Каково это - быть пакистанским студентом в Кыргызстане? История Аннса Мустафы

13:52 21.05.2023

Мария ОРЛОВА



Аннс Мустафа приехал из Пакистана в Кыргызстан четыре года назад, чтобы стать врачом. Сегодня он учится в Евразийском медицинском университете и считает, что быть студентом-медиком в такой стране - это уникальный и ценный опыт.



- Расскажите немного о себе. Где вы родились, выросли, учились до приезда в Кыргызстан?



