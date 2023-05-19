G7 в Хиросиме: Шабаш "демократов"

00:25 22.05.2023 Президенты и премьеры "самых свободных" стран слетелись в Японию поплакаться на свои народы



Юрий Енцов

Материал комментируют:

Александр Шатилов



Что у президента США Джозефа Байдена, что у его партнеров-вассалов по Большой семерке, рейтинги поддержки избирателями стали как-то уж очень маловаты. Не понятно кого они вообще представляют? Съехались разные люди от 43 до 80 лет на остров Миядзима в Японии, словно для того, чтобы пожаловаться друг другу на трудности: избиратели их разлюбили.



Увы, так называемое "свободное общество" хрупкая штука, чуть только возникнут проблемы, чуть что не так, сразу захлестывают непреодолимые разногласия. Приехали-то они все в Страну восходящего солнца, посетили многострадальную Хиросиму, но все для того, чтобы получить поддержку в своих странах, где они не популярны.







Отчего-то ведущие промышленные страны нынче переживают эпоху недовольства населяющих их народов. Избиратели постоянно брюзжат. Сами же проголосовали за президентов с премьер-министрами и вот теперь те попали как кур в ощип, то ли по разным причинам, то ли причины этих политических и культурных разногласий вызваны чем-то одним, размышляет на странице The New York Times (NYT) Питер Бейкер, корреспондент в Белом доме, освещавший деятельность аж пяти последних президентов. Размышлять-то он размышляет, но как-то вокруг да около.



Политолог, профессор, декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Борисович Шатилов считает, что на Западе давно уже наблюдается кризис лидерства:



- Раньше у них были сильные лидеры, потом пошли послабее и вот сейчас они напоминают какой-то паноптикум. Большинство этих политиков находятся в жесткой зависимости от различного рода олигархических и элитных групп. По большому счету они уже самостоятельной инициативой не обладают или же прикрываются политикой для реализации своих корыстных целей и планов.



Вот, например, сейчас появилось такое понятие как "коллективный Байден". Подчеркивается тот факт, что, находясь в состоянии глубокой деменции, сам этот человек, по большому счету, просто выполняет волю своего окружения, автоматически штампуя решения, предлагаемые элитной группировкой и не более того.



"СП": Из Японии сообщают, что американский президент то и дело звонил в Вашингтон, по поводу хода переговоров с республиканцами о госдолге, даже ушел с гала-ужина, чтобы ответить на звонок о переговорах по предотвращению надвигающегося в Америке дефолта. То ли давал указания, то ли сам их получал…



- Мне кажется этот персональный формат встреч политиков для Запада уже исчерпан, им нужно придумывать иные формы. У них есть всякие неформальные съезды элит. Это было бы, наверное, более адекватно, даже с точки зрения общественного мнения. Ведь когда сейчас наблюдаем за Большой семеркой, видим, просто в глаза бросается слабая дееспособность и нехаризматичность их лидеров.



"СП": Предлагаете выйти наружу "рептилоидам" из глубинного государства, масонам с иллюминатами?



- По крайней мере, существуют же у них различного рода элитные объединения типа "Бильдербергского клуба", закрытые и полузакрытые структуры, которые являются гораздо более серьезными политическими акторами, нежели эти политические тусовки псевдо-лидеров "Большой семерки".



"СП": В NYT называют официальные цифры поддержки политиков, и они небольшие: премьер-министр Италии, президент США, премьер-министр Канады, канцлер Германии, премьер-министр Британии, премьер-министр Японии и президент Франции могут похвастать цифрами от сорока с небольшим процентов, до удручающих 25% рейтинга по опросам у Макрона. Но если разобраться глубже, как это сделали с предшественницей "британского индуса" Риши Сунака Лиз Трасс, то окажется, что не то что бы голосовали, а просто так или иначе соотносили себя с ней, только 3% британцев. Вряд ли за нынешним британским премьером стоит больше народа.



- В Британии вообще очень сложная система управления. Там по большому счету королевский дом, при всей, мягко говоря, невысокой харизматичности нынешнего монарха Карла Третьего, тем не менее, обладает гораздо большим влиянием, чем современные премьер-министры.



Это Маргарет Тэтчер, более тридцати лет тому назад, пыталась настроить дееспособную и инициативную систему. Позже все стало гораздо хуже, в том плане, что премьер-министры приходили и уходили, а эффективность британской экономики только падала. Там в большей степени рулят все-таки Виндзоры, как это не покажется парадоксальным в "парламентской монархии".



"СП": Хотя нам говорят другое, утверждают, что в Британии выборная демократия, а король или королева только "царствует, но не правит". Ох и дурят нашего брата! Как, собственно, и самих королевских подданных?



- Британская монархия, особенно во времена Елизаветы Второй может и не управляла Британией - для нее это было слишком мелко! Ее уровень был глобальным. На Британию королева, грубо говоря, просто "ставила своего представителя" в лице премьер-министра.



А сейчас там все измельчало. Причем это измельчание - результат целенаправленной политики западных элит по выхолащиванию лидерского духа, по устранению харизматиков. Элита заинтересована в полном контроле как над первыми лицами, так и над всем населением. Она ждет от них всех какого-то подвоха и поэтому нивелирует их возможности.



