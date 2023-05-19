Грузины передрались из-за полетов в Москву, поглядывая на Вашингтон

13:48 21.05.2023

Почему местная оппозиция выступает против авиасообщения с Россией?



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Николай Силаев

Олег Смирнов



Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией стало причиной потасовки в грузинском парламенте между депутатом от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе (против) и представителем "Силы народа" Ираклием Берая (за). Драчунов еле-еле разняли.



