот лишь одно из них:



"Здравствуйте. Разыскиваю Бабошкина Михаила Степановича, 1965 года рождения, и Валееву Марию Тимофеевну, 1944 года рождения. Последнее местонахождение – улица Толбухина, 101"…



Живы ли эти старики или стали жертвами "свидомо-укуренных" снайперш, выяснится только после победы…



Кстати, о Дне Победы. На следующем видео мы наблюдаем его празднование 9 мая 2013 года. На перроне горвокзала – ветераны с орденами и медалями, и дети Великой Отечественной войны, встречающие донбасский поезд Победы. Играет военная музыка, звучат "Прощание славянки", знаменитые фронтовые песни. Подлинные герои вытирают слезы, вспоминая подвиг нашего народа и ту цену, какую ему пришлось заплатить в борьбе с "коричневой чумой"…







Теперь на Украине эта "чума" бушует повсюду, а от бахмутского вокзала, как и от всего города, она не оставила практически ничего.



Как скоро восстанет ли из руин старейшая жемчужина Донбасса? Сказать сложно, хотя, конечно, очень хочется, чтобы побыстрее. Чтобы люди, лишившиеся крова, вернулись на родную землю и обрели его вновь. Некоторые из них сомневаются в скором возвращении.



Вот что говорит тот же пенсионер Владимир:



– Не знаю, насколько будет выгодно с экономической точки зрения для России скорейшее восстановление Бахмута. Скажем, Мариуполь отстраивают быстро, да, но ведь там порт и важнейшая инфраструктура. А наш городок, не исключено, окажется не первым в очереди на восстановление, как и Северодонецк. Хотя очень надеемся, что дождемся его возрождения. Впрочем, сначала нужно победить в войне…