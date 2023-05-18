Выборы в Турции: воспаление популизма, - Сергей Кожемякин

22:17 20.05.2023 Выборы в Турции: воспаление популизма



Выборы в Турции преподносятся как судьбоносное событие. Однако независимо от их исхода радикальной смены курса не произойдет. Каждый из основных кандидатов будет выполнять волю правящего класса.



Политическое землетрясение



Драматизм избирательной кампании в Турции не разрешился в первом туре. Действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана отделяют от его главного соперника Кемаля Кылычдароглу меньше 5 пунктов. Это означает проведение второго тура 28 мая. Чтобы понять суть происходящих событий и их последствия, нужно разобраться в природе двух ведущих политических сил.



На нынешние выборы наложили отпечаток вековые споры о роли личности в истории. Сторонники Эрдогана и Кылычдароглу априори признавали фигуры кандидатов решающей силой: дескать, каждому из них по плечу исполнить данные обещания. Источником подобного заблуждения является некритический подход к риторике соперников при игнорировании как их реальных дел, так и общей ситуации, в которой они действуют сейчас и будут вынуждены действовать после возможной победы. Если же посмотреть на картину целиком, различия во многом сотрутся.



Для Эрдогана и стоящих за ним сил из числа "анатолийских тигров" - финансово-промышленных групп внутренних регионов страны - нынешние выборы стали самым серьезным испытанием за два с лишним десятилетия. Ряд вызовов - от галопирующей инфляции до катастрофического землетрясения в феврале - потрепали их господство. Чтобы компенсировать потери, власть пустила в ход весь имеющийся арсенал. И без того гипертрофированный популизм, на котором держался режим Эрдогана и Партии справедливости и развития (ПСР), достиг поистине колоссальных размеров.



Так, власть пообещала раз и навсегда покончить с проблемами в энергетике. Аккурат к выборам завершилась прокладка газопровода от месторождения "Сакарья" в Черном море. Только оно одно должно закрыть треть потребностей Турции. Также президент сообщил об открытых на востоке страны залежах нефти и дал старт работе первого энергоблока АЭС "Аккую". "Наша страна поднялась в лигу ядерных держав мира", - провозгласил он. А чтобы избиратель понял, кому он обязан за такие блага, все жители будут в течение года получать бесплатный газ для приготовления пищи и в течение месяца - для отопления.



Это не единственный пример использования административного ресурса. С 1 апреля снижены тарифы на электроэнергию и газ, правительство восстановило возможность досрочного выхода на пенсию. Введены налоговые льготы для сферы торговли и беспроцентные кредиты для молодоженов. Домохозяйкам власть обещает компенсировать часть страховых взносов для выхода на пенсию, остальным пенсионерам - увеличить минимальные выплаты. Студентов заманивают освобождением от налога на приобретение компьютеров и мобильных телефонов и бесплатным посещением культурных мероприятий. Наконец, Эрдоган сулит снижение инфляции, создание 6 млн новых рабочих мест, сокращение безработицы до 7 процентов и т.д. Отдельный блок обещаний касается ликвидации последствий землетрясения. Власти пообещали возвести 319 тыс. единиц бесплатного жилья за год, а в перспективе - обновить весь устаревший жилой фонд. Только в Стамбуле за пять лет будет якобы построено 1,5 млн домов.



Для граждан, не нуждающихся в социальной поддержке, руководство приготовило "великодержавный пакет". За последние недели перед голосованием были презентованы авианесущий десантный корабль "Анадолу" и сверхзвуковой самолет Hurjet, боевой беспилотник Anka-3 и танк Altay. До конца года в космос должен отправиться первый турецкий космонавт. Президент и его окружение не скупились на выпады в адрес Вашингтона и Брюсселя. "Этими выборами Турция пошлет сигнал Западу: мы больше не обращаем внимания на то, что он говорит, - заявил глава страны. - Запад не против Эрдогана, а против всей турецкой нации". Разумеется, зарубежные столицы обвинялись не просто так, а из-за их, как утверждается, благоволения кандидату от оппозиции. Эрдоган метал громы и молнии, когда посол США Джеффри Флейк встретился с Кылычдароглу. Не уточнив, что за неделю до этого тот же дипломат посетил штаб-квартиру ПСР…



