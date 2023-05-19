Россия нанесла три важнейших удара не только по Украине, - Д.Попов

00:27 22.05.2023

Новости недели без бюрократии



Три раза мы жахнули на прошедшей неделе. Все три раза - очень поучительно. Склады в Хмельницком, "Пэтриот" в Киеве и, конечно, Бахмут, который на самом деле и теперь уже точно Артемовск. Завершение "Бахмутской мясорубки" - это не только военная победа, не только морально-психологический триумф. Это победа народа над бюрократией.



Владимир Путин 24 февраля прошлого года совершил немыслимое: взял две даже не параллельные, а расходящиеся линии - жизнь народа и жизнь бюрократических элит - и сплел их в одну. Попытался сплести. С той исторической даты мы уже больше года наблюдаем, как они то расплетаются, расходятся, потом снова пересекаются, сплетаются. Долгий, сложный, болезненный процесс. И это надолго.



Двести двадцать четыре дня, кроваво-красных, пропитанных запахами горящей брони, бетонной пыли и смерти дня, ЧВК "Вагнер" метр за метром продвигала волю народа. Евгений Пригожин привел цифры: согласно "Методике оперативно-тактических расчетов", которая утверждена Генеральным штабом, для успеха операции бойцов в "оркестре" должно было быть в 23 раза больше, вооружения - в 27 раз больше по количеству, при этом "снарядов выдавали 11,5%". В этой операции тоже и расходились, и переплетались разные линии. Но Артемовск взят. Воля народа к победе оказалась сильнее желания бюрократии жить по-старому, не напрягаясь (а еще лучше - как-нибудь все же договориться с ненавидимым в телевизоре Западом). И вот уже Путин "поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска". Впервые, кстати, от Путина звучит название "Вагнер", а это серьезный знак, любой политолог подтвердит. Но даже это - не спайка линий, а точка пересечения. И, как ни печально это признавать, никто не гарантирует, что Артемовск не станет нашей русской Пальмирой.



На неделе фактически сформировалась самолетная, по аналогии с танковой, коалиция западных стран, которая намерена обеспечить поставки ВСУ истребителей F-16. США дали добро. Все рассказы о том, что это будет не скоро, что летчиков надо готовить очень долго и вот, мол, только начинается обучение - пыль и дымовая завеса. С огромной долей вероятности можно предполагать, что обучение летчиков если еще и не закончилось, то уже давно идет. И истребители появятся в ВСУ довольно скоро. Вот, например, между заявлением о том, что Великобритания начинает поставки дальнобойных ракет Storm Shadow, и их первым применением прошли сутки. Очевидно, что, когда говорилось о начале поставок, ракеты на самом деле были уже на Украине. Но сейчас Украина в своих поисках чудо-оружия сильно напоминает Третий рейх, который тоже был озабочен фантастическими идеями "вунедваффе". Уже что только в этой роли не выступало - и "Джавелины", и "Байрактары" (кстати, где они?), и гаубицы 777, и "Хаймарсы", и "Леопарды". Последним был ЗРК "Пэтриот". Тот самый, который в Киеве выпустил 32 ракеты по одному-единственному "Кинжалу". И был нашей ракетой поражен, лишившись радара и пяти пусковых установок. Просто для справки: по статистике, с 2015 по 2023 год заказ зенитных управляемых ракет MIM-104 для ЗРС Patriot для Пентагона и экспортных заказчиков составлял в среднем 210 штук в год. Считайте. Очень поучительный удар получился.



Еще один поучительный удар был по складам в Хмельницком. Не для нас поучительный, а для Европы. Гражданам Украины и близлежащих стран на все лады объясняли, что снаряды с обедненным ураном - это такая полезная штука, чтобы жечь русские танки. А так - они вообще безопасны. Но тут русские возьми и сожги своей ракетой склады с этими снарядами. Безопасность образовавшегося радиоактивного облака сейчас в полной мере ощутят как украинцы, так и поляки. И долго еще будут ощущать. А вот Великобритании, "костровому", так сказать, подбрасывающему дровишки в костер, - все равно. Лишь бы славяне горели. И тем более никакого ущерба тем, кто за океаном. Это, кстати, и есть тот самый западный "расистский неоколониальный подход", о котором на неделе говорил Путин. Когда идут утверждения о "некоей исключительности одних и ущербности других народов", привычка "делить народы на первый-второй-третий сорт". Как сказал президент, "мне кажется, у них там есть еще и высший, которые считают себя даже выше союзников". Так к какому сорту британские и американские политики относят европейцев, особенно восточных? Вроде как союзники, но пусть ради нашей выгоды радиоактивной пылью подышат…



На том же совете по межнациональным отношениям, где Путин говорил о неоколониализме, он рассказал о разговоре с "командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады". Судя по контексту ("Я говорю: "Голос что-то тяжелый у вас". Он говорит: "Четыре дня не спал") - неформальный был разговор. Без бюрократии. Какой из этого вывод?



Дм.Попов