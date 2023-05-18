 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.05.2023
14:58  В Узбекистане опубликован обновленный список экстремистских интернет-материалов
14:41  Совместная декларация Китая и Кыргызстана. Самые интересные моменты
13:25  100 лет Киссинджеру. "Доктор Мира" или "Доктор Зло"? - Владимир Овчинский
12:02  Грядет перестройка мирового порядка, и Европа к нему не готова, - Йошка Фишер
12:00  "Маленькая теплая лужа". Новые данные о зарождении жизни на Земле, - Абдул Хаким Махмуд
11:56  Апокалипсис нашего времени. Последние бои в Бахмуте
11:54  ГЭС, АЭС и ЕАЭС. Кто поможет Кыргызстану преодолеть энергокризис?

11:14  Главным по ЦентрАзии в Госдепе США будет Джеймс О’Брайен
10:52  Как не надо управлять страной..? Аскар Акаев прибыл с лекциями на родину
09:49  Перемирие с укрнацистами - невозможно, - Александр Дугин
08:28  Стокгольмский синдром Зеленского, - Игорь Скрипка
08:20  Окно в Европу для России почти закрылось, - Валентин Катасонов
07:59  Управление гневом, или Как в Кыргызстане перевоспитывают домашних тиранов, - Гульмира Маканбай кызы
03:32  Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой
03:26  The Independent: G7 больше не сможет диктовать миру свои условия, и вот почему
03:10  Кылычдароглу пошел ва-банк. Чем ответит Эрдоган? - Эльнур Эминоглы
00:54  О нетрансформируемой элите и "жареном петухе", - Владимир Лепехин
00:48  Россия прибрала к рукам казахстанский уран: Или нет?
Пятница, 19.05.2023
22:28  Лучшие уходят. Фантомаса больше нет с нами...
20:17  Катастрофа ВСУ в Хмельницком: Британия врезала обедненным ураном по Варшаве
13:48  Известный в ЦА бизнес-аферист Лео Блаватник распродал последние активы в России
12:47  Китайский "План Маршалла" для Центральной Азии, - Айдар Амребаев
12:40  Ситуация в Гагаузии накаляется, - Александр Кориненко
11:43  Как Хрущев хотел передать России четверть казахстанских земель (история)
11:40  Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию
11:36  Главком УкрАрмии Залужный реально куда-то пропал... Тихо прикопали?
11:35  Советы бывалого: Лукашенко рассказал, как среднеазиатским республикам не попасть под санкции
11:08  Чем рискует человечество, доверяя оружие искусственному интеллекту
10:40  Провал работы со СМИ КырВласти свалили на чиновника Укушева
10:33  По подозрению в коррупции задержаны бывший губер Таласской области Киргизии Нарбеков и мэр Таласа Шабданов
10:07  Узбекистан хочет открыть в Бакинском порту свой терминал
09:37  Китай одолел пандемию ковида. Благодаря китайским ученым, мир выздоравливает, - СП
09:27  Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС, - Глеб Простаков
08:54  Экс-министр Султанов неизвестно когда стал советником УзбПрезидента по ТЭКу
08:51  "Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан" - Шавкат Мирзиеев
08:49  Шубаргаш вместо Мариновки. В Акмолинской области опять переименовывают русские села
08:14  Странам Центральной Азии предлагают убить собственную экономику, - Вл.Прохватилов
01:09  The Economist: Американские проповеди не помогли. "Большая семерка" проиграла Китаю
01:07  "Вагнеровцы" прибрали оставленный Западом бардак в Африке, - Джастин Линг
00:46  Дикое поле: хазары и половцы. Из военной истории Донбасса, - Юрий Юдин
00:45  У Пекина сила мягкая, но ее много, - Василий Иванов
00:44  Иран и Россия строят Евразию без Европы, - СП
00:39  Китай становится вторым гарантом безопасности Центральной Азии, - Владимир Скосырев
00:08  Сына премьера Армении Пашиняна Ашота похитила мать убитого солдата
Четверг, 18.05.2023
23:26  В Алматы скончался от инсульта известный казахстанский оппозиционер и популярный в 1990-е общественный деятель Жасарал Куанышалин
23:21  Умер российский актер и режиссер Рустам Уразаев (уроженец Ташкента)
21:21  КырГКНБ задержаны руководители Фонда поддержки развития туризма
21:08  Низкая рождаемость грозит закрытием школ и колледжей в Гонконге
18:54  В РосГосдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО... Куда б депутатов отправить...
14:05  Сорок лет спустя: Иран и Египет решили помириться
13:51  У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику, - Дм.Бавырин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане опубликован обновленный список экстремистских интернет-материалов
14:58 20.05.2023

Опубликован обновленный список интернет-материалов, признанных в Узбекистане экстремистскими

Комитет по делам религий опубликовал обновленный список Telegram- и YouTube-каналов, страниц в Facebook, Instagram, TikTok, сайтов, книг и нашидов, которые содержат идеи экстремизма и терроризма. Эти материалы запрещено хранить, демонстрировать и распространять в Узбекистане.

Комитет по делам религий Узбекистана опубликовал обновленный список материалов, содержащих идеи экстремизма и терроризма. Такие материалы запрещены к ввозу, производству, распространению и демонстрации в Узбекистане. Их список утверждает Верховный суд. Новая версия списка представлена по состоянию на 17 мая.

Комитет отмечает, что в последнее время в интернете широко распространяются "материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм, которые подготовлены медиа-центрами различных экстремистских и террористических организаций". "Это, в свою очередь, ставит на повестку дня не только в нашей стране, но и в мировом сообществе необходимость разработки и внедрения в практику механизмов предотвращения распространения такой информации среди населения, выявления и ограничения их активности в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Например, в США под запретом находятся 68 экстремистских и террористических организаций, в России - 47, в Великобритании - 78 и в Турции - 15. Кроме того, в РФ суд запретил 5342 материалов радикального характера, в Казахстане - 1133, Кыргызстане - 167, Таджикистане - 2417.

В Узбекистане Комитет по делам религий вместе со Службой государственной безопасности, МВД, Агентством информации и массовых коммуникаций выявляет в интернете контент с радикальным религиозным содержанием. По итогам этой работы Верховный суд принял уже 60 решений, согласно которым более 500 материалов были признаны радикальными.

Комитет призвал граждан не скачивать и не распространять аудио-, видео- и другую медиапродукцию "сомнительного религиозного содержания" с интернет-сайтов и страниц соцсетей.

Перечень материалов, запрещенных к ввозу, производству, распространению и демонстрации на территории Узбекистана, признанных Верховным судом содержащими идеи экстремизма и терроризма (на 17 мая 2023 года)

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684583880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС
- Ерлан Кошанов принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Комиссия по демонополизации экономики: База данных "Damumed" передана Минздраву РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года №349
- Доктрина мечт и пожеланий, или К вопросу о том, для чего козе баян
- Заседание Высшей научно-технической комиссии состоялось в Правительстве
- В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам оптимизации уголовных кодексов
- С. Жумангарин и В. Вэньтао подписали меморандум о торгово-экономических исследованиях
- Новые депутаты маслихатов молчат по-старому
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  