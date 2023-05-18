Кто - кого? Спорные острова Спратли, - Александр Широкорад

08:04 21.05.2023

Острова Спратли: Так кто реально озабочен безопасностью судоходства?

В XXI веке Южно-Китайское море (ЮКМ) стало одной из самых "горячих точек" планеты

Александр Широкорад

Суда, следующие из портов Китая, Японии и России к Сингапурскому проливу и в обратном направлении в Южно-Китайском море, придерживаются так называемого Главного морского пути. Этот путь является наиболее коротким и безопасным и используется большинством судов. Через ЮКМ проходит 40% мирового морского трафика.



Острова, лежащие по сторонам этого Главного морского пути, имеют различное строение.



Парасельские острова и острова Спратли - низкие, сложены из кораллового песка и покрыты низкорослой растительностью. Между ними лежит много коралловых рифов, банок и подводных атоллов. Особенно много рифов среди островов Наньша, обширный район которых почти не обследован.



Замечу, что к 2010 году общая площадь островов Спратли составляла менее 5 кв. км, а Парасельских островов - 7,8 кв. км.



Грунт на больших глубинах - ил и песок, а вблизи островов и рифов - коралл. В южной части пути преобладает ил, песок и ракушка, на банках - коралл, а у берегов скалистых островов встречается скалистый грунт.



Со средних веков острова ЮКМ принадлежали Китаю. Тут нужно сделать маленькое отступление. Для китайцев Вьетнам - это примерно то, что для русских Прибалтика. Где-то с начала I тысячелетия н.э. Вьетнам входил в состав Поднебесной, периодически становился независимым, а затем вновь попадал в вассальную зависимость от Китая.



Последний раз китайские войска вторглись во Вьетнам в конце августа 1945 года. Двухсоттысячная гоминдановская армия Лу Ханя заняла север Индокитая до 16-й параллели. Самое интересное, что коммунисты во главе с Хо Ши Мином пытались ладить с китайцами. Говорят, что "дядя Хо" даже дал крупную взятку генералу Лу Ханю.



Лишь в феврале 1946 года после длительных переговоров правительство Чан Кайши согласилось признать "права Франции" во Вьетнаме. Понятно, что тут сказалось и начало войны с Народно-освободительной армией Мао Цзэдуна.



В конце XIX века часть островов ЮКМ захватила Япония. Потерпев поражение во Второй мировой войне, Япония по Сан-Францисскому договору отказалась от притязаний на архипелаг Спратли и Парасельские острова, но в чью пользу - документ умалчивает.



С 1945 года длится спор о принадлежности островов ЮКМ. Поначалу конфликт был в основном словесный, а в 1970-х годах заговорили пушки.



Основные претенденты на острова - Бруней, Вьетнам, Китай, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Главный предмет разногласий - две группы крохотных островков, рифов и скал: архипелаг Спратли на юге и Парасельские острова на севере. На первый взгляд это может показаться довольно странным. Взять архипелаг Спратли, на который претендуют все шесть стран: суммарная площадь входящих в его состав островов и рифов, повторим, всего пять квадратных километров.



Все дело в так называемой "исключительной экономической зоне": согласно Конвенции ООН по морскому праву, ей считается морская зона шириной в 200 морских миль вокруг участка суши, принадлежащего той или иной стране. В этой зоне государство может заниматься разведкой и добычей ресурсов, а также другими видами экономической деятельности.



Иными словами, кто владеет маленьким островком, тот владеет и всеми ресурсами в радиусе 200 морских миль от него. А в случае с тем же Спратли ресурсы нешуточные: в одном лишь районе архипелага Рид-Бэнк насчитывается порядка 50 триллионов кубометров природного газа и свыше 5 миллиардов баррелей нефти.



А есть какие-либо международные договора, с помощью которых можно было бы урегулировать споры из-за островов в ЮКМ? Формально существует конвенция ООН 1982 года по Морскому праву. Ее подписали более 160 стран, но не подписали США. СССР категорически отказывался подписать конвенцию, в том числе и из-за приверженности секторальному делению Арктики.



Приведу два пункта Конвенции. Статья 121:



Остров - естественно образованное пространство суши, окруженное водой, которое находится выше уровня воды при приливе.

Скалы, которые непригодны для поддержания жизни человека или для самостоятельной хозяйственной деятельности, не имеют ни исключительной экономической зоны, ни континентального шельфа.

Кому как, но мне пункт 3 кажется бредом. Вон что наворотили англичане на Гибралтарской скале! В частности, аэродром там построен в основном на насыпном грунте.



С 2010 года руководство КНР начало реализацию масштабной мелиоративной программы по созданию искусственных островов, получившую на Западе название "Великая стена из песка". Впервые это название в марте 2018 года применил командующий американским Тихоокеанским флотом адмирал Гарри Харрис.



Искусственные острова были созданы путем намыва песка на коралловые рифы, которые затем бетонировали для создания целостной структуры. При этом китайские представители заявляли, что строительство предназначено для "улучшения условий труда и жизни людей, размещенных на этих островах", и что "Китай стремится предоставить убежище, навигацию и в случае необходимости экстренную помощь иностранным судам различных типов, а также выдавать более точный прогноз погоды".



Поскольку доставка скального грунта с материковой части КНР обходится слишком дорого и занимает много времени, для создания искусственных островов в основном применяется намывка песка. Для возведения "Великой стены из песка" в КНР была создана целая флотилия судов, предназначенных для намывки песка, доставки скального грунта с материковой части Китая и отработана технология массовой заливки крупногабаритных бетонных оснований.



В 2016 году стало известно, что в Китае построен крупнейший в мире корабль, предназначенный для намывки песка - "Тиан Кун Хао" ("Создатель волшебных островов"). Его производительность - 6000 кубометров песка в час.



В 2012 году Парасельские острова были объединены в китайский городской округ Саньша, с населением около 2000 человек. Юрисдикция округа распространяется на более чем 40 рифов и островов, расположенных на территории площадью около 80 000 кв. км.



На острове Юсин (английское название Вуду) китайцы построили настоящий город Санша и военную базу. Там созданы две искусственные гавани, способные принимать суда водоизмещением до 10 тыс. тонн. Поперек острова, как на Гибралтаре, построена бетонная взлетно-посадочная полоса длиной 2350 м. На две трети ВПП находится на искусственном основании в море.



США с 2014 года регулярно направляют свои военные корабли в территориальные воды новопостроенных островов. Мотивировка - якобы, КНР создает угрозу для мореплавания в Южно-Китайском море. Вопрос только, чем? Строительством маяков, радиостанций, аэродромов и прочей инфраструктуры на островах? И ребенку ясно, что от этого лишь резко возрастает безопасность прохода судов. Почему-то никто из российских дипломатов открыто не спросит правительство США - неужели среди пустынных скал и огромных мелей судовождение более безопасно?



При возникновении любого ЧП судну будет немедленно оказана вся необходимая помощь.



В 1960-х годах в ЮКМ процветало пиратство. После постройки китайских островов оный промысел стал физически невозможным.

Допускаю, что какие-то иные государства претендуют на обширные территории Южно-Китайского моря. Но для тех же Филиппин или Вьетнама - это вопрос принципа. Ни одно государство в мире, кроме КРН, не в силах создать такую систему искусственных островов, которые, с одной стороны, обеспечивают безопасность китайского побережья, а с другой стороны, безопасность судоходства.