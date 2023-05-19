Главком ВСУ Залужный нашелся в госпитале. Тяжко пораненый ракетой

00:08 22.05.2023

Украина попыталась выставить Залужного госизменником, чтобы скрыть правду о ранении

Жена главкома приезжала в госпиталь к "дуже важливому" пациенту



"Нашелся Залужный" - с таким комментарием в украинских соцсетях в субботу появились фотографии главкома, плескающегося в морских волнах. По версии украинских блогеров, главнокомандующий вместо того, чтобы готовить "контрнаступ", отправился на Кипр. Однако уже к вечеру репутация Залужного была восстановлена, и ни кем-нибудь, а блогерами российскими. Со ссылкой на собственных информаторов сразу несколько источников сообщили, что главком находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре Киева - в тяжелом состоянии.



По данным военкора Руденко, а также телеграм-канала "Джокер ДНР", главком пoлучил тяжелые ранения еще 8 мая. В этот день Залужный находился на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, где проводил проверку готовности соединений и частей к контрнаступлению. "В ходе нанесения ракетного удара по объектам военной инфраструктуры в Днепропетровской области данный пункт управления был поражен точным попаданием российской крылатой ракеты. В результате погибло и ранено большое количество высокопоставленных украинских военных, в том числе генерал Залужный" - утверждают корреспонденты. Сообщается, что главкому проведено уже несколько операций, и врачи, в том числе иностранные, борются за его жизнь. Но исход пока не ясен. Однако уже точно в ближайшее время Залужный не сможет руководить контрнаступлением.



Напомним, что именно после 8 мая главком, прежде очень активный в соцсетях и СМИ, перестал подавать "признаки жизни". А украинские власти внезапно сменили воинственную риторику с бравурными сообщениями о скором выходе на границы РФ на невнятные реплики о том, что от контрнаступления многого ждать не стоит и вообще - лучше бы с ним подождать, чтобы накопить сил и вооружения. Помимо этих чисто логических умозаключений имеются и другие, более весомые косвенные доказательства того, что главком выбыл из игры. Во-первых, ссылаются на пост в соцсетях некоей сотрудницы украинского Национального военно-медицинского клинического центра Алины Слободянюк, которая 8 мая опубликовала информацию о поступлении в киевский госпиталь большого количества раненых, один из которых, "дуже важливый", находился в критическом состоянии". Во-вторых, 10 мая у этого центра видели супругу Залужного Елену, которую подвезли к госпиталю "с тылу". И пробыла она там 4 часа. И, наконец, самое главное - это та "операция прикрытия", которая была развернута в подконтрольных офису президента СМИ и блогах. Сначала туда слили фото Залужного на свадьбе, как выяснилось - давнишней. Затем появилось какое-то невнятное интервью Залужного - и опять довольно старинное. И наконец - его фото в море. Такое впечатление, что сторонникам Зеленского проще выставить главкома шалопаем, играющим роль "свадебного генерала", или даже "изменником Родины", который во время падения Бахмута нежится на кипрских берегах, чем признать его фактически боевое ранение. Говорят, эти неумелые вбросы делаются по рекомендации британских кураторов, которые не рекомендуют распространяться о тяжелом состоянии Залужного. И в самом деле, потеря главкома накануне важного "контрнаступа" - не самое духоподъемное известие для ВСУ.



Сегодня замминистра обороны Незалежной Анна Маляр в очередной раз сообщила, что с Залужным все в порядке. "Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались" - заявила она. В ответ ее попросили выложить хотя бы небольшой комментарий от него самого или последние фото. Мол, в нынешней ситуации это лучше всяких слов подтвердило бы, что Залужный - в целости и сохранности. Ан нет. Все заявления по ситуации на фронте сейчас делают командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. А Залужный продолжает "готовить контрнаступление" - где-то в параллельной реальности.