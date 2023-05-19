На борьбу с бедностью Китай выделяет странам Центральной Азии $3,7 миллиарда

12:32 21.05.2023

21 мая 2023, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Китай предоставит странам Центральной Азии помощь на сумму $3,7 миллиарда. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.



"Китай предоставит странам Центральной Азии финансовую помощь и бесплатную поддержку на сумму 26 миллиардов юаней ($3,7 миллиарда), чтобы помочь сотрудничеству Китая с центральноазиатскими странами, а также их развитию", - сказал Си Цзиньпин.



Он добавил, что Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью, а также будет поощрять китайские компании, которые имеют бизнес в регионе, создавать в регионе больше рабочих мест.



Саммит "Китай - Центральная Азия" прошел 18-19 мая в китайском городе Сиане под председательством Си Цзиньпина. В нем приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов.