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Почему экономическая война против России проваливается? - Радек Хлуп
08:23 21.05.2023

Tiscali.cz
Чехия
21 мая 2023

Tiscali: экономическая война против России проваливается

Из-за санкций российская экономика не была уничтожена, а переориентировалась на юг и восток, пишет Tiscali. Планы Запада добиться капитуляции России провалились из-за позиции других стран.
Радек Хлуп (Radek Chlup)
Украинский вооруженный конфликт не развивается позитивно для Запада, как минимум в одном аспекте.

Когда 24 февраля прошлого года российский президент Владимир Путин отправил на соседнюю Украину 175-тысячную армию и сотни единиц бронетехники, Североатлантический альянс отказался, опасаясь эскалации конфликта, от прямого военного участия.
Однако Запад не мог не отреагировать. Он начал снабжать Украину и до сих пор снабжает оружием, боеприпасами, ракетами, дронами, танками и другой военной техникой, которая позволила стране, которая подверглась нападению, сопротивляться превосходящим силам противника и даже переходить в контрнаступление.
С Москвой Запад начал экономическую войну, заблокировав весь импорт и эксперт, арестовав роскошные яхты российских олигархов, заморозив их имущество и отрезав Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT. Все это делалось с целью парализовать российский рынок и отрезвить Кремль. Кроме того, Западу удалось ограничить российские полеты над Европой и ограничить импорт российской нефти, а также ввести потолок цен на нее. Эти меры нанесли российской экономике определенный урон, но желаемого эффекта не дали.

В чем ошибка

Немецкое издание "Бильд" пришло к выводу, что Российская Федерация обходит западные санкции с помощью торговли через соседние страны. Российский импорт немецких автомобилей, химических веществ и электроники в 2021 - 2022 годах значительно вырос.

Кремль расширил торговлю, например, с Казахстаном и Арменией. Кстати, власти Армении в ответ на недавний материал "Уолл-стрит джорнэл", согласно которому большое количество санкционных товаров поступают в Россию через постсоветские государства, опровергли обхождение западных санкций.
Помимо Казахстана и Армении, в этой связи упоминаются также Грузия и Киргизия. Кроме того, санкции введены против богатых россиян. Но, что парадоксально, им проще всех обходить санкции. Все это люди с двойным гражданством, у которых есть возможность покупать предметы роскоши во время поездок за рубеж. Из-за ограничений в поставках нефти и газа Российская Федерация полагалась на Индию и Китай. Оба эти государства с неясной позицией в отношении конфликта на Украине покупали российскую нефть со скидкой.

Таким образом, российская экономика не была уничтожена, а переориентировалась с запада на юг и восток. Как написано в статье на эту тему в американском издании "Спектейтэр": "Запад взялся за свою санкционную войну с преувеличенным ощущением собственного влияния на весь мир".

Российская экономика в цифрах

В апреле прошлого года Международный валютный фонд прогнозировал спад в российской экономике в 2022 году на 8,5 процентов, а в 2023 - еще на 2,3 процента. Однако российский ВВП в прошлом году упал всего на 2,1 процента, а в этом году МВФ прогнозирует даже его рост на 0,7 процентов.

Как отмечают эксперты "Спектейтэр", главной ошибкой было то, что санкции не поддержали незападные государства. С ними последствия санкций для Российской Федерации были бы куда более разрушительные.
По-другому в прошлом году думали ученые из Йельского университета. По их мнению, санкции ударили по российской экономике намного сильнее, чем признает Кремль. Согласно исследованию ученых Йельского университета, российский импорт и экспорт постиг коллапс, что парализовало российское производство, зависящее от импорта во всех отраслях промышленности. Ученые Йельского университета уверены, что Российская Федерация движется к экономической пропасти.

Источник - ИноСМИ
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