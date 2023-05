Главные страхи США перед Китаем: от "пятой колонны" до аккумуляторов, - МК

08:55 21.05.2023 Названы главные страхи США перед Китаем: от "пятой колонны" до аккумуляторов

На что надеются американцы в противостоянии с Пекином

Американские аналитики вдруг прозрели: они пришли к выводу, что Китай вот-вот достигнет пика мирового лидерства и превзойдет США буквально во всем. И то ли еще будет! Правда, они себя слабо утешают тем, что рост Китая постепенно замедляется. Что встревожило американцев и какие меры они собираются предпринять, рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.



На что надеются американцы в противостоянии с Пекином



– Юрий Николаевич, на чем основана обеспокоенность американцев?



– На фактах и цифрах. В мае этого года западные СМИ буквально накрыло волнами публикаций о мировом взлете Поднебесной и нарастании ее конфронтации с Америкой. Так, публикации The Economist содержат попытку комплексно оценить реальную мощь Китая и его способность противостоять США.



- Что, китайская мощь действительно вот-вот достигнет пика?



– Полагаю, она его уже достигла и продолжает расти. Правда, Китай остается во многом закрытой страной, мы многого о нем не знаем. Но вот, что очевидно. Возвышение Китая было определяющей чертой мира на протяжении последних четырех десятилетий. С тех пор, как страна начала открывать и реформировать свою экономику в 1978 году, ее ВВП рос в среднем на головокружительные 9% в год. Это позволило миллионам китайских граждан вырваться из нищеты. Сегодня на Китай приходится почти пятая часть мирового производства. Огромный размер его рынка и производственной базы изменил мировую экономику. Си Цзиньпин, правящий Китаем в течение последнего десятилетия, надеется также использовать растущее влияние своей страны для изменения геополитического порядка.



Есть только одна загвоздка: по мнению западных экспертов, быстрый рост Китая замедляется. Си обещает "великое омоложение" своей страны в ближайшие десятилетия, но сейчас экономика переживает нечто более прозаическое - великое взросление. В то время как десять лет назад прогнозисты предсказывали, что ВВП Китая превзойдет американский в середине XXI века (по рыночным обменным курсам) и сохранит доминирующее положение. Сейчас не за горами гораздо менее резкий сдвиг, который приведет к чему-то близкому к экономическому паритету.



– Неужели это американцев как-то утешает?



– Не в утешении дело. Это изменение экономической траектории является предметом ожесточенных споров среди наблюдателей за Китаем. Одна точка зрения состоит в том, что мощь Китая упадет по сравнению с мощью его соперников, что парадоксальным образом может сделать ее более опасной.



– Странно. Мощь упадет, но, тем не менее, станет более опасной?



– Да, казуистика. В прошлогодней книге Хэл Брэндс и Майкл Бекли, два серьезных ученых, популяризировали теорию, которую они назвали "Пик Китая". Они утверждают, что Китаю, якобы, грозит упадок, и страна достигла "точки, когда она достаточно сильна, чтобы агрессивно разрушить существующий порядок, но теряет уверенность в том, что время на ее стороне".



– Как-то все запутано…



– Они утверждают, что, численность трудоспособного населения Китая сокращается уже около десяти лет. В 2022 году его население в целом достигло своего пика, и сейчас его обогнала Индия. В результате ООН считает, что к середине века трудоспособное население Китая может сократиться более чем на четверть. Мол, попрощайтесь с массами молодых рабочих, которые когда-то заполняли "всемирную фабрику".



Но при этом количество китайских рабочих рук все равно превышает количество американских и европейских вместе взятых. В общем, странное утешение.



– Кстати, о рабочих руках. Не поверю, что китайские гастарбайтеры или, как у Джека Лондона, кули, не приезжают в США. Как там насчет хваленого американского "плавильного котла"?



– Создается впечатление, что этот котел "закоксился". То есть, покрылся толстым слоем шлака и уже ничего не выплавляет. Это раньше они эволюционировали за счет притока европейцев. Да и то, приезжали не аристократы, ученые, мастера, художники и поэты, а отбросы общества, которым не нашлось места на исторической родине. То есть, бродяги, воры, мошенники, убийцы – тот самый шлак. Из них и сформировался американский социум. В общем, "я тебя слепила из того, что было".



Но вы правы – китайцы в Штаты приезжают. И это вызывает панику.



