Замминистра науки России и муж певицы Гурцкой Петр Кучеренко умер на борту самолета

11:55 21.05.2023

Замглавы Миннауки Кучеренко умер, возвращаясь на самолете из командировки на Кубу



Статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ, муж певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко скоропостижно скончался 20 мая, возвращаясь из рабочей командировки на Кубу.



Как передает РИА Новости со ссылкой на соцсети ведомства, 46-летнему чиновнику стало плохо в самалете, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу.



Лайнер экстренно приземлился в Минеральных Водах, где медики пытались оказать помощь Кучеренко, но спасти его не удалось. В Миннауки РФ принесли глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося чиновника.



Справка "СП"



Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городке Дудинке Таймырского автономного округа, который сейчас входит в состав Красноярского края.



Статс-секретарь - заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации с 17 июня 2021 года.



Получил блестящее образование и с самых низов высоко поднялся в государственных структурах. В 1999 году стал бакалавром и поступил в аспирантуру. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2011 году Кучеренко стал доктором наук, а спустя год стал профессором в родном университете.



2012−2014 гг. - руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.



2014−2020 гг. - руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.



30 марта 2020 г. - назначен заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации.



17 июня 2021 г. - назначен статс-секретарем - заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации.