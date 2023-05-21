Германия втягивается в военные действия на Украине, - Дм.Седов

20:05 21.05.2023

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 21.05.2023



После первого поражения украинских войск в 2014 г. было достигнуто перемирие, по которому представители Украины и России подписали соглашение о прекращении огня, амнистии участникам конфликта, предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса и проведение там выборов. Соглашение было подписано в первых числах сентября 2014 г., и в те же дни состоялся саммит НАТО в Уэльсе, который "поддержал" мирный процесс на Украине. Блок предложил Украине более тесное партнерство, 15 млн. евро помощи на поддержку военных реформ, а отдельные страны НАТО согласились обеспечить Украине военные поставки. Вдохновленный этой поддержкой Киев возобновил военные действия. После очередного разгрома ВСУ в феврале 2015 г. начался Минский процесс. Едва ли в те дни российские дипломаты отдавали себе отчет в том, какую роль в той истории играет Германия во главе с канцлером Ангелой Меркель. Лишь недавно Меркель призналась, что Берлин вел двойную игру с целью подготовить Украину к войне с Россией.



Дальнейшее развитие ситуации в Германии показало, что там приходят к власти силы, зараженные реваншизмом. Канцлер Олаф Шольц, министр обороны Борис Писториус и министр иностранных дел Аналена Бербок сформировали "группу войны" против России.



Таким образом, выбор в пользу эскалации войны на Украине Германия сделала давно. Преградой была (и остается) неготовность немцев к войне против России, но ведь эту проблему можно решить нагнетанием военного антироссийского психоза. Сегодня главный способ нагнетания психоза - увеличение военных расходов Германии для помощи Киеву.



Германия была инициатором доведения военного бюджета каждого государства-члена НАТО до 2% ВВП. Однако до этой цифры доползли лишь семь участников НАТО: результат, по мнению Столтенберга, крайне неудовлетворительный. В интервью немецкому журналу "Шпигель" генсек НАТО резко критикует тех, кто не справляется, и требует, чтобы двухпроцентный порог превратился в "необходимый минимум". Относительно ФРГ Столтенберг высказал пожелание не растягивать увеличение расходов на 10 лет, а увеличить их по возможности быстро.



Сейчас правительство Германии планирует увеличить свой военный бюджет в 2023 году на 10 млрд. евро, что поднимет общую сумму военных до 60 млрд евро.



13 мая Минобороны Германии распространило сообщение, в котором сказано, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. Сообщается, что в планах Берлина передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, транспортные средства, четыре системы ПВО IRIS-T, боеприпасы. В списке перечислены также 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств. Ранее Шольц сообщал, что сумма помощи, которую Германия оказала или гарантировала Украине с февраля 2022 года, составляет более €14 млрд.



В первом квартале 2023 года правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января Берлин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5.



Эти меры не вызывают протестов внутри страны. Широко запущенная тема "российской агрессии" создает для этого предпосылки. Массовое сознание готово воспринимать милитаристскую риторику. Общественное мнение Германии стоит недалеко от появления добровольческих инициатив для участия в боевых действиях.



Ведется работа по набору добровольцев. В Германии действуют пять украинских вербовочных пунктов: в зданиях посольства (Берлин) и генеральных консульств во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Дюссельдорфе и Гамбурге. Основной упор в рекрутской работе делается на украинскую общину Германии и на обладателей двойного гражданства. Однако и уроженцы ФРГ имеют такую возможность, хотя вступление в ряды вооруженных сил другого государства без согласия Министерства обороны ФРГ может вести к лишению немецкого гражданства.



Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн косвенно поддерживает отправку на Украину немецких добровольцев: "Любой, кто едет на Украину самостоятельно и принимает участие в боевых действиях, делает это незаконно. С другой стороны, любой, кто присоединяется к иностранным вооруженным силам в качестве гражданина Германии и подчиняется приказам имеет статус комбатанта в соответствии с международным правом. Это законно в отношении участия в войне, при условии, что человек не совершает никаких военных преступлений"



Руководство Германии дает понять своим гражданам, что путь на Украину открыт и по возвращении на родину они не попадут под суд. Сейчас на стороне ВСУ воюют более тысячи граждан ФРГ. Не иссякает и поток добровольцев. Они добираются до польско-украинской границы и едут во Львов. Пунктом сбора для немецких граждан выступает автозаправка "Окко" вблизи пограничного перехода Корчова-Краковец.



Сегодня среди немецких добровольцев преобладают искатели приключений и профессиональные "псы войны". Однако наблюдатели отмечают и рост числа правых радикалов. Есть связи между запрещенным в РФ полком "Азов"* и немецкими экстремистскими организациями. Укрепление отношений проходит через совместные спортивные соревнования, лагеря подготовки, поездки в гости друг к другу и т. п. Украинские нацисты готовят себе резерв из числа мотивированных европейцев.



Большая часть добровольцев находится в расположении Интернационального легиона территориальной обороны.



По данным российского МИД, на Украину уже приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Пока НАТО нагнетает военную истерию, поток добровольцев будет расти. Нельзя исключать, что в Германии начнут готовить для Киева немецкое "пушечное мясо".