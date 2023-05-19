Премьерша Италии Мелони отменила визит в Астану. Притопла

14:51 21.05.2023

В связи с наводнениями на севере Италии премьер-министр страны Джорджи Мелони отменила визит в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Премьеру страны пришлось покинуть саммит G7, отменить рабочие визиты и вернуться в Италию для встречи с населением. Об отмене визита Джорджи Мелони в Астану сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.



"В связи с серьезными наводнениями, обрушившимися на регион Эмилия-Романья и повлекшими многочисленные жертвы, премьер-министр Италии Джорджа Мелони досрочно прервала свое участие в проходящем в Хиросиме саммите G7 и возвращается в Италию для поездок в места, пострадавшие от стихийного бедствия. По этой причине ранее объявленный рабочий визит главы правительства Италии в Астану не состоится".



Рабочий визит Джорджи Мелони был запланирован на 22 мая. После отмены итальянская сторона решила ограничиться телефонным разговором с Токаевым.



Из-за наводнений в Италии сошли более 300 оползней, а более 500 дорог закрыли. В регионах действуют около 1200 добровольцев, помогающих населению, 36 тыс. человек пришлось оставить свои дома.