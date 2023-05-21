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Борьба за бюджет ставит коалицию в Израиле на грань раскола, - Игорь Субботин
21:51 21.05.2023

21.05.2023

Ортодоксальные силы требуют от Нетаньяху дополнительных средств
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен идти на поводу у союзников по коалиции.
Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху столкнулось с очередным стресс-тестом. Повод дал продолжающийся спор вокруг бюджета страны на 2023–2024 годы. Ультрарелигиозные силы потребовали внести в проект дополнительные 600 млн шекелей (165 млн долл.) для нужд своего сектора, пригрозив возможным отказом от голосования по инициативе и выходом из правящей коалиции. Затягивание прений еще на неделю грозит привести к роспуску правительства и старту шестых за последние несколько лет выборов в Кнессет (парламент).
Очередной ультиматум Нетаньяху выдвинул министр строительства Ицхак Гольдкнопф, возглавляющий ультрарелигиозную партию "Союз Израиля". Его соратники запросили в рамках официального бюджета свыше полмиллиарда шекелей на покрытие нужд ортодоксального сектора в сфере образования. Проект в его нынешнем виде, предполагающий выделение 484,8 млрд шекелей на этот год и 513,7 млрд шекелей на 2024-й, представители этого политического лагеря считают недостаточным. Если требования будут проигнорированы, Гольдкнопф обещает выйти из кабинета министров, использовать свой депутатский мандат и саботировать голосование. Отдельная угроза связана с расторжением коалиционных соглашений.

Около 200 израильских экономистов выступили 21 мая с письмом против помощи ультраортодоксам. "Перевод средств в рамках коалиционных соглашений нанесет значительный и долгосрочный ущерб экономике Израиля и его будущему как процветающей страны, – говорится в послании. – Эти меры лишат детей, учащихся в учреждениях ультраортодоксального образования, возможности приобрести базовые навыки, необходимые для их дальнейшей интеграции на рынок труда в странах с развитой экономикой, и снизят стимулы для ультраортодоксальных выпускников интегрироваться в этот рынок". Поддержка образовательных учреждений, где не преподаются основные предметы, "усугубляет проблему и ухудшает будущее" экономики, считают специалисты.

В письме отмечается, что доля представителей религиозного сектора удваивается каждые 25 лет, а их потомство не приобретает базовых навыков.

С большим скепсисом на ультимативные требования религиозных сил смотрят и в Министерстве финансов Израиля, однако с целью сгладить напряженность, возникшую внутри правительства, обсуждают ряд компромиссных решений. Так, в числе этих инициатив – идея выделить запрошенные средства с отсрочкой, в рамках излишков, которые остаются к концу года от нереализованных бюджетов ведомств. Нередко объем этих нерастраченных ресурсов достигает сотни миллионов шекелей, обращают внимание местные издания. Если традиционно эти финансы возвращаются в государственную казну, то теперь их можно гарантированно направить на удовлетворение новых запросов ортодоксального сектора, считают в Минфине.

Не менее сложную проблему создают требования, которые выдвинул министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, потребовавший выделения дополнительной суммы для Министерства по делам Негева и Галилеи. Ведомство контролируют его однопартийцы.

Оппоненты Нетаньяху в то же время полагают, что проект госбюджета не решает проблему роста цен и ставит под угрозу экономическое будущее страны. "Это распродажа всего, что полезно для израильской экономики", – отметил лидер парламентской оппозиции Яир Лапид. Тем не менее представители правящей коалиции полны решимости утвердить инициативу в ее оригинальном виде, без серьезных уступок кому-либо. "Никаких изменений не будет, какие бы ультиматумы ни выдвигались", – процитировал портал Walla одного из высокопоставленных представителей правительства. Они апеллируют к тому, что на удовлетворение всех требований у государства не хватит имеющихся ресурсов.

Против коалиции играет и время: 22 мая на пленарной встрече парламента должны начаться дебаты по содержанию, а на следующий день запланировано само голосование. Задержка с утверждением государственного бюджета до 29 мая может привести к автоматическому роспуску правительства и очередным досрочным выборам в Кнессет. Более чем за 3,5 года еврейское государство и так пережило пять электоральных циклов, которые обнажили увеличивающуюся фрагментированность политического ландшафта и кризис лидерства.

Не исключено, что в случае перезапуска выборов Израиль может оказаться на пороге нового правительственного коллапса. Опубликованные после проведенной в секторе Газа военной операции "Щит и стрела" соцопросы продемонстрировали, что возможности возглавляемой Нетаньяху партии "Ликуд" в случае нового голосования колеблются в пределах от 25 до 27 мандатов. По оценкам 12-го канала местного телевидения, 39% избирателей полагают, что Нетаньяху подходит на пост председателя правительства, по сравнению с 36% респондентов, которые выступают за лидера партии "Национальное единство" Бенни Ганца, бывшего министра обороны.

Вместе с тем 63% опрошенных считают, что Нетаньяху и его соратники уже спасовали перед ультраортодоксами при составлении годового бюджета. Пока что вопрос с правами и положением религиозного сектора продолжает раскалывать израильское общество.

Источник - НГ
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