Скотт С. Пауэл пишет в опубликованной в мае в Front Page статье "Китайская пятая колонна в США": "Пограничные власти США недавно сообщили о 900-процентном (!) увеличении количества китайских мужчин, пересекающих границу за 2022 год, в то время как многочисленные индикаторы угрозы растут, такие как интенсивные военные облеты тайваньского воздушного пространства и военные игры вокруг острова".



– Они опасаются у себя создания пресловутой "пятой колонны"?



– И не скрывают этого. Тот же Пауэл пишет, что "вхождение китайцев в число людей, желающих въехать в США, является новым сигналом опасности, поскольку китайцам очень сложно получить разрешение на выезд из Китая. Почти наверняка КПК разрешила и организовала для избранных китайцев поездки в Центральную Америку и Мексику с планами и картами, чтобы они могли добраться до южной границы и пересечь ее. И вероятной целью является установление присутствия китайской "пятой колонны" в Соединенных Штатах".



Напомню, что всплеск такого параноидального страха перед "пришельцами" американцы продемонстрировали в 1941 году, когда в концентрационные лагеря были брошены – без всяких обвинений и прочих юридических обоснований (а своей юриспруденцией они страшно гордятся) - сотни тысяч американских граждан японского происхождения. Причем, на бесчеловечные условия обрекли не только "чистокровных" японцев, но людей с 25-процентной примесью японской крови. То есть, если твоя бабушка – японка, ты – потенциальный предатель и японский диверсант. Тысячи погибли. И эти, так сказать, "американские люди" нам сегодня что-то там вещают о демократии и правах человека! Вот он, неприкрытый нацизм, фашизм и геноцид.



– На что американцы надеются в противостоянии с Китаем?



– Как обычно, американские эксперты намекают на некие внутренние разногласия в стане своих противников. Например, они полагают, что "автократические наклонности" Си заставили местных предпринимателей нервничать больше, что в долгосрочной перспективе может снизить способность Китая к инновациям. Геополитическая напряженность заставила иностранные фирмы стремиться диверсифицировать цепочки поставок за пределами Китая. Америка хочет ограничить возможности Китая в некоторых "базовых" технологиях. Ожидается, что запрет на экспорт определенных полупроводников и машин китайским фирмам сократит ВВП Китая.



– Американцев пугает экономическая конкуренция?



– Не только. Пессимисты опасаются, что Китай станет более воинственным, поскольку его экономическая траектория колеблется. Есть много причин считать это правдоподобным. "Прогнозируется, что в 2023 году военный бюджет Китая вырастет более чем на 7% в соответствии с номинальным ВВП. Его военные расходы ниже, чем у Америки, но все же догоняют. Его военно-морской флот к 2035 году может быть на 50% больше, чем у Америки, а его ядерный арсенал увеличится почти в четыре раза. Может быть, экономическая мощь Пекина находится на пике, но ни одна другая страна не способна так бросить вызов Америке в глобальном масштабе", - пишут Брэндс и Бекли.



– Китай вырвался в лидеры и в области технологий?



– Да, этого не отнять. Достаточно привести лишь один пример: Китай побеждает Америку в "конкурсе" аккумуляторов.



– Есть такой конкурс?



– Он проводится уже давно. Об этом говорит Линетт Лопес в статье в Business Insider "Китай надирает задницу Америке в гонке за аккумуляторами для электромобилей, и это определит XXI век".



Лопес утверждает, что есть одна область, где США безнадежно отстали – батареи: "Поддерживаемые государством предприятия Китая - назовем их China Inc. - доминируют во всех аспектах разработки аккумуляторов для электромобилей, от добычи и переработки сырья до производства самих аккумуляторов".



– А почему Китай доминирует?



– Это интересная история. Бесспорным чемпионом в битве производителей аккумуляторов в Китае является Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). Компания, сначала называвшаяся Amperex Technology Limited, была основана в Гонконге в 1999 году. Используя запатентованную технологию, полученную по лицензии от Bell Labs в США, она стала поставщиком аккумуляторов для таких компаний, как Apple и Samsung. Но к 2008 году она хотела производить продукцию в Китае, чтобы облегчить доступ к своему рынку и воспользоваться льготами правительства. Однако для этого компании пришлось перенести свою штаб-квартиру из Гонконга, который был (и технически остается) отделенным от Пекина. В конце концов компания открыла магазин в округе на северо-востоке Китая, которым когда-то управлял молодой секретарь коммунистической партии по имени Си Цзиньпин (о, как совпало).



