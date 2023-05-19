|Каково это - быть пакистанским студентом в Кыргызстане? История Аннса Мустафы
13:52 21.05.2023
Мария ОРЛОВА
Аннс Мустафа приехал из Пакистана в Кыргызстан четыре года назад, чтобы стать врачом. Сегодня он учится в Евразийском медицинском университете и считает, что быть студентом-медиком в такой стране - это уникальный и ценный опыт.
- Расскажите немного о себе. Где вы родились, выросли, учились до приезда в Кыргызстан?
- Я родился в Мултане. Это седьмой по величине город в Пакистане с огромным населением - более 2,5 миллиона человек. Он славится своей плодородной землей, благоприятной для развития сельского хозяйства, жаркой погодой и манго. Фрукт экспортируется по всему миру. Мултан называют "городом святых". Сотни лет назад, в эпоху Персидской империи, он был столицей одной из провинций. Здесь жило много суфиев, исламских ученых и поэтов.
- Что-нибудь в Бишкеке напоминает о родном городе?
- Жизнь в Мултане и Бишкеке совершенно разная. Температура воздуха в моем родном городе круглый год составляет 25-50 градусов тепла, а в Бишкеке зимой холодно.
Мне нравятся оба города. В Бишкеке нравится закат, в Мултане - зима, потому что там не очень холодно.
Я живу и учусь в медицинском университете со своей старшей сестрой Ридой Нисар. Она всегда поддерживает меня и мотивирует исследовать новые области, знакомиться с новыми людьми в Бишкеке. Благодаря сестре моя жизнь в Кыргызстане действительно захватывающая и полная радостных моментов. Она очень энергичная и амбициозная, любит изучать и пробовать что-то новое. Мы посетили множество конференций, мастер-классов, медицинских и не медицинских семинаров практически во всех вузах Кыргызстана. Были в театрах, в частности оперы и балета, филармонии.
- Местная кухня понравилась? Есть любимые блюда?
- У нас с сестрой потрясающие воспоминания о кафе и ресторанах Бишкека, мы попробовали все традиционные блюда Кыргызстана. Мне очень нравятся куурдак и плов.
Еще мы были в горах, Ала-Арче, и устроили барбекю на берегу реки. Это тоже стало запоминающимся событием.
- В Кыргызстане вам нравится?
- Да. Мне нравятся Кыргызстан, его традиции, культура, еда, особенно Ошский базар, и даже некоторые карманники (улыбается). Кыргызстанцы очень дружелюбны. У меня появилось много друзей здесь. Я надеюсь, что мы будем поддерживать связь даже после окончания моего медицинского образования и возвращения домой.
Я надеюсь, что дружба между Пакистаном и Кыргызстаном станет еще крепче.
Обучение в такой стране, как Кыргызстан, дает нам возможность погрузиться в другую культуру. У нас был шанс пообщаться с местными студентами, познакомиться с образом жизни местных жителей и открыть для себя республику. Это расширяет кругозор и повышает вашу межкультурную компетентность. Мы праздновали Нооруз в университете с местными друзьями, и это стало для меня завораживающим опытом. 9 мая праздновал День Победы. Прочитал историю и узнал о великой жертве кыргызского народа ради своей страны.
- С какими трудностями столкнулись?
- Некоторые студенты могут столкнуться с такими трудностями, как адаптация к новой культуре и образовательной среде, языковой барьер и нахождение вдали от семьи. Однако при непредвзятом подходе и готовности принять эти изменения можно преодолеть и извлечь максимальную пользу из медицинского образования в Кыргызстане.
Хотя некоторые университеты в республике предлагают программу на английском языке, все же может быть полезно выучить несколько основных кыргызских или русских фраз для общения с пациентами и местным населением.
Это помогает установить более тесную связь с людьми и лучше понять местную культуру. Из-за языкового барьера существует некоторое непонимание между студентами и местным населением, что вызывает некоторые временные конфликты.
Мы тоже столкнулись с языковым барьером, потому что мы не владели языком свободно. Теперь общаемся с местными жителями и изучили кыргызский и русский языки, и нам легче и интереснее жить в Кыргызстане.
Конечно, переезд в другую страну внес значительные изменения в нашу жизнь, особенно потому, что мы не были знакомы с местной культурой и обычаями Кыргызстана. Но мы адаптировались, потому что у нас общие исламские нормы и праздники. Мы легко привыкли к новой среде, климату, еде и социальным нормам.
- Что бы вы посоветовали своим согражданам, которые планируют получить медицинское образование в нашей республике?
- Кыргызстан в целом имеет более низкую стоимость жизни по сравнению со многими другими государствами, что помогло нам, как иностранным студентам.
Плата за обучение и расходы на проживание относительно доступны и делают республику привлекательным местом для нас, ищущих качественное образование по разумной цене.
За последние четыре года я увидел, что население Кыргызстана развивается и становится более финансово стабильным, экономика значительно улучшилась.
В стране есть несколько медицинских университетов, которые предлагают программы на английском языке для иностранных студентов. Качество образования разное, поэтому очень важно выбрать авторитетное учебное заведение с признанной медицинской программой. Учебный план включает теоретические знания, практические занятия и клинические ротации в больницах.
Университеты Кыргызстана часто предоставляют услуги по поддержке иностранных студентов через свои международные отделы: помощь в получении визы, организацию проживания, ориентационные программы, а также доступ к медицинским учреждениям. Поэтому первым шагом для начинающих студентов должно стать изучение имеющихся возможностей перед выбором хорошего университета.