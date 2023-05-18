Совместная декларация Китая и Кыргызстана. Самые интересные моменты

14:41 20.05.2023

20 мая 2023, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Министерство иностранных дел Китая опубликовало полный текст подписанной президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем КНР СИ Цзиньпином совместной декларации.



В документе представлены планы по сотрудничеству двух государств во всех сферах деятельности. Редакция 24.kg собрала самые интересные моменты, которые прописаны в декларации.



Так, Кыргызстан и Китай собираются подписать межправительственное соглашение о системе управления границами между двумя странами. Кроме того, стороны готовы поддерживать связь по строительству приграничного торгового центра в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Продолжится работа и по созданию Китайско-Кыргызского фонда развития для содействия экономическому сотрудничеству и привлечения инвестиций в проекты в Кыргызстане.



Стороны договорились оптимизировать визовую политику и улучшить обмен персоналом между двумя странами.



Отмечено также, что есть перспективы для укрепления сотрудничества между финансовыми институтами Китая и Кыргызстана. В том числе речь идет об открытии межбанковских счетов, сотрудничестве в области платежных систем и инструментов торгового финансирования, расчетов в национальной валюте. Кыргызская сторона приветствует открытие китайской стороной банковских отделений в Кыргызстане.



Обе стороны готовы изучать и укреплять сотрудничество между почтовыми ведомствами двух стран для содействия развитию трансграничной электронной коммерции. Продолжится и реализация проектов инфраструктурного сотрудничества в Кыргызстане. В том числе проект реконструкции ирригационной системы и третий этап реконструкции городской дорожной сети Бишкека.



Стороны отметили, что очень важно укреплять сотрудничество в области дополнительного оборудования для лабораторий инспекции и карантина животных и растений Кыргызстана с помощью правительства Китая и в соответствии с китайскими требованиями и стандартами.



Китай поддерживает включение Кыргызстана в список стран назначения для выездного туризма граждан Китая.



"Обе стороны готовы улучшить транспортную и дорожную инфраструктуру, повысить эффективность пограничных переходов в портах Торугарт и Иркештам, увеличить объем транзитных грузов и развивать мультимодальные перевозки Китай - Европа, проходящие через Кыргызстан. Стороны будут активно развивать туристическое сотрудничество, активно участвовать в туристических мероприятиях, проводимых друг другом, расширять пассажиропоток, способствовать открытию более прямых рейсов, поощрять обмен визитами представителей средств массовой информации", - говорится в декларации.