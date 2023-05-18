В Узбекистане опубликован обновленный список экстремистских интернет-материалов

14:58 20.05.2023

Опубликован обновленный список интернет-материалов, признанных в Узбекистане экстремистскими



Комитет по делам религий опубликовал обновленный список Telegram- и YouTube-каналов, страниц в Facebook, Instagram, TikTok, сайтов, книг и нашидов, которые содержат идеи экстремизма и терроризма. Эти материалы запрещено хранить, демонстрировать и распространять в Узбекистане.



Комитет по делам религий Узбекистана опубликовал обновленный список материалов, содержащих идеи экстремизма и терроризма. Такие материалы запрещены к ввозу, производству, распространению и демонстрации в Узбекистане. Их список утверждает Верховный суд. Новая версия списка представлена по состоянию на 17 мая.



Комитет отмечает, что в последнее время в интернете широко распространяются "материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм, которые подготовлены медиа-центрами различных экстремистских и террористических организаций". "Это, в свою очередь, ставит на повестку дня не только в нашей стране, но и в мировом сообществе необходимость разработки и внедрения в практику механизмов предотвращения распространения такой информации среди населения, выявления и ограничения их активности в социальных сетях", - говорится в сообщении.



Например, в США под запретом находятся 68 экстремистских и террористических организаций, в России - 47, в Великобритании - 78 и в Турции - 15. Кроме того, в РФ суд запретил 5342 материалов радикального характера, в Казахстане - 1133, Кыргызстане - 167, Таджикистане - 2417.



В Узбекистане Комитет по делам религий вместе со Службой государственной безопасности, МВД, Агентством информации и массовых коммуникаций выявляет в интернете контент с радикальным религиозным содержанием. По итогам этой работы Верховный суд принял уже 60 решений, согласно которым более 500 материалов были признаны радикальными.



Комитет призвал граждан не скачивать и не распространять аудио-, видео- и другую медиапродукцию "сомнительного религиозного содержания" с интернет-сайтов и страниц соцсетей.



Перечень материалов, запрещенных к ввозу, производству, распространению и демонстрации на территории Узбекистана, признанных Верховным судом содержащими идеи экстремизма и терроризма (на 17 мая 2023 года)



