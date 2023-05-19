 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 22.05.2023
01:00  Иран и Россия построят общий торговый флот, - А.Комраков
00:28  Четыре года президентства Зеленского: минутка конспирологии, - В.Стоякин
00:27  Россия нанесла три важнейших удара не только по Украине, - Д.Попов
00:25  G7 в Хиросиме: Шабаш "демократов"
00:19  Британия чахнет, и признаки упадка повсюду, - Вл.Малышев
00:10  Решт – Астара. Рельсовый путь по западному берегу Каспия, - А.Арешев
00:09  Почему Россия уступает позиции в Центральной Азии

00:08  Главком ВСУ Залужный нашелся в госпитале. Тяжко пораненый ракетой
00:03  Возвращенцы и невозвращенцы. Об иноагентах и их перспективах в России, - Ростислав Ищенко
Воскресенье, 21.05.2023
21:51  Борьба за бюджет ставит коалицию в Израиле на грань раскола, - Игорь Субботин
20:05  Германия втягивается в военные действия на Украине, - Дм.Седов
18:33  В Китае запретили продукцию американского производителя чипов Micron
14:51  Премьерша Италии Мелони отменила визит в Астану. Притопла
14:11  Для победы России нужна сверхидея, - Владимир Можегов
13:53  Казахстанская москвичка Елена Рыбакина выиграла теннисный супер-турнир в Риме
13:52  Каково это - быть пакистанским студентом в Кыргызстане? История Аннса Мустафы
13:48  Грузины передрались из-за полетов в Москву, поглядывая на Вашингтон
13:43  П.В. Густерин: Памяти Мирзы Фатали Ахундова - основоположника азербайджанской литературы
12:32  На борьбу с бедностью Китай выделяет странам Центральной Азии $3,7 миллиарда
11:55  Замминистра науки России и муж певицы Гурцкой Петр Кучеренко умер на борту самолета
10:31  Ли Хуй слетал в Киев. Какого х-я?
09:04  Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
08:55  Главные страхи США перед Китаем: от "пятой колонны" до аккумуляторов, - МК
08:23  Почему экономическая война против России проваливается? - Радек Хлуп
08:20  Молдавия на грани гражданской войны: что происходит в Гагаузии, - Владимир Букарский
08:17  Украинская война: куда дальше? - Михаил Ростовский
08:04  Кто - кого? Спорные острова Спратли, - Александр Широкорад
07:14  Выяснилась настоящая причина Хиросимской встречи лидеров G7
Суббота, 20.05.2023
22:17  Выборы в Турции: воспаление популизма, - Сергей Кожемякин
22:14  ЧВК "Вагнер" взяла Бахмут. Итоговое заявление Е.Пригожина
14:58  В Узбекистане опубликован обновленный список экстремистских интернет-материалов
14:41  Совместная декларация Китая и Кыргызстана. Самые интересные моменты
13:25  100 лет Киссинджеру. "Доктор Мира" или "Доктор Зло"? - Владимир Овчинский
12:02  Грядет перестройка мирового порядка, и Европа к нему не готова, - Йошка Фишер
12:00  "Маленькая теплая лужа". Новые данные о зарождении жизни на Земле, - Абдул Хаким Махмуд
11:56  Апокалипсис нашего времени. Последние бои в Бахмуте
11:54  ГЭС, АЭС и ЕАЭС. Кто поможет Кыргызстану преодолеть энергокризис?
11:14  Главным по ЦентрАзии в Госдепе США будет Джеймс О’Брайен
10:52  Как не надо управлять страной..? Аскар Акаев прибыл с лекциями на родину
09:49  Перемирие с укрнацистами - невозможно, - Александр Дугин
08:28  Стокгольмский синдром Зеленского, - Игорь Скрипка
08:20  Окно в Европу для России почти закрылось, - Валентин Катасонов
07:59  Управление гневом, или Как в Кыргызстане перевоспитывают домашних тиранов, - Гульмира Маканбай кызы
03:32  Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой
03:26  The Independent: G7 больше не сможет диктовать миру свои условия, и вот почему
03:10  Кылычдароглу пошел ва-банк. Чем ответит Эрдоган? - Эльнур Эминоглы
00:54  О нетрансформируемой элите и "жареном петухе", - Владимир Лепехин
00:48  Россия прибрала к рукам казахстанский уран: Или нет?
Пятница, 19.05.2023
22:28  Лучшие уходят. Фантомаса больше нет с нами...
20:17  Катастрофа ВСУ в Хмельницком: Британия врезала обедненным ураном по Варшаве
13:48  Известный в ЦА бизнес-аферист Лео Блаватник распродал последние активы в России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Главком ВСУ Залужный нашелся в госпитале. Тяжко пораненый ракетой
00:08 22.05.2023

