Иран и Россия построят общий торговый флот, - А.Комраков

01:00 22.05.2023

21.05.2023



Страны закупят 20 судов для перевозки товаров по маршруту "Север–Юг"

Анатолий Комраков



Вице-премьер Марат Хуснуллин занялся транспортными коридорами.

Россия и Иран договорились построить 20 торговых судов, сообщило агентство ИРНА. У Исламской Республики огромный опыт сохранения и приумножения своего промышленного потенциала в условиях санкций. Россия также собирается повысить свою санкционную устойчивость за счет развития альтернативных транспортных коридоров. Правда, движение судов по транспортной магистрали "Север–Юг" связано с рисками попадания на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале.



Международный транспортный коридор (МТК) "Север–Юг" обрастает не только политическими договоренностями, но и конкретной инфраструктурой. Россия и Иран договорились построить 170-километровый участок железной дороги, который пока сдерживает развитие западного коридора магистрали. Российские и иранские власти создают общий торговый флот.



Между судоходной компанией Исламской Республики и клубом конвергенции коридора "Север–Юг" в России, возглавляемым представителем президента РФ, подписано соглашение о строительстве и приобретении 20 судов, сообщили иранские медиа. Стороны договорились о создании совместного предприятия для покупки и строительства судов и организации транспортировки грузов в северно-южном и восточно-западном транзитных коридорах во все порты России и из них, сообщает "Иран.ру". В соответствии с соглашением будет разработан план по обеспечению портов грузами с использованием ресурсов и возможностей сторон для выполнения комбинированной перевозки и строительства судов.



Международный консорциум с участием семи стран создается для развития транспортного коридора "Север–Юг", юридическая структура для него уже регистрируется, заявил в кулуарах международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" вице-премьер Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что России "нужен коридор на юг, на страны Ближнего Востока и на Индийский океан". При создании этого коридора планируется увязать грузоперевозки по автодорогам и железнодорожным путям через Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан, а также интегрировать в транспортный коридор сообщение с Ираном и Индией через порты в Каспийском море и через железнодорожные пути, огибающие Каспийское море с двух сторон.



О том, что судостроительная корпорация "Ак Барс" готова построить сухогрузы, танкеры, разные типы барж, которые могут перевозить как сыпучие грузы, так и контейнеры, на форуме рассказал генеральный директор корпорации Ренат Мистахов. "Упор мы делаем как на гражданские пассажирские суда, так и на гражданские суда для перевозки грузов", – сказал он.



Ранее было подписано межправительственное российско-иранское соглашение о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг на железнодорожном участке длиной около 170 км между иранскими городами Решт и Астара. Президент Владимир Путин выразил надежду, что скоро будет подписано соглашение Тегерана с Баку о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по этому маршруту, который свяжет в итоге российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.



Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, на строительство участка будет выделен межгосударственный кредит на 1,3 млрд. Согласно соглашению, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг. Ожидается, что линия Решт–Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана. А линия Астара (иранский город) – Астара (азербайджанский город) – при участии Москвы, Тегерана и Баку.



По словам Путина, доставка грузов из Санкт-Петербурга в индийский Мумбаи по традиционным маршрутам занимала до 30–45 суток, а по новому будет занимать только 10 дней. Грузопоток по МТК "Север–Юг" к 2030 году вырастет в три раза, до 45 млн т, а в перспективе – до 60–100 млн т, сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Хуснуллин сообщал, что всего в развитие транспортного коридора "Север–Юг" вложат 280 млрд руб. до 2030 года.



Идея создания такого коридора обсуждается с 2005 года. "Задержались с развитием этого направления, не уделяли достаточного внимания", – признал помощник президента, экс-министр транспорта Игорь Левитин.



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Сухогруз "Раша-1" сам справился

с трудностями на пути из РФ в Иран.

Фото с сайта www.marinetraffic.comПосле закрытия западных портов для российских судов из-за санкций дело пошло активнее: принципиальное решение о совместной работе России и Ирана в этом направлении было принято в ходе переговоров на высшем уровне в Тегеране в июле 2022 года. Путин поблагодарил президента Ирана Эбрахима Раиси и верховного лидера страны Али Хаменеи за постоянное внимание к сотрудничеству с РФ.

"Речь идет о формировании кратчайшего пути в Индию, – сказал "НГ" вице-президент "Опоры России" по вопросам экспорта Николай Дунаев. – Контейнерные перевозки через Европу практически для нас сейчас закрыты, так как основными судами для них владеют компании из недружественных стран. У нас нет ни своих маршрутов, ни судов для этих целей. Речной маршрут по каналам и Волге – это только одна из нескольких составляющих транспортного коридора "Север–Юг", на которую приходится 3 млн т из общего объема оборота. Еще 7 млн оборота формируется в Астрахани и еще 1,5 млн – в Махачкале, плюс обратный поток, итого 15 млн".



Объем вырастет в три раза за счет формирования нескольких транзитных путей. "Что касается направления, по которому на днях было принято решение о строительстве железнодорожного участка, речь идет о преодолении горной цепи на севере Ирана. Когда она будет пройдена, грузам откроется очень широкая перспектива, так как в Иране очень развита дорожная сеть, ведущая к портам Персидского залива, откуда контейнеры могут направляться куда угодно. В итоге путь займет 10 дней из любой точки РФ до Решта и еще четыре дня – до портов", – говорит эксперт.



"Рассматриваются также и другие маршруты, – рассказывает Дунаев. – Есть маршрут через Туркмению, Афганистан и Иран. Улучшение отношений с Грузией позволит проложить транспортный коридор на Средиземное море. Трасса Баку–Тбилиси–Карс дает прямой выход к порту Мирсин в Турции. А оттуда открываются широкие возможности для торговли с Западной и Восточной Африкой. Сегодня из Новороссийска в Дубай, например, контейнер идет 45 дней с учетом перехода через Суэцкий канал и Красное море. Новые маршруты сокращают путь до двух недель, что станет очень мощным изменением ландшафта всей мировой транспортной системы, и я не исключаю, что те перевозчики, которые сегодня блокируют нам доступ к своим маршрутам, со временем придут проситься на наши".



Путь судов из Ирана до Балтики пока трудно назвать бесшовным и беспроблемным. В январе благополучно завершилась история с сухогрузом "Раша-1", который вез металл из РФ в иранский Амирабад и сел на мель в Волго-Каспийском канале. Сухогруз снялся с мели самостоятельно и продолжил путь, сообщало управление МЧС по Астраханской области. Чтобы суда могли спокойно проходить по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, Росморречфлот в 2023 году должен провести дноуглубление на этом ключевом участке маршрута для обеспечения проходной осадки 4,5 м, сообщает Telegram-канал "Майский указ".



У Ирана и РФ сохранились серьезные компетенции в судостроении. В РФ в марте был спущен на воду и прошел испытания сухогруз "Николай Орлов", построенный на нижегородском заводе "Красное Сормово". Его первым коммерческим рейсом стала доставка металла в Иран. А в Исламской Республике, по данным экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), всего за пять лет после первой санкционной волны (с 2005 по 2010 год), потенциал торгового флота сократился почти в девять раз (по танкерам – в 50 раз). И если сначала Иран закупал бывшие в употреблении суда в Китае и в Малайзии, то с 2019 года там действует государственная судостроительная программа, целью которой заявлено сооружение до 200 судов различных типов. Стоимость программы оценивается в 300 млн евро.