Петер Кениг: Цель саммита G7 одна – взорвать Китай

06:59 22.05.2023 Петер Кениг: Япония принимает G7 - чтобы взорвать Китай

Интервью известного политаналитика иранскому информационному агентству PressTV

Петер Кениг

Петер Кениг: Япония принимает G7 – чтобы взорвать Китай



Китай нанес ответный удар по группе семи развитых стран, выразив свое сильное недовольство коммюнике G7, направленным против Пекина по таким вопросам, как Южно-Китайское море.



Представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что подход "Большой семерки" не пользуется никаким международным доверием, она настаивает на манипулировании вопросами, связанными с Китаем. Пресс-секретарь МИД КНР добавил, что G7 трубит о том, что хочет двигаться к мирному, стабильному и процветающему миру, но на самом деле эта группа препятствует миру во всем мире, подрывает региональную стабильность и тормозит развитие других стран. Ранее страны G7 выступили с заявлением, обвинив Китай в "принуждении". Так, они заявили, что серьезно обеспокоены территориальными спорами в Южно-Китайском море.



PressTV: Что вы думаете по этому поводу?



Петер Кениг: Во-первых, мир должен знать, что G7 - это всего лишь группа жаждущих власти западных стран, считающих себя сливками общества. Но слушайте внимательно: в мире у них нет абсолютно никакой легитимности.



Они даже не являются признанной неправительственной организацией. Тем не менее, они хотят диктовать миру, наряду с другими подобными не-институтами - такими, как G20 и Всемирный экономический форум (ВЭФ), - что должна делать остальная вселенная, кого она должна слушать - и кто ею командует.



По крайней мере, Китай и Россия, и все больше стран востока, а также все чаще Запад и/или Глобальный Юг сопротивляются этому однополярному мировому порядку, или тому, что они называют "порядком, основанным на правилах".



Порядок точно говорит, что это такое - его правила, установленные этими самозваными правителями, не основанные ни на каких положениях международного права, без какой-либо международной легитимности. Вообще ничего.



Неслучайно, что эта встреча G7 проводится Японией. И при этом - в Хиросиме, городе, полностью разрушенном американским ядерным устройством в августе 1945 года - всего за несколько дней до официальной капитуляции Японии. G7 хочет усилить свое запугивание Китая, выступая от имени восточного соседа, почти 80 лет назад уничтоженного Соединенными Штатами, а теперь полностью проданного коррумпированному Западу.



Чего многие люди не знают, так это того, что недавно Вашингтон пообещал Японии, если она займет твердую антикитайскую и прозападную позицию в вопросах Южно-Китайского моря - прежде всего Тайваня, но также и в отношении Северной Кореи - Вашингтон вознаградит их ядерной защитой.



Вы можете себе представить, как далеко зашел мир - западный мир? Шантажу, коррупции - нет конца. А там, где есть коррумпирующий, должен быть и коррумпируемый - иначе сделка не сработает.



Не осталось никакой этики - никаких шансов на мир с такими поводами и ценностями агрессии, только чистое доминирование.



Свидетельством агрессии является присутствие НАТО на встрече G7 в Японии. Присутствие этой организации играет важную роль.



Япония уже призвала НАТО открыть свое представительство в Японии - оно стало бы первым в Азии.



Давно прошли те времена, когда НАТО была организацией Североатлантического договора, "защитным зонтиком" после Второй мировой войны - тем, чем они притворялись. Она давно стала самой смертоносной военной машиной Запада, протягивающей свои щупальца по всему земному шару, куда ей заблагорассудится - и все это финансируется Соединенными Штатами и их вассалами - европейскими союзниками. Похоже, следующая остановка для этих щупалец - Япония.



В 1991 году, когда распался Советский Союз, членами НАТО были 16 стран - 12 из которых были основателями организации договора об обороне и ведении войны. К маю 2023 года число членов возросло до 31, причем все новые члены находятся в Европе, все больше окружая Россию.



И это - несмотря на обещание правительства США Джорджа Буша-старшего (отца другого Джорджа Буша) не продвигаться ни на дюйм к востоку от Берлина. Это было одним из худших посягательств на мир со времен окончания Второй мировой войны.



Западные деньги расходуются членами НАТО на войну и убийства. Это - деньги, которые можно было бы продуктивно использовать внутри стран для борьбы с бедностью, на цели экономического развития, для создания рабочих мест. Бедность на Западе свирепствует, колеблясь между 25% и 30% населения. Но не ждите, что мейнстримовские СМИ заговорят об этом.



Вот почему НАТО сейчас еще и в Японии - она пытается произвести угрожающее впечатление на Китай.



Для тех, кто знает, что просто сила и продемонстрированная гегемония никогда не победят - даже при самой мощной финансовой поддержке; против человечества, против стремления людей жить вместе в мире и сотрудничать - это японское мероприятие G7 должно стать сигналом, по которому взгляд в будущее может стать хорошим уроком для народов всего мира. Вопрос не в том, рухнет ли западная система, а в том, когда это произойдет.



