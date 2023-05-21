Британия чахнет, и признаки упадка повсюду, - Вл.Малышев

00:19 22.05.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 21.05.2023 |



"14,5 миллиона британцев живут в нищете"



"Британия станет бедняком Европы", – заявил известный финансист и председатель частной инвестиционной компании Terra Firma Гай Хэндс в интервью агентству Bloomberg, опубликованному 19 мая. По его словам, страна переживает "своего рода спад старческого периода", а ее деловые перспективы и инвестиционная привлекательность ухудшаются год от года.



У Великобритании есть только два варианта, если она хочет быть конкурентоспособной на мировой арене: либо она демонтирует многое из того, что создавалось последние 30 лет, либо возвращается в Европу. "В 2030 году Польша будет богаче нас, а в 2040 году мы будем бедняками в Европе", – говорит Хэндс.



Эти мрачные прогнозы отнюдь не лишены оснований. Анализ продаж в супермаркетах показывает, что в Великобритании наблюдался самый резкий рост цен по большинству из десяти основных товарных групп в сравнении со средними ценами в Германии, Франции, Италии, Испании и Нидерландах.



Британия значительно опережает континентальную Европу и по цене за единицу продукции. Например, покупатели в Великобритании платят 5,06 евро (5,45 долларов США) за упаковку стирального порошка по сравнению с 2,68 евро в Испании. В стране произошел самый резкий скачок цен с 1977 года. Особенно бросается в глаза дороговизна продовольственных товаров.



Великобритания является нетто-импортером продовольствия, а это означает, что она особенно уязвима. Исследование, проведенное Центром экономических показателей Лондонской школы экономики, показало, что Brexit увеличил расходы на продукты питания на 5,8 млрд фунтов стерлингов за два года.



"Британия чахнет, и признаки упадка повсюду, – пишет New York Times. – Инфляция выросла до двузначных значений, а рецессия – сильнейшая среди всех стран "семерки". Национальная служба здравоохранения на последнем издыхании, общественный транспорт буксует, а на рынке труда после Брексита отчаянно не хватает рабочих рук. Семьи ломают голову, как выплачивать ипотеку по растущим ставкам. Ни в чем не провинившихся квартиросъемщиков выселяют, а миллионы не могут себе позволить нормального отопления. Продовольственные программы, о которых еще десять лет назад никто даже не слыхал, трещат по швам, а 14,5 миллиона британцев живут в нищете. Положение прескверное".



Британия превратилась в одну из беднейших стран Западной Европы, констатирует The Atlantic. Из-за ошибочной политики последних правительств страна закрылась от мира. Это привело к катастрофе в экономике.



По мнению аналитиков, сегодня Великобритания довольно бедна для того, чтобы называться состоятельным государством. Реальная заработная плата сейчас ниже, чем 15 лет назад, и, вероятно в следующем году еще больше сократится.



Проблемы нарастали десятилетиями. После Второй мировой войны экономика Великобритании росла медленнее, чем экономика большей части континентальной Европы. Когда в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, правительство, опасаясь роста дефицита, начало проводить политику жесткой экономии. Результаты были катастрофическими. Сейчас за исключением Большого Лондона и финансового сектора почти каждый сектор британской экономики имеет более низкую производительность, чем аналогичные сектора в Западной Европе.



Великобритания, первая страна, пережившая индустриализацию, стала первой, попавшей под волну деиндустриализации. Теперь у нее одни из худших данных по производительности среди всех крупных экономик.



Как считает писатель-экономист Ноа Смит, финансовая мощь Лондона скрывает общую слабость британской экономики в области инноваций и производства. "Уберите Большой Лондон, процветание которого до неприличной степени зависит от готовности предоставлять услуги олигархам с Ближнего Востока и из бывшего Советского Союза, – и Великобритания станет одной из беднейших стран Западной Европы", – говорит экономический аналитик Мэтт Кляйн.



Экономический спад ведет к бесконечной чехарде со сменами премьеров. Недавно пришедший к власти Риши Сунак называет инфляцию врагом номер один, но, чтобы сбалансировать бюджет, правительству необходимо заткнуть дыру в бюджете объемом 50 миллиардов фунтов. Добиться этого можно только одним способом: сократив расходы и повысив налоги, что ляжет новым тяжелым грузом на население.