|Грузины передрались из-за полетов в Москву, поглядывая на Вашингтон
13:48 21.05.2023
Почему местная оппозиция выступает против авиасообщения с Россией?
Сергей Аксенов
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Николай Силаев
Олег Смирнов
Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией стало причиной потасовки в грузинском парламенте между депутатом от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе (против) и представителем "Силы народа" Ираклием Берая (за). Драчунов еле-еле разняли.
Противоречия из парламента выплеснулись и в общественное пространство. Около 200 представителей другой оппозиционной партии - "Дроа", вооруженные плакатами, пытались прорвать полицейский кордон в аэропорту в момент прибытия первого авиарейса из Москвы 19 мая.
"Несмотря на сопротивление грузинского народа Россия приземлилась в Тбилиси нежеланным рейсом", - отреагировала в соцсетях президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее она назвала возобновление российских полетов в Грузию (и отмену виз!) "очередной российской провокацией".
При этом рейсы по маршруту Тбилиси - Москва будет совершать не только российская авиакомпания "Азимут", но и грузинская Georgian Airways. А также российская Red Wings, которая будет выполнять рейсы по маршрутам Сочи - Тбилиси и Москва - Кутаиси.
Возможно, реакция Зурабишвили объясняется ее бывшим французским гражданством. Евросоюз выразил сожаление налаживанием авиасообщения Грузии с Россией, призвал не летать из и в Россию, а также поддержать европейские санкции в отношении российского авиасектора.
Госдеп США вообще пригрозил Тбилиси санкциями. "Думаю, большинству грузин предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска из Абхазии и Цхинвали, чем восстановила прямое авиасообщение с Грузией", - попыталась сыграть на чувствах грузин американский посол Келли Дегнан.
А чтобы в Тбилиси всем все стало окончательно ясно, ударили по грузинским детям - приглашенному в США на гастроли детскому ансамблю "Мартве" отказали в американских визах, поскольку один из его участников - ребенок главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе.
Тем временем, пассажиры первого рейса из Москвы в Тбилиси остались вполне довольны. Одни ссылаются на дешевизну прямых рейсов по сравнению с перелетами с пересадкой, другие радуются экономии времени и физических сил на такие поездки. Так чего же боится часть грузинского общества?
Председатель комиссии по вопросам воздушного транспорта Общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов раскрыл тайну межправительственного соглашения об авиасообщении между Россией и Грузией.
- Для российской гражданской авиации грузинское направление абсолютно не критично. То, что мы четыре года туда не летали, почти никак не отразилось на наших авиакомпаниях, потому что это мизер по сравнению с общим объемом наших рейсов.
Вместе с тем, это очень важный кусочек общего объема авиаперевозок, потому что, во-первых, он регулярный, а во-вторых, уже есть все формальные договоренности с администрацией гражданской авиации, с аэропортами о дальнейшей работе на основании межправительственного соглашения.
Такое соглашение традиционно устанавливает паритет для авиасообщения. Сколько рейсов будем выполнять мы в Тбилиси, столько же грузины в Москву. Также соблюдается равенство по числу городов. Там же оговариваются типы самолетов, их загрузка и т. п.
"СП": Четыре года тысячам людей приходилось добираться в Грузию "огородами"…
- Со стороны России спрос на такие полеты есть, и немалый. Ведь в нашей стране постоянно живут около миллиона грузин. Те, кто живет в странах СНГ, тоже воспользуются этой возможностью. Оттуда полетят сначала в Москву, а затем в Тбилиси. Наши люди смогут, наконец, свободно передвигаться.
Что касается граждан Грузии, то для них самый рациональный путь попасть в Россию и дальше - это регулярные авиарейсы. По железной дороге туда добираться сложно и долго, автомобилем по Военно-Грузинской дороге - тоже. А самолетом через Москву удобно попасть в любую точку мира.
Вообще, спрос в этой истории - основной фактор. Если будет потребность, то возможны рейсы не только в Тбилиси, но и в Батуми, в Кутаиси. Аэродромы там пригодны для современных самолетов, есть международные терминалы. В города-миллионники РФ из Грузии тоже могут летать.
"СП": Как все удачно складывается…
- Есть, однако, и ложка дегтя. Грузия, видимо, в связи с санкционными делами, в межправительственном соглашении дала РФ добро на полеты только на российских самолетах. При этом Georgian Airways будет летать на "Боингах". Других-то самолетов у них нет.
Наши "Суперджеты-100", конечно, легко справятся с рейсами до Тбилиси и по дальности, и по скорости, и по удобствам, но можно предположить, что часть пассажиров принципиально захочет лететь на "Боинге", и это даст грузинской авиакомпании некоторое конкурентное преимущество.
О том, почему в Грузии далеко не все одобряют восстановление авиасообщения с Россией, рассказал эксперт по Закавказью, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
- В Грузии есть правительство, которое в последний год ведет себя очень рационально, и оппозиция, которая пытается представить рациональную политику правительства, как измену курсу, ориентированному на Запад. Стратегия оппозиции заключается в том, чтобы любое событие правительства по возможности ставить ему в вину. Это касается и прямого авиасообщения.
Оппозиция пытается истолковать это как шаг правительства к сближению с Россией, хотя это Россия сняла запрет на прямые полеты, которые сама же ранее и ввела, и отменила визы. Президент Саломе Зурабишвили, не имеющая по грузинской конституции широких полномочий, по вопросу авиасообщения с Россией примыкает к оппозиции.
Таким образом грузинская оппозиция пытается получить большую поддержку Запада. Но я сомневаюсь, что протесты против прямых авиарейсов найдут поддержку в грузинском обществе. Потому что это полная глупость. Что теперь, не летать в Москву? Есть масса стран, откуда самолеты продолжают летать: Турция, Армения, Азербайджан, Сербия.
"СП": В чем причина такой позиции по казалось бы не политическому вопросу?
- На такую жесткую линию оппозиции есть запрос со стороны Запада, который требует от Тбилиси более жесткой политики в отношении России, вплоть до присоединения к санкциям. При этом год назад, когда Молдавии и Украине предоставили статус кандидатов в члены ЕС, Грузию обошли, хотя она продвинулась в выполнении требований Брюсселя гораздо дальше и Кишинева, и Киева.
Это многих шокировало в Грузии, потому что продемонстрировало, что главным для Европы являются вовсе не ценности, как они говорят, а геополитика. В частности, то, объявляет ли Грузия против России санкции. При этом для Грузии, имеющей теснейшие экономические связи с РФ, такие санкции самоубийственны, а России особого ущерба не нанесут, а значит Западу мало чем помогут.
Вообще, поведение американской дипломатии на грузинском направлении оскорбительно для Тбилиси. А отказ предоставить визу ребенку - запредельный цинизм. И это их ближайший союзник в регионе! По моим ощущениям, часть грузинского политического класса уже начинает сомневаться, в том, что евро-атлантический внешнеполитический выбор поможет решить все проблемы страны.
"СП": О какого рода поддержке Запада мечтают грузинские политики?
- Для грузинского политического класса на протяжении многих лет, да и сейчас, очень важно одобрение Запада. Как только начинаются выборы, они проходят также и в "вашингтонском и брюссельском избирательных округах", где лоббистские конторы организуют поддержку конкретным грузинским политикам. Речь в первую очередь о людях из "Грузинского национального движения".