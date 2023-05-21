Почему экономическая война против России проваливается? - Радек Хлуп

08:23 21.05.2023

Tiscali.cz

Чехия

21 мая 2023



Tiscali: экономическая война против России проваливается



Из-за санкций российская экономика не была уничтожена, а переориентировалась на юг и восток, пишет Tiscali. Планы Запада добиться капитуляции России провалились из-за позиции других стран.

Радек Хлуп (Radek Chlup)

Украинский вооруженный конфликт не развивается позитивно для Запада, как минимум в одном аспекте.



Когда 24 февраля прошлого года российский президент Владимир Путин отправил на соседнюю Украину 175-тысячную армию и сотни единиц бронетехники, Североатлантический альянс отказался, опасаясь эскалации конфликта, от прямого военного участия.

Однако Запад не мог не отреагировать. Он начал снабжать Украину и до сих пор снабжает оружием, боеприпасами, ракетами, дронами, танками и другой военной техникой, которая позволила стране, которая подверглась нападению, сопротивляться превосходящим силам противника и даже переходить в контрнаступление.

С Москвой Запад начал экономическую войну, заблокировав весь импорт и эксперт, арестовав роскошные яхты российских олигархов, заморозив их имущество и отрезав Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT. Все это делалось с целью парализовать российский рынок и отрезвить Кремль. Кроме того, Западу удалось ограничить российские полеты над Европой и ограничить импорт российской нефти, а также ввести потолок цен на нее. Эти меры нанесли российской экономике определенный урон, но желаемого эффекта не дали.



В чем ошибка



Немецкое издание "Бильд" пришло к выводу, что Российская Федерация обходит западные санкции с помощью торговли через соседние страны. Российский импорт немецких автомобилей, химических веществ и электроники в 2021 - 2022 годах значительно вырос.



Кремль расширил торговлю, например, с Казахстаном и Арменией. Кстати, власти Армении в ответ на недавний материал "Уолл-стрит джорнэл", согласно которому большое количество санкционных товаров поступают в Россию через постсоветские государства, опровергли обхождение западных санкций.

Помимо Казахстана и Армении, в этой связи упоминаются также Грузия и Киргизия. Кроме того, санкции введены против богатых россиян. Но, что парадоксально, им проще всех обходить санкции. Все это люди с двойным гражданством, у которых есть возможность покупать предметы роскоши во время поездок за рубеж. Из-за ограничений в поставках нефти и газа Российская Федерация полагалась на Индию и Китай. Оба эти государства с неясной позицией в отношении конфликта на Украине покупали российскую нефть со скидкой.



Таким образом, российская экономика не была уничтожена, а переориентировалась с запада на юг и восток. Как написано в статье на эту тему в американском издании "Спектейтэр": "Запад взялся за свою санкционную войну с преувеличенным ощущением собственного влияния на весь мир".



Российская экономика в цифрах



В апреле прошлого года Международный валютный фонд прогнозировал спад в российской экономике в 2022 году на 8,5 процентов, а в 2023 - еще на 2,3 процента. Однако российский ВВП в прошлом году упал всего на 2,1 процента, а в этом году МВФ прогнозирует даже его рост на 0,7 процентов.



Как отмечают эксперты "Спектейтэр", главной ошибкой было то, что санкции не поддержали незападные государства. С ними последствия санкций для Российской Федерации были бы куда более разрушительные.

По-другому в прошлом году думали ученые из Йельского университета. По их мнению, санкции ударили по российской экономике намного сильнее, чем признает Кремль. Согласно исследованию ученых Йельского университета, российский импорт и экспорт постиг коллапс, что парализовало российское производство, зависящее от импорта во всех отраслях промышленности. Ученые Йельского университета уверены, что Российская Федерация движется к экономической пропасти.