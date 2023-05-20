 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ли Хуй слетал в Киев. Какого х-я?
10:31 21.05.2023

То, что доктор прописал. Китайские эксперты, блогеры и их читатели о визите Ли Хуэя в Киев

23 мая 2019. Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй, награжденный Орденом Дружбы, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. -

На минувшей неделе состоялся визит спецпредставителя КНР по евразийским делам Ли Хуэя в Киев. Как было заявлено, его визит в Европу направлен на политическое урегулирование украинского кризиса и общение со всеми сторонами конфликта.
Судя по публикациям в китайских СМИ, первый визит опытного дипломата в Киев прежде всего нацелен на ознакомление со сложившейся ситуацией. Один из колумнистов сетевого издания "Синьлан синьвэнь" сравнил поездку спецпредставителя с визитом врача китайской медицины к больному: сначала нужно посмотреть на цвет лица, затем послушать пульс и расспросить о самочувствии. А уж потом, хорошенько все оценив, выписать рецепт.

Именно поэтому, возможно, после встречи в Киеве официальный Пекин ограничился лишь привычным набором выражений, ничего конкретного не заявляя. И даже в китайской блогосфере результаты встречи с Зеленским особо и не обсуждались. Например, блогер Сыма Нань, известный своей критикой западной модели мироустройства, а также критическими высказываниями в отношении киевского режима и выступающего за дальнейшее укрепление дружественных и всеобъемлющих партнерских отношений с РФ, ограничился лишь парой фраз со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Китая о встрече спецпредставителя КНР по евразийским делам с Зеленским.
Сыма Нань, как правило, всегда с большой долей скептицизма и сарказма высказывающийся обо всей киевской верхушке, много раз проходившийся по моральным и умственным качествам самого Зеленского, в этот раз и правда был неожиданно сдержан в своих комментариях. На своей страничке в Вэйбо, блогер-миллионникнаписал, что представитель КНР встретился с самим Зеленским, подтвердившим приверженность киевской администрации принципу "одного Китая", стороны обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса и отношений между Китаем и Украиной.

Тихий визит. Как прошла поездка спецпосланника Китая на Украину
Обычно Киев сразу же сообщает о прибытии в страну высокопоставленных западных чиновников. Однако со спецпредставителем правительства КНР по украинскому урегулированию Ли Хуэем вышло иначе
Затем, опять ссылаясь на публикацию МИД, блогер добавил, что "Китай, исходя из ранее предложенных инициатив по политическому урегулированию украинского кризиса, готов содействовать формированию самого широкого консенсуса по данному вопросу и будет и дальше прилагать усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира. Китай по-своему играет конструктивную роль в разрешении гуманитарного кризиса, сложившегося в регионе, и будет продолжать оказывать помощьУкраине в меру своих возможностей".

Трудно судить, почему в этот раз известный блогер решил не выражать своего мнения по поводукиевской встречи, а ограничился пересказомофициальных заявлений. Но интересно то, как прореагировали подписчики его канала. Первый же комментарий в посту блогера уже расставляет точки i: "Знаем же, что врут, но все равно мы любим слушать, когда говорят, что признают, что Тайвань - это часть Китая". Первому комментатору вторит подписчик под ником Безжалостный солдат: "Пока прекратить огонь невозможно, и мы это понимаем. Все делаем, чтобы показать свое миролюбие".
При прочтении других комментариев, становится понятно, что простые китайцы все-таки сомневаются в успехе переговоров с киевским режимом и имеют хорошее представление о том, что происходит на Украине:
"Потерпеть надо, пока кризис (война) закончится, им вообще нельзя верить!"
"Да все это лишь для отмазки, на самом деле понимаем, что Украина своей судьбой не распоряжается..."
"Мы им сейчас опять гуманитарку, а их коррупционеры все и распилят".
"Ну и что, дед Байден тоже об "одном Китае" заявлял…"
"Зеленский - это черт, ему верить нельзя!"
"Необходимо уничтожить украинский нацизм!"
Визит спецпредставителя КНР по столицам европейских хозяев Киева продолжается. Посмотрим, каким будет диагноз китайской медицины "киевскому больному".

20.05.2023

Источник - ukraina.ru
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