Печально то, что по пути к этому многие люди могут быть убиты, ранены и доведены до нищеты в результате неоправданных, бессмысленных войн и конфликтов - и все это в тщетной попытке сохранить западную гегемонию.



Это не что иное, как пропаганда для остальных невежественных жителей планеты, которые еще не осознали, что G7 является незаконным образованием - точно так же, как G20, ВЭФ, Бильдербергский клуб. Последний - в то самое время, как мы беседуем - проводит свою встречу в секретном месте недалеко от Лиссабона, Португалия. Все они, поверьте, являются выдуманными сборищами богатых и могущественных, которые проводятся для того, чтобы запугать весь мир.



Но легитимность у них нулевая.



Что действительно важно, так это то, что мы видим то, что развивается на Востоке - благодаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), благодаря китайской инициативе "Пояс - путь", благодаря БРИКС. Все они - постоянно действующая попытка мирного сотрудничества по всему миру, установления дипломатических отношений и общих проектов - строить, а не разрушать.



PressTV: Как вы думаете, чего Вашингтон хочет добиться этим мероприятием G7 в Японии? Неужели они не осознают, что происходит на самом деле? Кроме того, Вашингтон и, как следствие, НАТО уже настолько перегружены войнами и конфликтами по всему миру, что вряд ли они могли бы позволить себе еще один конфликт. И уж с кем-кем - но не с Китаем.



Петер Кениг: С моей точки зрения, этот "маневр запугивания" является чистой воды пропагандой. Говоря о Тайване - ключевом вопросе, разыгрываемом Вашингтоном и его западными марионеточными союзниками - правительства США и большинства стран ЕС знают, что нет ни единого шанса на то, что США/НАТО смогут начать новый конфликт с Китаем.



Китайская армия не только, как минимум, сравнялась с западными монстрами, но Китай еще и не одинок. Его ближайший союзник, Россия, немедленно выступит на стороне Китая. И Россию не смутит, что она сражается и на украинском фронте.



Кроме того, за последние годы связи между Тайванем и материковым Китаем становились все крепче, причем КПК активно инвестировала в Тайвань - и наоборот. Руководители обоих концов корпоративного и финансового бизнеса путешествуют взад и вперед между политическими и экономическими центрами власти материкового Китая: Пекином, Шанхаем, Шэньчжэнем и другими - и Тайбэем.



Существует естественное взаимодействие, которое за последние годы становится все более прочным. Всего лишь вопросом времени является то, когда Тайвань естественным образом будет интегрирован в материковый Китай - мирным путем, если Запад не будет вмешиваться. И у Запада нет средств для вмешательства, хотя они продолжают притворяться, что они это делают.



Давайте посмотрим на реальность, и если мы взглянем на сегодняшний мир, то увидим, что по всему земному шару ведется по меньшей мере 7 активных войн, большинство из которых, если не все, инициированы военной машиной США/НАТО. Плюс многочисленные конфликты по всей планете. Подводя итог: Запад разрушает, убивает и отменяет экономику, средства к существованию ради своего доминирования по всему спектру - в условиях Единого мирового порядка.



Но возможности Запада ограничены. Военный бюджет США, может быть, и самый большой в мире, но он раздут непропорционально, потому что из-за известной коррумпированности военно-промышленного комплекса США стоимость военной машины США преувеличена, возможно, аж в 10 раз.



Ведя войны на 7 фронтах и поставляя оружие на сотни миллиардов долларов Украине - а через нее и на черный рынок - у Запада едва ли осталось достаточно огневой мощи, чтобы начать новый конфликт.



В то время как Запад агрессивно напирает и все разрушает, Восток созидает, выстраивает новые отношения, объединяя страны обновленной дипломатией. Посмотрите на Иран и Саудовскую Аравию, и вы с надеждой увидите окончание ужасающей 8-летней войны Саудовской Аравии/США/Британии против Йемена.



Инициатива китайской дипломатии направлена на улучшение баланса сил - на создание мирного многополярного мира.



Многополярность - это решение для достижения лучшего равновесия в мире.



Равновесия не избежать, если мы хотим мира - а это то, чего хочет Восток, - в то время как Запад буквально живет за счет войн, конфликтов. Экономика США рухнула бы, если бы завтра наступил мир.



Именно военная машина является основой экономики западного мира.



Автор: Петер Кениг - Peter Koenig - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Монреаль, Канада), старший научный сотрудник-нерезидент Института Чонъян при университете Жэньминь в Пекине. Экономист и геополитический аналитик. Ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы, Южной Америки. Публикуется в Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog и др.



Перевод Сергея Духанова



Публикуется с разрешения автора



Источник - личная переписка с автором Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684727940





