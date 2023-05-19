Украинская война: куда дальше? - Михаил Ростовский

08:17 21.05.2023

Большая диагностика СВО: ведущие российские аналитики предсказали дальнейший ход спецоперации

На Украине возникла парадоксальная модель экономики



Год тому назад российские войска взяли Мариуполь. А в эти выходные поступили сообщения, что взят Артемовск. Британский королевский институт оборонных исследований обнародовал вывод о том, что с момента начала боевых действий российская армия "заметно улучшилась". Зеленский прибыл на саммит лидеров G7 на французском самолете. Силы официального Киева скоро получат истребители F-16. Спустя без малого 15 месяцев после начала горячей фазы конфликта СВО стала частью российской повседневности, основой нового образа жизни страны. Но вот как дальше будет меняться этот образ жизни? Ответ на этот "вопрос всех вопросов" попытались найти ведущие аналитики России, которые собрались на ежегодную сессию Совета по внешней и оборонной политике. И вот каким оказался одним из выводов экспертов: боевые действия стали "сердцем и мотором" новой экономической модели Украины.



В течении всей своей постсоветской истории Украина была ярким примером экономического неуспеха. Конфликт с Россией еще больше усугубил негативные экономические тенденции. Вступив в 2014 году в клинч с Москвой, Украина "фактически согласилась на свою деиндустриализацию и потеряла шанс превратиться в экономически среднеразвитую страну благодаря масштабному экспорту своей продукции на российский рынок". Начало СВО - еще один масштабный удар по украинской экономике. На заседании Совета по внешней и оборонной политике были приведены следующие оценки Мирового банка: на восстановление экономики Украины до 2033 года потребуется 410 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма, которая превышает, например, все ежегодные доходы бюджета такой не самой маленькой страны как Бразилия.



Почему же тогда украинская экономика все еще сохранила способность функционировать? Потому, что, начиная с февраля 2022 года, украинская экономическая модель изменилась самым необычным и даже причудливым образом. Если выражаться совсем цинично (или реалистично, что в данном случае почти одно и то же), боевые действия стали одним из главных источников дохода на территории, которая осталась под контролем официального Киева. До прошлой зимы Украина, как известно, была страной-источником гастарбайтеров. Затем она превратилась в страну-источник вынужденных переселенцев. По разным оценкам Украину покинуло от шести до восьми миллионов человек. Но вот общая схема, основанная на трансграничных финансовых потоках, осталась неизменной.



Щедрые западные спонсоры каждый месяц вкачивают на Украину приблизительно три миллиарда долларов (без учета стоимости военного оборудования, материалов и так далее). Часть из этих миллиардов тратится на денежное довольствие ВСУ. И вот что, по мнению российских экспертов, получается в результате: "Зарплаты в украинском "военном вече" гораздо выше, чем те суммы, которые гастарбайтеры когда-то посылали своим родственникам из Европы". Теперь денежные переводы тоже идут - но теперь уже в Европу. Получается эдакий финансовый "вечный двигатель" - вечный до того момента, пока официальному Киеву не надоест воевать, а Западу не надоест его финансировать.



Признаков того, что вскоре произойдет либо то, либо другое, пока на горизонте нет. Отдельные деятели в России любят поговорить о том, что Зеленского в конечном итоге ждет участь бывшего афганского президента Ашрафа Гани, который, как известно, позорно сбежал из Кабула летом 2021 года. Но, как следует из дискуссии на Совете по внешней и оборонной политике, подобные разговоры это, простите за тавтологию, всего лишь разговоры. По факту на политической сцене Украины имеет место полное доминирование партии Зеленского "Слуга народа". На начало 2022 года ее рейтинг составлял около 18%. Сейчас это показатель превышает 50%. В прошлом году такую цель как "возвращение Украины к границам 1991 года" поддерживало 53% населения, а сейчас -75%. То обстоятельство, что в экономическом плане Украина фактически превратилась в протекторат или подмандатную территорию Запада никого особо не смущает: на территории, контролируемой официальным Киевом, есть готовность к тому, чтобы "экономически не быть сильно суверенной".



Последняя "вишенка на этом торте" - крайние формы русофобии. Оказывается, для измерения самых разных фобий есть специальный научный инструмент - Шкала социальной дистанции Богардуса. Придумал эту шкалу классик американской социологии ХХ века Эмори Богардус. А измеряет она "готовность людей участвовать в социальных контактах разной степени близости с членами различных социальных, расовых или этнических групп". Показание шкалы 1,00 означает готовность принять членов той или иной группы в качестве родственников по браку. Показание шкалы 7,00 означает абсолютное неприятие. Точного значения этой шкалы по отношению к России на заседании приведено не было. Вместо этого прозвучала сухая констатация: " перспективы восстановления добрососедских отношений на уровне населения не просматриваются".



В будущем все это, разумеется, может поменяться. Однако ждать этого будущего придется долго. Согласно подробно разобранной одним из авторитетных экспертов теории конфликтов, "стадия стабилизации" занимает приблизительно 25-30 лет после официального замирения. Но так "официальное замирение" пока тоже не просматривается, время начинать отсчет еще не пришло.