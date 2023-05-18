 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЧВК "Вагнер" взяла Бахмут. Итоговое заявление Е.Пригожина
22:14 20.05.2023

Бахмут пал. Пригожин шлет комплименты ВСУ и ругает своих
Сергей Вредников

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о полном взятии российскими войсками города Бахмут (Артемовск) на Донбассе. Операция по его освобождению от ВСУ длилась 224 дня. Украинские войска оказывали упорное сопротивление, превратив многоэтажки в долговременные огневые точки и подрывая здания при отступлении. Городские кварталы сегодня превращены в руины, хотя год назад многочисленные эксперты на российском ТВ обещали окружение армии Украины на Донбассе и ее уничтожение авиацией в степи при попытке спастись из "котлов". А ведь впереди только в ДНР русским войскам предстоит освобождение Славянска и Краматорска, где украинцы приготовили не менее мощные укрепления. Неужели и эти города будут освобождены такой ценой?

Кстати, сам Пригожин в своем обращении по поводу взятия Бахмута традиционно обвинил руководство Минобороны в нежелании помогать бойцам "Вагнера", что привело к дополнительным потерям. Единственные, кого он похвалил от лица музыкантов – генералы Суровикин и Мезенцев, а также президент Владимир Путин. А еще Пригожин довольно комплиментарно и уважительно высказался в адрес украинского военно-политического руководства.



"И отдельно, не забыть отправить Владимиру Александровичу Зеленскому. Владимир Александрович, без сарказма – ваши парни сражались отважно, хорошо. Если вы будете идти по этому пути, то сможете стать второй армией в мире, после самой сильной армии мира ЧВК "Вагнер", – сказал Пригожин, добавив, что передает привет также генералам ВСУ Залужному и Сырскому, если, конечно, они находятся в здравии, в чем возникли сомнения спустя длительное время отсутствия на публике после российских ударов.

ВСУ ожидаемо потерю Бахмута отрицают (так уже было ранее при падении Соледара, занятие которого российскими войсками Киев признал лишь спустя пару недель). Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил украинским СМИ, что продолжается операция по окружению "вагнеровцев" в городе.

К слову, Пригожин сообщил, что ЧВК будет находиться в городе пять дней – проведет зачистку, а потом передаст армейским подразделениям, которые руководитель "музыкантов" ранее критиковал за отступление на флангах. Так что дальнейшие усилия по удержанию Бахмута станет головной болью уже Минобороны.

"Режим Зеленского называл Бахмут – "фортецей Бахмут". Сегодня эта "фортеця пала", несмотря на все усилия более чем 80 тысячной группировки… Для России, Артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной войны", – отмечает обозреватель Борис Рожин.

"Подговнил серьезно Пригожин с Вагнером повестку G7 и попрошайничество Зеленского на вооружение", – указывает волонтер Анастасия Кашеварова.

"Ответом на потерю Бахмута, нетрудно спрогнозировать, будет усиление обстрелов – в первую очередь Донецка и Луганска. А также попытки взломать британскими крылатыми ракетами противовоздушную оборону Крыма. Готовимся", – предупреждает военкор Геннадий Дубовой.

А политолог Владимир Лепехин выражает опасения, что после ухода ЧВК "Вагнер" из Бахмута на отдых российская группировка на Донбассе окажется ослабленной.

"Как подразделения МО РФ будут теперь удерживать Артемовск? Какой город будут брать наши войска следующим, и кто его будет брать, если не "Вагнер"? Кто сможет заменить ЧВК Пригожина на фронте? Не ослабит ли уход "Вагнера" наш фронт накануне обещанного Киевом наступления ВСУ?" – перечисляет Лепехин волнующие общественность вопросы.

Тревожную ситуацию на фронте подтверждает и основатель батальона ДНР "Восток" Александр Ходаковский.

"Сегодня, двадцатого мая, должна была завершиться подготовка противника к наступлению на Запорожском направлении. Все предыдущие дни он стягивал силы, производил слаживание, усиливал ПВО – в общем, занимался положенной в таких случаях военной работой. Одновременно с этим подходила к концу эпопея с Бахмутом, по завершении которой, по словам Пригожина, противник неизбежно перейдет в наступление. Два обстоятельства совпали, видимых причин не наступать нет – начинаем отсчет времени".

Работавший в Бахмуте военкор Александр Симонов прогнозирует, что, несмотря на натянутые отношения с Минобороны, Пригожина вновь попросят вернуться на фронт.

"Что-то мне подсказывает, отдых этот будет недолгим, и Родина снова позовет свой Оркестр в новый бой", – комментирует он.

А вот по поводу перспектив самого Бахмута/Артемовска у автора настроение не оптимистичное.

"Лично у меня радости за новую освобожденную территорию нет. Как нет и самого Бахмута, который за 224 дня превратился в руины и вряд ли будет восстановлен в ближайшие годы", – признался Симонов.

Публицист Дмитрий Ольшанский, напротив, опасается, как бы уход "Вагнера" на отдых не использовался для заключения "похабного мира".

"Разумеется, власть, которая бы хотела победить – сконцентрировала сейчас все свои возможности на "Вагнере", масштабировала бы его как только можно – и, таким образом, успешно двинулась бы на запад.

Но у нас дома другие ценности.

И главная из них – покой и стабильность бюрократии, которой чужие не нужны, а другая, почти такая же важная – вымучивание даже самого ничтожного шанса на переговоры с теми самыми атлантистами-глобалистами-колониалистами, которых мы так не любим в телевизоре.

Из этого следует, что триумфатор Бахмута – лишний в этой философии жизни, и должно произойти самое настоящее чудо, чтобы однажды русская армия вошла в Славянск и Краматорск", – считает Ольшанский.

Источник - politnavigator.net
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