К 2022 году Китай контролировал около 32% доли мирового рынка аккумуляторов для электромобилей и около половины внутреннего рынка Китая. На данный момент CATL имеет 13 заводов по всему миру, которые поставляют аккумуляторы для Tesla, Toyota и Daimler.



Победитель в "войне аккумуляторов" будет не только контролировать рынок электромобилей, но и создавать тысячи рабочих мест, управлять будущим мобильности и определять способность Запада переходить на более экологичные формы энергии.



– Кто мешает Западу производить свои аккумуляторы?



– Американские и прочие авторы подробно расписывают многочисленные трудности, связанные с научными исследованиями, географией, логистикой, менеджментом, финансовыми потоками и даже политикой. На самом же деле все упирается в наличие редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов. Особенно – лития.



В 2015 году руководство КПК поставило задачу: монополизировать рынок ключевых материалов, инвестировать в их добычу и построить заводы по производству аккумуляторов.



План начинается с самого базового уровня производства - сырья, такого как кобальт, литий, марганец и никель. Большая часть этих полезных ископаемых находится за пределами Китая - в таких странах, как Чили, Австралия, Боливия и Демократическая Республика Конго. Но China Inc. ведет переговоры о доле собственности и партнерстве с шахтами по всему миру. По данным исследовательской компании S&P Capital IQ, с 2018 по первую половину 2021 года China Inc. инвестировала около 4,3 млрд долларов в литиевые рудники на международном уровне. И как только эти полезные ископаемые извлекаются из-под земли, они отправляются на принадлежащие Китаю заводы, которые перерабатывают металлы для использования в конечном продукте. К 2019 году китайские компании составляли 80% мирового производства аккумуляторных материалов.



– Да, тут Запад явно "зевнул". Неужели США не могут найти нужное сырье?



– А в США на данный момент есть только один открытый литиевый рудник в Неваде. Добыча и переработка лития носят беспорядочный характер, а из-за экологических соображений производство в США ограничивается примерно 1% мировых поставок. Есть еще литий в России и в огромном количестве – на Украине. Предполагается, что именно литием Украина должна рассчитаться с Западом за военную помощь. Если, конечно, будет, кому рассчитываться.



– Но ведь Китай не почивает на лаврах и постепенно, но неуклонно сокращает и военный разрыв?



– Примерно к 2020 году военно-морской флот Китая превзошел американский по величине в мире.



Оборонный бюджет Китая рос в среднем более чем на 9% в год с тех пор, как китайское руководство запустило амбициозную программу военной модернизации в конце 1990-х годов. По прогнозам, в 2023 году официальный военный бюджет Китая составит 224 миллиарда долларов, уступая только американскому, который примерно в четыре раза больше.



К 2030 году, согласно индексу мощности в Азии, составленному Институтом Лоуи, австралийским аналитическим центром, Китай увеличит военные расходы по паритету покупательной способности на 155 миллиардов долларов по сравнению со 123 миллиардами долларов США.



За последние два десятилетия военно-морской флот Китая вырос из жалких прибрежных сил устаревших кораблей в значительной степени современный самодостаточный флот, который может выполнять некоторые миссии далеко от берегов Китая. Например, эвакуировать своих граждан из Судана в апреле 2023 года.



– Флот для американцев – самая больная тема?



– Для них это – главный критерий могущества, не считая ядерного оружия. Ведь США считают себя, по сути, морской, а не сухопутной державой. Эдаким большим островом, кузеном Британии.



По прогнозам Пентагона, китайский флот выводит из эксплуатации последние из своих старых кораблей и добавляет более крупные, современные, многоцелевые. Сейчас у Китая около 340 именно боевых кораблей, включая авианосцы, подводные лодки, фрегаты и эсминцы. По данным Пентагона, это число, вероятно, достигнет 400 к 2025 году и 440 к 2030 году. Среди новых кораблей будет еще около десятка больших десантных кораблей.



По данным Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), вашингтонского аналитического центра, даже при условии небольшого роста оборонного бюджета, военно-морской флот Китая все равно вырастет примерно до 356 кораблей к 2033 году, добавив три авианосца и девять больших десантных кораблей.



– А сколько кораблей у США?



– Меньше. Для сравнения, американский флот в апреле 2023 года имел 296 боевых кораблей (примерно вдвое меньше, чем в период холодной войны), и ожидается, что к концу этого десятилетия указанное число снизится примерно до 290 кораблей.