Цена демагогии



Защитниками народа выставляют себя фигуры, ответственные за кризис. Официальная инфляция в апреле составила 44 процента, сократившись вдвое по сравнению с осенью прошлого года. Этим не устают хвастать власти, умалчивая, что снижение цифр обусловлено высокой исходной базой (в апреле 2022 года инфляция составила 70 процентов) и что продовольственные товары подорожали за год на 68 процентов, а овощи - в пять раз. Исходя из этого, независимая исследовательская группа по изучению инфляции оценивает рост цен в 113 процентов.



Только с марта по апрель порог голода (суммы, необходимой для минимального приемлемого питания) для семьи из четырех человек вырос с 9,6 до 10,1 тыс. лир (с 38 до 40 тыс. руб.). Это при том, что половина занятого населения получает официально установленную минимальную зарплату (8,5 тыс. лир, или 33 тыс. руб.) или меньше.



Предвыборный популизм уже раздул дефицит бюджета до четверти его доходной части. Но наивно полагать, что "платить по счетам" будет кто-то, кроме простых трудящихся. Чистая прибыль банков выросла в прошлом году на 366 процентов. По данным организации "Оксфам", богатейший один процент населения Турции владеет 41 процентом богатств. Насмешкой над массами населения стало обращение Эрдогана по случаю 1 Мая. В нем он заявил, что хорошо знаком с кропотливым трудом рабочего. "Мы никогда не забывали о своих корнях и всегда стремились воздать трудящимся по заслугам", - фарисейски уверял он. Меж тем Международная конфедерация профсоюзов внесла Турцию в список худших стран для рабочего движения. Доля оплаты труда в национальном доходе снизилась за последние пять лет с 32 до 23 процентов. Уровень членства в профсоюзах упал за время правления ПСР с 58 до 14 процентов, был упрощен наем без предоставления страховки, увеличено рабочее время, снижены требования к безопасности труда. В итоге на производстве ежегодно гибнут до 2,5 тыс. человек. В начале нынешнего столетия этот показатель составлял в среднем 800 человек.



В случае переизбрания Эрдогана ситуация не изменится к лучшему. Своим экономическим советником президент выбрал Мехмета Шимшека, который не только занимал пост министра финансов, но и много лет работал в американском банке "Меррилл Линч". В предвыборном манифесте ПСР говорится о "привлечении инвестиций с помощью экономики свободного рынка, интегрированной с миром".



Логическим продолжением демагогии социально-экономической является демагогия внешнеполитическая. Называя Запад врагом Турции, ее власти не ставят под сомнение членство в НАТО, не закрыли ни один из шести десятков военных объектов альянса, включая штаб объединенных сухопутных войск блока в Измире. Турецкий парламент (фракция ПСР - единогласно) ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Что касается Швеции, то, как заявил представитель президента Ибрагим Калын, она "тоже присоединится к альянсу после выполнения наших законных требований". Анкара продолжает переговоры с США о поставках истребителей F-16 и оказывает всестороннюю помощь Киеву.



В марте началась блокировка товаров, идущих в Россию по схемам "параллельного импорта". Глава МИД Мевлют Чавушоглу заявил тогда, что Анкара не участвует в односторонних санкциях, но не позволит Москве обходить ограничения. "Показав зубы", власти требуют от Кремля скидок на газ и оплаты создания "газового хаба". "Играя на внутренних противоречиях империализма, Эрдоган открыл пространство для маневра на международной арене. Иногда правительство делает вид, что бросает вызов империалистической системе, но никогда не переходит границ и возвращается на позицию уступчивого партнера в самые критические моменты", - объясняют в Компартии Турции (КПТ).



