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Казахстанская москвичка Елена Рыбакина выиграла теннисный супер-турнир в Риме
13:53 21.05.2023

Большая победа: Елена Рыбакина выиграла в финале "Мастерс" в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла украинку Ангелину Калинину в финале турнира серии "Мастерс" в Риме и поднялась на четвертое место в рейтинге WTA (Live-рейтинг), сообщает Zakon.kz.



По информации Федерации тенниса, Рыбакина победила Калинину в первом сете – 6:4, а во втором при счете 1:0 в пользу Елены украинка снялась.

Таким образом, теннисистка из Казахстана выиграла титул.

Ранее Елена Рыбакина выиграла в полуфинале латвийку Елену Остапенко (20-е место) – 6:2, 6:4. А по ходу турнира она также выиграла у итальянки Жасмин Паолини (65-е место) – 7:6, 6:1, россиянки Анны Калинской (57-е место) – 4:3 (соперница снялась), чешки Маркеты Вондроушовой (70-е место) – 6:3, 6:3, польки Иги Швентек (1-е место) – 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась).

Отметим, что Елена Рыбакина выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.

Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку.

Кроме того, Рыбакина является рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Швентек, у которых по 15 выигранных встреч.

Елена Вебер

Источник - Zakon.kz
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