Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?

09:04 21.05.2023

Вероятность нашумевшего дефолта в США близится к нулю, однако если он произойдет, это приведет к финансовой катастрофе по всему миру. Мнениями об этом с Zakon.kz поделились аналитики.

Казахстанские эксперты считают, что баталии вокруг потолка госдолга – это политический момент, когда две ведущие партии США торгуются, но в итоге приходят к какому-то компромиссу.



Министр финансов США Джанет Йеллен с начала мая неоднократно заявляла о том, что уже к 1 июня Минфин будет не в состоянии расплачиваться по госдолгу и будет вынуждено объявить дефолт. Чтобы этого не произошло, Конгрессу США совместно с президентом следует принять меры и, в частности, решить – будет поднят потолок госдолга или нет.



"Потолок долга", или "лимит долга" – это предел того, сколько денег может занять федеральное правительство. Конгресс обязан по Конституции разрешить выпуск долговых обязательств. Это позволяет правительству брать займы для выполнения своих существующих юридических обязательств: выплатам пособий по социальному обеспечению и медицинской помощи, зарплат военным, процентов по госдолгу, возврату налогов и другим платежам.



Низкий уровень опасности

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев говорит, что дефолт США по государственным облигациям при современной международной финансовой системе еще не происходил.



"Вероятность того, что дефолт США по их госдолгу произойдет, крайне низкая. Конгресс прекрасно понимает катастрофические последствия дефолта, и если США его допустят, то новые заимствования они смогут привлечь по гораздо более высоким ставкам, и это станет еще большей нагрузкой на бюджет США".

Мурат Кастаев

По его словам, в США уже раздаются призывы отменить вообще понятие потолка госдолга, чтобы государство могло привлекать столько займов, сколько нужно.



В противном случае каждое повышение госдолга так и будет создавать нервозность на мировых рынках. И если во время пандемии потолки госдолга повышались без сопротивления, то сейчас с экономикой США все в порядке и острой необходимости в немедленном повышении потолка госдолга нет, считает эксперт. Республиканская партия пытается этим воспользоваться и выторговывает уступки у Демократической партии.



Порочный круг

Тема с дефолтом в США возникает каждые полтора два года. Как только правительство США достигает очередного потолка долга, начинаются споры между демократами и республиканцами, рассказывает финансовый аналитик Арман Бейсембаев.



"Одна сторона говорит, что на этом надо остановиться, другая – что надо поднимать. Бывает, что дело доходит до серьезного конфликта, и правительство уходит в шатдаун".

Арман Бейсембаев

Шатдаун – это временная приостановка работы правительства США. Такая ситуация возникает, если Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов. За последние 10 лет это происходило как минимум три раза. Причем два из них – в 2018 году. Правда, связаны они были не напрямую с госдолгом, а с другими причинами.



С точки зрения Армана Бейсембаева, необходимо различать технический дефолт, когда выплата обязательств требует отсрочки, и совсем другое дело, когда правительство отказывается рассчитываться по своим обязательствам.



"Ничего страшного в техническом дефолте нет. Это как задержка оплаты по кредитам. Долг в США и всех остальных стран – это своего рода кредит, и поэтому если вы дату оплаты пропускаете, то есть происходит техдефолт, это не столь критично. Но когда вы объявляете, что отказываетесь платить, тогда уже происходит полноценный дефолт", – поясняет Арман Бейсембаев.



Финансовый аналитик Серик Козыбаев также согласен с тем, что вероятность дефолта в США крайне низкая.



"Последний раз дефолт, а точнее реструктуризация госдолга, была объявлена 90 лет назад, если не брать в расчет технические дефолты. Так вот, если полагаться на данное историческое событие, то в случае дефолта доллар резко ослабнет по отношению к другим валютам. А доверие к доллару, разумеется, исчезнет. Но, опять-таки, вероятность наступления данного события крайне низкая. Наверняка потолок госдолга в очередной раз будет повышен. В целом же, фактического дефолта по госдолгу в США еще не было".

Серик Козыбаев

Отметим, что 10 лет назад, в 2013 году, в США произошел технический дефолт. В итоге погашение по облигациям все же состоялось, просто немного позже.



