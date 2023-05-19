Четыре года президентства Зеленского: минутка конспирологии, - В.Стоякин

00:28 22.05.2023 Четыре года президентства Зеленского: минутка конспирологии



Василий Стоякин



Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. С самого начала комический актер и удачливый медиа-продюсер (сочетание "эффективный менеджер" в приложении к шоу-бизнесу обычно не употребляется) выглядел случайным человеком во власти. Собственно, он и сейчас выглядит случайным, но есть нюансы.



Случайности политической биографии, по мере увеличения длительности наблюдений за пациентом, начинают терять вид случайностей и приобретать форму если не закономерностей, то подозрений на их наличие.



Продвижение



Начнем с того, что продвижение Зеленского к вершинам власти началось задолго до того, как он сам задумался о политической карьере.



Премьера первого сезона сериала "Слуга народа" состоялась на украинском телеканале "1+1" 16 ноября 2015 года. Канал принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который способствовал раскрутке медиа-проектов Зеленского. Трудно поверить в то, что случайностью было появление такого сериала в бытность президентом Петра Порошенко, у которого всегда были напряженные отношения с Коломойским.



Украинские телекритики еще тогда обратили внимание на жанровую неопределенность сериала, хотя в целом он соответствовал творческой манере шоу "Вечерний квартал" – там политическая сатира была за гранью фола, поскольку все персонажи были узнаваемы (вплоть до внешнего сходства). Впрочем, тут ничего особенно нового не было – в российских "Куклах" тоже персонажи были узнаваемы. Помнится, Виктор Черномырдин даже встречался со своей куклой…



И хотя критики успокаивали себя тем, что "„Слуга народа" - всего лишь сериал, а не кандидат в президенты", на самом деле все было не так просто. Да, Василий Голобородько не предлагал внятной позитивной программы. Но даже позиция "за все хорошее против всего плохого" на тот момент выглядела для избирателей некоторым откровением.



Ну и да – третий сезон сериала, вышедший в марте 2019 года, был откровенным предвыборным роликом.



Тут, кстати, нужна ремарка: все известные нам люди, знакомые с Зеленским сколько-нибудь длительное время, едины во мнении – Зеленский не помышлял о политической карьере до 2019 года. Только вот последний сезон сниматься начал в августе 2018 года...



Ну и еще забавный момент: за несколько секунд до поздравления Петра Порошенко с новым, 2018 годом, на "1+1" был показан мини-ролик с Олегом Винником (певец, секс-символ украинской эстрады, полные залы визжащих девочек в диапазоне от 15 до 50 и это вот все). Он из студии, где вел новогоднюю передачу, вдруг попадает в бутафорский лес, посреди которого стоит трибуна, взбирается на нее, собирается сказать речь, но тут из кустов выскакивают полицейские... И тут же включается Порошенко.



Что это было – безобидная сатира на Порошенко или же фальстарт нового политического проекта, так и осталось непонятным. Позже, летом 2019 года, Винник все же принял участие в парламентских выборах на стороне Аграрной партии, но это был рекламный контракт.



Выборы



История выдвижения Зеленского достаточно хорошо известна – формально Коломойский выдавил из него согласие примерно в ноябре-декабре 2018 года. Обмен был простой – Зеленский выдвигается, и студия "1+1" возвращает ему долги (по состоянию на 2020 год информированные источники говорили, что долг полностью не возвращен, да еще и новый накопился, но Зеленского это уже не сильно волновало). Но мы же помним, что сериал начал сниматься в августе?



С политтехнологической точки зрения замысел был следующим: Зеленский отбирает часть голосов у Святослава Вакарчука, после чего они взаимно обнуляются, а Юлия Тимошенко (у которой давние деловые отношения с Коломойским), легко побеждает Порошенко.



Победивший на выборах президента Владимир Зеленский показал рекордный для главы государства результат – больше 73%. В то же время в стремлении голосовать за него объединилась Украина: он победил во всех областях страны, кроме одной



Все как бы логично, но в этой схеме не учтены два фактора.



Во-первых, в украинском обществе имел место огромный запрос на обновление политической элиты.



Он был отмечен еще на парламентских выборах 2012 года. Тогда некоторые политические силы пытались строить на нем свою кампанию, но у них не получилось – зато сработал новый имидж партий, имеющих историю и идеологию (коммунисты, "Свобода"*).