Цепи зависимости



Кылычдароглу и выдвинувший его альянс шести партий используют популизм не меньшего размаха. Среди обещаний - снижение налогов для фермеров и мелких реализаторов, бесплатное питание для школьников и студентов, дополнительный набор 100 тыс. учителей. "Шаг за шагом мы превратим Турцию в логистическую и торговую базу мира", - заявляет Кылычдароглу, обещая развивать судостроительную промышленность, высокие технологии и т.д. Кандидат собирается отказаться от построенного в 2011-2014 годах дворца из 1150 комнат, а также продать 16 президентских самолетов, создав на эти средства пожарную авиацию. Однако "сквозной темой" было возвращение от президентской к парламентской форме правления. Другими словами, посулы о строительстве "процветающей, справедливой и демократической Турции" не будут иметь продолжения в виде изменения социально-экономической системы. По-другому и быть не может, учитывая, что в оппозиционный блок входят партии Али Бабаджана и Ахмета Давутоглу, которые в свое время были авторами экономической и внешнеполитической стратегий правящего режима. Главной же базой поддержки этого лагеря являются олигархические группы Стамбула и Измира.



Как и власть, оппозиция взяла курс на дипломатическое лавирование. С одной стороны, она выступает за невмешательство в дела других государств, критикуя военные операции в Сирии, Ираке и Ливии. Кылычдароглу называл неприемлемым расширение военного присутствия США в Греции и призывал расширить участие в стратегии Пекина "Один пояс, один путь". В отношениях с Россией оппозиция обещает следовать политике добрососедства и развивать совместные проекты в сфере транспортировки газа. По украинскому вопросу там придерживаются нейтралитета, говоря о недопустимости поставок оружия. Вместе с тем оппоненты власти обещают завершить вступление в Евросоюз и вернуть Анкару к участию в совместной с Вашингтоном программе производства самолетов F-35, не подвергая сомнению членство в НАТО.



Эти пересечения неслучайны. И нынешняя власть, и оппозиция являются выразителями интересов крупного капитала. В случае своей победы Кылычдароглу точно так же будет вынужден соблюдать установленные буржуазией правила игры, как это делает Эрдоган. Каким бы миролюбивым ни казался "турецкий Ганди" (прозвище, данное Кылычдароглу), он не сможет игнорировать растущие аппетиты правящего класса. Те самые аппетиты, которые обернулись вмешательством в дела Сирии, Ливии, участием в карабахском конфликте, спекуляциями на идеях "тюркского мира" и т.п.



Родство двух сил подчеркивают турецкие коммунисты. "Независимо от того, кто победит, Турция столкнется с очень большими проблемами, оппозиция не в состоянии решить проблемы, созданные Эрдоганом", - заявляют они. Тем не менее из двух основных кандидатов Союз социалистических сил - коалиция с участием Компартии - поддержал Кылычдароглу. Коммунисты объясняют это тем, что переизбрание Эрдогана сделает невозможным дискуссию о реальных проблемах страны, усилит социальную апатию.



Предсказать исход голосования трудно. Занявший третье место Синан Оган торгуется о поддержке фаворитов. Власть может обратиться к опыту 2015 года. Не получив необходимого большинства, она спровоцировала разрыв перемирия с курдскими группами. Использовав рост националистических настроений, ПСР обеспечила себе победу на прошедших несколько месяцев спустя перевыборах. Памятуя об этом, режим проводит массовые аресты курдских активистов. Его задача - вынудить Рабочую партию Курдистана отказаться от объявленного после землетрясения прекращения огня и обвинить оппозицию в связях с повстанцами.



Даже если представить, что Кылычдароглу одержит победу, ему придется столкнуться с враждебным большинством в парламенте. Блоку ПСР и Партии националистического движения удалось набрать 317 из 600 мест. Жертвой противостояния, как обычно, станут трудящиеся. Все это сохраняет актуальность слов из предвыборного манифеста КПТ: "Сто лет назад мы разорвали цепи зависимости, уничтожили султанат и халифат… Теперь наша задача - создать новую республику, построить светскую, независимую, промышленно развитую Турцию, положить конец эксплуатации и неравенству. Для этого необходимо свергнуть власть турецких капиталистов, международных корпораций и религиозных фанатиков, захвативших страну".



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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