Да, считается, что американские корабли по-прежнему крупнее и боеспособнее. Тем не менее, Китай, вероятно, догонит США и по этим показателям в ближайшее десятилетие. Он уже "в основном состоит из современных многоцелевых платформ с современным противокорабельным, противовоздушным и противолодочным вооружением и датчиками", - говорится в сообщении Пентагона. Управление военно-морской разведки заявляет, что конструкция и качество материалов китайских военно-морских кораблей во многих случаях сопоставимы с американскими, "и Китай быстро сокращает разрыв в любых областях дефицита".



– Как китайцы этого достигли?



– Работали много. Одним из преимуществ Китая является его обширная судостроительная промышленность, которая является крупнейшей в мире, на ее долю приходится 44% коммерческих судов, произведенных во всем мире в 2021 году. На одну государственную компанию, Китайскую государственную судостроительную корпорацию (CSSC), приходится более пятой мировых заказов в этом году. Но она также производит большую часть кораблей ВМС Китая, часто на тех же верфях, что и коммерческие суда. Например, принадлежащая CSSC верфь Jiangnan (основанная Ли Хунчжаном в 1865 году) завершила не только строительство третьего китайского авианосца в 2022 году, но также построила десятки грузовых судов, в том числе для тайваньских заказчиков.



– Но как быть с боевым опытом? Китаю последние двести лет, мягко говоря, не очень везло на поле боя…



– Действительно, Китай не воевал со времен войны в 1979 году с Вьетнамом, в основном на суше. Американские аналитики утверждают, что он еще не довел до совершенства авианосные операции в мирное время, не говоря уже о боевых действиях. И он не овладел искусством скрывать свои подводные лодки, одновременно выслеживая потенциально враждебные. Америка же оттачивала эти возможности десятилетиями.



– Кто бы говорил. Американцы безнаказанно упражнялись в стрельбе по "равным" противникам - Ираку, Югославии, Ливии, Сирии…



– И все-таки, опыт – дело наживное. Многие эксперты НОАК считают, что 2027 год является скорее краткосрочной вехой, призванной сохранить импульс к среднесрочной цели полной модернизации НОАК к 2035 году. Они намерены создать боевую силу "мирового уровня" к 2049 году.



Чем дольше Си ждет, тем больше баланс в военной сфере склоняется в пользу Китая - и не только в обычном выражении. Пентагон прогнозирует, что к 2035 году ядерный арсенал Китая увеличится почти в четыре раза. Китайские стратеги надеются, что это будет способствовать мирному урегулированию, убедив Тайвань и Америку в том, что конфликт обойдется слишком дорого. Сторонники "Пика Китая", возможно, правильно предсказывают предстоящее тяжелое для США десятилетие.



– США пытаются как-то договориться с Китаем?



– Пытаются, но весьма странно. Как можно договариваться с Китаем, одновременно вооружая Тайвань?



Как сообщили источники Defense News, адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Тихоокеанским флотом ВМС США, 11 мая проинформировал двухпартийный комитет по Китаю из 24 членов, созданный Палатой представителей в январе 2023 года, что необходимо поставить для защиты Тайваня. Был сделан неутешительный вывод о сильной нехватке различных боеприпасов.



Напомню, в апреле Китайский комитет провел настольную военную игру по Тайваню. Военная игра высветила необходимость наращивания производства высокоприоритетных боеприпасов, чтобы помочь устранить отставание по продаже оружия Тайбэю на 19 миллиардов долларов, а также укрепить сотрудничество Пентагона в области кибербезопасности с Тайванем.



Эти учения показали, что США потребуются в том числе от 1000 до 1200 противокорабельных ракет большой дальности. Но в настоящее время у США на вооружении есть менее 250 ракет. Конгрессмен Галлахер заявил: "Мы должны принять меры, чтобы сдержать агрессию коммунистической партии Китая и вооружить Тайвань до зубов, прежде чем начнется любой кризис". Пентагон также готовится передать Тайваню оружие из существующих запасов США, используя полномочия президента по сокращению численности войск - тот же механизм, который президент Джо Байден использовал для вооружения Украины против России. Сенат также начал работу над крупным законопроектом о Китае, который будет включать компоненты для поддержки союзников и партнеров США в Тихоокеанском регионе.



Вот так, угрожая, с Китаем пытаются "договориться" или "сдержать".