По данным Министерства финансов США, с 1960 года потолок долга повышался, продлевался или пересматривался 78 раз. Это происходило 49 раз при президентах-республиканцах и 29 раз – при президентах-демократах.



Эксперты сходятся во мнении, что в последний критический момент будет принято решение о повышении госдолга. Вопрос в том, насколько долго это повышение может продолжаться.



"Эта история бесконечно длиться не может, рано или поздно этому придет конец. Я не думаю, что это произойдет в этом году или даже в ближайшие 5 или 10 лет. Но на горизонте 15-20 лет, возможно, наступит момент, когда США не смогут больше занимать или им не будут давать в долг. И здесь возникнет дилемма, а что делать дальше".

Арман Бейсембаев

По его мнению, варианты могут быть разными: либо все подойдет к дефолту, либо перестанут занимать, будет сжиматься бюджет, резаться расходы. А это, считает аналитик, уже прямой путь к кризису. В текущей ситуации таких больших рисков нет.



Пугающие последствия дефолта

Серик Козыбаев считает, что ФРС США – это машина, которая печатает доллары, а доллар – мировая валюта, поэтому погашение госдолга – вопрос нехитрый.



"Трудности для американской и мировой экономики, связанные с ростом госдолга, я не вижу. А вот с падением темпа роста ВВП, увеличением инфляции, резким падением цен на энергоносители и с другими причинами экономики столкнуться могут", – говорит Серик Козыбаев.



Если все же дефолт состоится, то, по мнению аналитика, доллар резко ослабнет, фондовые рынки обрушатся, на финансовых рынках начнется хаос и паника. Те страны, которое инвестировали в гособлигации США, пострадают больше всех. На первом месте, по словам аналитика, находится Япония. Страны, имеющие госдолг США, получат убыток в размере данных инвестиций. Что касается Казахстана, то он также инвестировал в американские гособлигации.



По словам Мурата Кастаева, только ЕНПФ из 15 трлн тенге своих активов почти 2 трлн держит в гособлигациях США.



"Казначейские облигации США считаются безрисковыми и их доходность является ориентиром и бенчмарком для других долговых обязательств. По всему миру триллионы долларов вложены в облигации США – в суверенных государственных, частных, пенсионных фондах. Дефолт по облигациям влечет за собой обрушение их стоимости, а их переоценка по текущей стоимости приведет к многократно большим убыткам их держателей, и эти потери коснутся и государства, и бизнес, и отдельных лиц".

Мурат Кастаев

Он полагает, что соглашение по повышению потолка госдолга США произойдет до конца текущего месяца.



"Лидеры Республиканской партии и президент Байден уже заявляли о наметившемся прогрессе в переговорах. Поэтому внимание к возможному дефолту США я считаю преувеличенным, ведь развязка в итоге одна", – уверен Мурат Кастаев.



Эксперт подчеркнул, что даже в случае дефолта США могут задержать платеж по облигациям, но США не могут не вернуть свои долги вообще. США эмитируют собственную валюту и могут при желании напечатать столько долларов, сколько необходимо, и включить печатную машинку на триллионы долларов. В результате это приведет к огромной инфляции, доллар обесценится, но не вернуть вообще свои долги США не может.



"Также нужно учитывать, что доллар США является мировой резервной валютой, США представляют собой крупнейшую экономику мира – 25% от экономики всего мира, интересы которой обеспечиваются сильнейшей армией и крупными резервами золота. Пока это лидирующее положение США сохраняется, то и вера в американский доллар будет сохраняться", – заключил Мурат Кастаев.



Добавим, что государственный долг в настоящее время составляет 31,4 трлн долларов. Это общая сумма непогашенных заимствований Федерального правительства США, накопленных за всю историю страны.



Несколько дней назад президент США Джо Байден уверенно заявил, что ему удастся предотвратить дефолт и договориться с представителями Республиканской партии о повышении потолка госдолга. Сейчас республиканцы не хотят повышать госдолг без реформ бюджета. Президент США также намерен провести конференцию по вопросу бюджета в предстоящее воскресенье, 21 мая.



Ольга Кудряшова