"СП": Понятно, что "нам не все рассказывают". Подтверждает это правило и статья в NYT. Там в частности упоминается, что G7 собралась в Японии, в Хиросиме, но что было в этой Хиросиме, кто на кого сбросил атомную бомбу 6 и 9 августа 1945 года - об этом ни слова.



- Иначе было бы, что называется, неприлично проводить саммит в Японии, с учетом того, что в "Большой семерке" так или иначе рулят США. А у них есть два огромных "скелета в шкафу" под названием Хиросима и Нагасаки, два города, в которых американцами было применено ядерное оружие.



Да, многие простые японцы, особенно старшего возраста, это конечно помнят, но японская элита обладает управляемой амнезией: "здесь помним, здесь не помним". Как показывает практика последних 50−70 лет, мы видим, что японская элита встраивается во внешнюю политику Соединенных Штатов, откровенно закрывая глаза на жертвы двух чудовищных бомбардировок…



Если тонуть, то всем вместе. G7 называют "клубом одиноких сердец", правда не "сержанта Пеппера", а скорее "президента Байдена". В этом клубе нелюбимые своими народами, потрепанные жизнью избранники, проведя несколько дней вдали от дома, получат шанс показать себя и сыграть роль государственных деятелей, формирующих историю.



Лидерам "самых могущественных демократий мира" приходится взаимодействовать со все более сложным миром. И при этом, они на грани политического выживания у себя дома, где под ними зыбкая почва. А сие может разжечь сомнения среди союзников. Что уж говорить про нас, бывших "партнеров". Напомним, что в 1997 году президент Билл Клинтон и премьер-министр Британии Тони Блэр предложили России стать полноправным членом группы, расширив ее до G8. Так продолжалось почти два десятилетия.



Объективности ради следует сказать, что есть страны, где руководители имеют рейтинг одобрения выше пятидесяти процентов. Это Нарендра Моди из Индии, который приехал в Хиросиму понаблюдать. За ним 78% индусов, одобряющих его деятельность, не смотря на все религиозные разногласия в его миллиардной стране. Может это оттого, что он помог своим избирателям получить дешевые российские энергоносители?



Есть еще Ален Берсет из Швейцарии, Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики и даже Энтони Альбанезе из Австралии, который, впрочем, любим своим народом меньше прочих.



Почему так происходит? Наверное, низкие результаты поддержки отражают растущую поляризацию в ряде этих обществ, считает некто Майкл Абрамовиц, президент одиозной неправительственной организации со штаб-квартирой в Вашингтоне, и финансируемой правительством США, Freedom House. Байден, по его мнению, мог бы вымостить улицы золотом, но все равно полстраны было бы против него. Глобалистам хочется, чтобы демократии работали лучше, чем те, кого в так называемых "свободных" странах ругают "недемократичными".



Но вместо того, чтобы поработать над ошибками этих самых "свободных" или в недавнем прошлом "цивилизованных" стран, ищутся какие-то иные, в основном идеологизированные, умозрительные причины. Так выяснили, что некая "глобальная свобода" снижается 17-й год подряд. Ждут и приближают поворотный момент. Говорят, все из-за того, что "агрессивная Москва привела к разрушительным зверствам в области прав человека". Но при чем тут мы, если все началось аж семнадцать лет тому? Еще даже до пандемии Covid-19.



А еще говорят, что такие периоды обычно случаются, когда мир страдает от рецессии или стагфляции. Но сейчас такого нет. Может инфляция подорвала поддержку Байдена, наряду с кризисом на юго-западной границе, страхом перед городской преступностью, гневом по поводу государственных расходов и опасениями по поводу возраста президента. Вслед за США и другие посыпались.



Глобалисты с ужасом ждут возвращения Трампа, его матч-реванша, который, по мнению некоторых, воодушевит даже демократов, которые не в восторге от разрушительного и опасного Дональда, но очень уж осточертел Джозеф.



И вообще даже проблемы лидеров G7 - доказательство того, что демократия работает. То есть "плохо это хорошо". Если демократические лидеры не справятся со своей задачей, их выгонят. Подотчетность - это сила демократии, а не ее слабость, считает Питер Бейкер. Да кто бы спорил, Питер! Впрочем, нас это все вообще не касается, ведь на саммите G7 обсуждают не нашу страну, которую, по мнению старика Байдена уже победили, а Украину и Китай. А плюс к ним наступающий по всем фронтам Искусственный Интеллект, к которому люди вынуждены обращаться из-за недостатка своего. По крайней мере, у политиков. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684704300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы ратифицировали соглашение об обмене сведениями по кредитным историям в рамках ЕАЭС

- Ерлан Кошанов принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

- Комиссия по демонополизации экономики: База данных "Damumed" передана Минздраву РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года №349

- Доктрина мечт и пожеланий, или К вопросу о том, для чего козе баян

- Заседание Высшей научно-технической комиссии состоялось в Правительстве

- В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам оптимизации уголовных кодексов

- С. Жумангарин и В. Вэньтао подписали меморандум о торгово-экономических исследованиях

- Новые депутаты маслихатов молчат по-старому

