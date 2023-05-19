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Выяснилась настоящая причина Хиросимской встречи лидеров G7
07:14 21.05.2023

В настоящее время в японской Хиросиме проходит саммит G7. По словам обозревателя The New York Times Питера Бейкера, политики собрались, чтобы пожаловаться на отсутствие поддержки среди сограждан. Мол, саммит превратился в "клуб одиноких сердец".

"Для господина Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными избранными ими президентами и премьер-министрами. По тем или иным причинам каждый лидер находится в затруднительном положении", - отметил журналист.

Бейкер привел данные опроса Morning Consult, по которым ни один из собравшихся политиков не может заручится поддержкой большинства жителей своей страны. Лучший результат показала премьер-министр Италии Джорджа Мелони - 49 процентов.

По мнению обозревателя, причинами такого положения президента США Джо Байдена стали проблемы с госдолгом, инфляцию, преступность и опасения в связи с его возрастом. Во Франции народ недоволен Эммануэлем Макроном из-за пенсионной реформы.

"Если бы выборы были проведены сейчас, недавние опросы показывают, что Консервативная партия Сунака проиграла бы Лейбористской партии в Великобритании, Либеральная партия Трюдо проиграла бы Консервативной партии в Канаде, а Социал-демократическая партия Шольца проиграла бы Христианско-демократическому союзу в Германии", - написал Питер Бейкер в статье.

Теперь же, на саммите G7, политики получили возможность поделиться переживаниями и обменяться идеями о том, как завоевать благосклонность избирателей.

Ранее сообщалось, что личный визит президента Украины на саммит G7 в Хиросиму - предмет политического торга. Так высказался Кунихико Сакумо, председатель совета организаций, объединяющих людей, переживших атомную бомбардировку города. Он подчеркнул, что не согласен с этим визитом.

Источник - svpressa.ru
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