В 2014 году в Раду попала масса новых лиц прямо с Майдана (например – голый казак Гаврилюк), но общество удовлетворено не было – ведь президентом остался представитель старой элиты, которая пришла во власть еще в 1998 году.



Тем не менее, по итогам выборов 2012 года никто не предполагал, что не имеющий программы несистемный политик может вдруг получить столь мощную общественную поддержку.



Во-вторых, Вакарчук был ставленником США, принимал участие в одной из программ по выращиванию в пробирках новых политических лидеров, имел весомые контакты в Вашингтоне.



Так же как Зеленский, он политиком быть не хотел, но, в отличие от Зеленского, даже став депутатом Рады, никакого вкуса к политике не приобрел. Его выдвижение на выборах 2019 года так и не состоялось, что сделало миссию Зеленского в ее изначальном варианте бессмысленной.



Впрочем, дело тут в другом – на фоне дальнейшего сближения Зеленского с Лондоном появились вопросы относительно того, а когда это сближение началось? В смысле – не был ли Зеленский агентом Ее Величества еще до 2019 года и не состояла ли его миссия (безусловно – неизвестная Коломойскому) в том, чтобы "сбить" американского кандидата?



Война и мир



Из "Слуги народа" никак не было видно, какими методами Зеленский собирается решать проблему единства страны и как собирается прекращать войну. Собственно, тема войны в сериале вообще не была отражена.



Предполагалось, разумеется, что Зеленский, не будучи националистом и представляя русскоязычный регион, будет действовать в направлении, выгодном России – повышения статуса русского языка, федерализация, переговоры с Донбассом…



Однако, у Зеленского такой программы не было, а было вполне определенное заявление: "если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?"



Следует отметить, что Владимир Александрович последователен – его позиция сейчас от его позиции тогда отличается только в том, что сейчас он встречаться с Путиным и вообще вести какие-либо переговоры с Россией не намерен.



Опять же отметим, что такая позиция соответствует ожиданиям украинского общества – по всем социологическим данным, что тогда, что сейчас, украинцы не хотят мира, но хотят победы.



По информации из нескольких источников Зеленский начал готовить военную операцию сразу после встречи в нормандском формате в декабре 2019 года. Пообщавшись в Путиным, он пришел к выводу, что договориться на своих условиях не удастся, а значит будет война.



"Президент мира"



То, что СВО не окончилась в течение нескольких дней, которые потребовались российским войскам, чтобы подойти к Киеву, оказалось неожиданностью для всех, не исключая самого Зеленского.



Собственно, процессом управлял не он, а военное командование и руководство среднего звена – американцам все же удалось настроить украинскую государственную машину, так, чтобы она работала вообще без президента.



Но главное началось потом – Запад, опять же, неожиданно для всех, включая самого себя, решил вписаться за Украину. А это предполагало совершенно неадекватные почести "лидеру воюющей нации".



На несколько месяцев Зеленский стал "президентом мира" (до этого "президентом мира", в смысле – не войны, называл себя Порошенко). Он разъезжал и разъезжает по странам и континентам и позволяет себе безнаказанно хамить главам государств, которые позволяют себе в чем-то с ним не соглашаться. Особенно досталось немцам и Папе Римскому (к счастью для Зеленского самоуважение у них отсутствует).



Естественно, никакой серьезной базы под таким статусом Зеленского нет. Уже к концу 2022 года стало понятно, что интерес к Украине падает, что понижает и статус Зеленского.



Собственно, главная причина задержки украинского контрнаступления состоит именно в этом – Зеленскому выгодно затягивать боевые действия. Контрнаступление, независимо от его результата, приведет к переговорам и переключению мирового общественного мнения на Иран и Китай.



А это означает:



- потерю Зеленским статуса "лидера цивилизованного мира";



- прекращение военной и экономической помощи в нынешних размерах (потому украинская администрация стремиться побыстрее оформить соглашения, которые бы заставили Запад и дальше платить Киеву "дань");



- ухудшение позиций на переговорах с той же Польшей, например.



Так или иначе, но время Зеленского подходит к концу. И закончит он плохо – хотя бы просто по состоянию здоровья, которое отражено на его лице. Источник - Ukraina.ru

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