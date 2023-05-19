Молдавия на грани гражданской войны: что происходит в Гагаузии, - Владимир Букарский

08:20 21.05.2023

Молдавия оказалась на грани гражданской войны: что происходит в Гагаузии

"Если будут приняты радикальные меры против Гагаузии, там прольется кровь"



В воскресенье, 21 мая, в Молдавии пройдет сразу два знаковых мероприятия. В Кишиневе президент Майя Санду созывает Великое национальное собрание под лозунгом "Молдова – это Европа". А в столице Гагаузии Комрате состоится общенациональный митинг, участники которого намерены заявить протест против вмешательства Кишинева в выборы главы автономии и потребовать проведения референдума о европейской интеграции. Не исключено, что участники митинга в Кишиневе потребуют объединения страны с Румынией.



"Если будут приняты радикальные меры против Гагаузии, там прольется кровь"



Как говорится в заявлении оппозиционной партии "Шор", чей кандидат одержал победу на выборах главы администрации Гагаузии (башкана), на митинге в Комрате будет принято решение об инициировании референдума с вопросом: должна ли Молдова вступить в ЕС и НАТО или сохранить нейтралитет, как это предусмотрено ее Конституцией. Второй тур выборов башкана Гагаузии состоялся 14 мая, на них победила кандидат от партии "Шор" юрист Евгения Гуцул, которая выступает за укрепление связей с Россией. Этот результат не понравился центральной власти в Кишиневе во главе с президентом Майей Санду. В ночь на 17 мая в ЦИК Гагаузии ворвался молдавский спецназ, который изъял коробки со списками избирателей и бюллетенями с прошедших выборов. Тем временем Народное собрание Гагаузии (НСГ) на своем экстренном заседании утвердил Гуцул главой автономии. 27 мая гагаузы намерены провести чрезвычайный съезд депутатов всех уровней, на котором будет выработана стратегия дальнейших действий.



Все это живо напоминает историю конфликта в Приднестровье. Начиналось все с того, что 2 июня 1990 года в селе Парканы Слободзейского района прошел первый съезд депутатов всех уровней левобережных районов МССР и города Бендеры, на котором была принята Декларация о социально-экономическом развитии Приднестровья, заложившая основы будущей республики. 2 сентября того же года уже в Тирасполе прошел II съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на котором было принято решение об образовании Приднестровской Молдавской ССР.



Предстоящий митинг в Кишиневе вызывает иные исторические аналогии. 27 августа 1989 года там тоже состоялось Великое Национальное Собрание, которое потребовало объявить румынский язык государственным в Молдавской ССР, а также перейти на латиницу. Вскоре эти решения под давлением националистов были утверждены Верховным Советом республики. Могут ли на мероприятии 21 мая быть проанонсированы столь же радикальные шаги, например, упразднения государственности Молдовы и ее объединение с Румынией?



Нет, ничего подобного ожидать не следует, считает молдавский политолог Владимир Букарский.



- Никакого объединения с Румынией там провозглашено не будет. – заявил эксперт в интервью "МК". – Это пиар-мероприятие Санду с целью показать тотальную поддержку проевропейского курса Молдавии в преддверии саммита так называемого Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня. Это структура, созданная по инициативе Макрона. Ожидается присутствие 41-й делегации стран ЕС, где будет сказано о полной поддержке курса Молдовы на вступление в ЕС, их будут поить и кормить в Винном замке. Такие пиар-мероприятия проводятся нынешним режимом исключительно с целью удержания власти. Потому что рейтинг этих людей неуклонно падает. Они задались целью укрепить свой рейтинг среди своего электората – радикально проевропейского и прозападного. Власть прекрасно понимает, что объединение с Румынией общество сейчас не примет, особенно после событий в Гагаузии, где намечается настоящий бунт. 21 мая будут проведены антиправительственные митинги в Комрате, Бельцах и Оргееве.



- Может ли Санду пойти на ликвидацию автономии Гагаузии?



- Отменить статус автономии она не может, не имея конституционного большинства в парламенте. Закон о статусе Гагаузии от 1994 года может изменить только конституционное большинство. Но Санду будет всячески ломать Гагаузию, вплоть до возможного введения прямого президентского правления, введения туда спецназа. Санду надо показать Западу наличие такого "радикально бунтовщического" пророссийского региона, который якобы подчиняется Кремлю. Тем самым надо подготовить почву на Западе, чтобы он воспринял как должное радикальные меры. Потому что гагаузы просто так свою автономию не отдадут. Если будут приняты радикальные меры, то там наверняка прольется кровь.



- Гагаузия не пойдет на уступки?



- Может быть Санду и удастся сломать нынешнее руководство автономии во главе с Ириной Влах. Ведь если будут назначены новые выборы, то она сможет на них баллотироваться, так как уже пропустила один электоральный цикл. Может быть, ее удастся склонить к лояльности, так как она в последнее время уже демонстрировала гибкость своего позвоночника.



- А как на все это посмотрит Турция?



- Санду избрала, как ей кажется, удачный момент. Турция занята выборами, Россия – СВО. На это она и возлагает надежды – что эти страны не смогут оказать помощь Гагаузии.



Марина Перевозкина 20 мая 23