Украина попыталась выставить Залужного госизменником, чтобы скрыть правду о ранении
Жена главкома приезжала в госпиталь к "дуже важливому" пациенту

"Нашелся Залужный" - с таким комментарием в украинских соцсетях в субботу появились фотографии главкома, плескающегося в морских волнах. По версии украинских блогеров, главнокомандующий вместо того, чтобы готовить "контрнаступ", отправился на Кипр. Однако уже к вечеру репутация Залужного была восстановлена, и ни кем-нибудь, а блогерами российскими. Со ссылкой на собственных информаторов сразу несколько источников сообщили, что главком находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре Киева - в тяжелом состоянии.

По данным военкора Руденко, а также телеграм-канала "Джокер ДНР", главком пoлучил тяжелые ранения еще 8 мая. В этот день Залужный находился на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, где проводил проверку готовности соединений и частей к контрнаступлению. "В ходе нанесения ракетного удара по объектам военной инфраструктуры в Днепропетровской области данный пункт управления был поражен точным попаданием российской крылатой ракеты. В результате погибло и ранено большое количество высокопоставленных украинских военных, в том числе генерал Залужный" - утверждают корреспонденты. Сообщается, что главкому проведено уже несколько операций, и врачи, в том числе иностранные, борются за его жизнь. Но исход пока не ясен. Однако уже точно в ближайшее время Залужный не сможет руководить контрнаступлением.

Напомним, что именно после 8 мая главком, прежде очень активный в соцсетях и СМИ, перестал подавать "признаки жизни". А украинские власти внезапно сменили воинственную риторику с бравурными сообщениями о скором выходе на границы РФ на невнятные реплики о том, что от контрнаступления многого ждать не стоит и вообще - лучше бы с ним подождать, чтобы накопить сил и вооружения. Помимо этих чисто логических умозаключений имеются и другие, более весомые косвенные доказательства того, что главком выбыл из игры. Во-первых, ссылаются на пост в соцсетях некоей сотрудницы украинского Национального военно-медицинского клинического центра Алины Слободянюк, которая 8 мая опубликовала информацию о поступлении в киевский госпиталь большого количества раненых, один из которых, "дуже важливый", находился в критическом состоянии". Во-вторых, 10 мая у этого центра видели супругу Залужного Елену, которую подвезли к госпиталю "с тылу". И пробыла она там 4 часа. И, наконец, самое главное - это та "операция прикрытия", которая была развернута в подконтрольных офису президента СМИ и блогах. Сначала туда слили фото Залужного на свадьбе, как выяснилось - давнишней. Затем появилось какое-то невнятное интервью Залужного - и опять довольно старинное. И наконец - его фото в море. Такое впечатление, что сторонникам Зеленского проще выставить главкома шалопаем, играющим роль "свадебного генерала", или даже "изменником Родины", который во время падения Бахмута нежится на кипрских берегах, чем признать его фактически боевое ранение. Говорят, эти неумелые вбросы делаются по рекомендации британских кураторов, которые не рекомендуют распространяться о тяжелом состоянии Залужного. И в самом деле, потеря главкома накануне важного "контрнаступа" - не самое духоподъемное известие для ВСУ.

Сегодня замминистра обороны Незалежной Анна Маляр в очередной раз сообщила, что с Залужным все в порядке. "Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались" - заявила она. В ответ ее попросили выложить хотя бы небольшой комментарий от него самого или последние фото. Мол, в нынешней ситуации это лучше всяких слов подтвердило бы, что Залужный - в целости и сохранности. Ан нет. Все заявления по ситуации на фронте сейчас делают командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. А Залужный продолжает "готовить контрнаступление" - где-то в параллельной реальности.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684703280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы ратифицировали соглашение об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС
- Ерлан Кошанов принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Комиссия по демонополизации экономики: База данных "Damumed" передана Минздраву РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года №349
- Доктрина мечт и пожеланий, или К вопросу о том, для чего козе баян
- Заседание Высшей научно-технической комиссии состоялось в Правительстве
- В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам оптимизации уголовных кодексов
- С. Жумангарин и В. Вэньтао подписали меморандум о торгово-экономических исследованиях
- Новые депутаты маслихатов молчат по-старому
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  