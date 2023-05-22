 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гагаузия вот-вот вспыхнет, - В.Бурт
07:38 22.05.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 22.05.2023

"С огромным желанием влепить пощечину центральным властям…"

Президент Молдовы Майя Санду отказалась признать победу на выборах 14 мая главы Гагаузии 36-летней Евгении Гуцул, выдвинутой партией "Шор", которая вызывает аллергию у официального Кишинева. И сама фигура нового башкана – высшего должностного лица в Гагаузской автономии – нежелательна для молдавских верхов.

Санду не смущает, что на избирательных участках не было зафиксировано ни одного нарушения. Во время выборов в Комрате (столица Гагаузии) появился молдавский спецназ. На избирательных участках были устроены обыски: силовики пытались заполучить бюллетени, но им удалось захватить лишь списки избирателей.

Народное собрание (парламент) Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии Евгении Гуцул. В Москве заявили, что Кишинев обязан уважать выбор жителей Гагаузии. Однако на стороне официального Кишинева – люди из силовых структур Румынии, находящиеся в Молдове, "группа поддержки" с Украины.

Евгения Гуцул – член правительства Республики Молдова. И она открыто демонстрирует свои симпатии к Москве. "Мы – за то, чтобы дружить с Российской Федерацией. Для гагаузов это очень важно", – говорит новый башкан.

Если Кишинев осмелится выбросить итоги голосования в мусорную корзину, исполнять обязанности башкана продолжит Ирина Влах. Она уже заявила, что центральные власти Молдавии нарушили законодательство, вмешиваясь в избирательный процесс выборов главы автономии.

Попытки отменить результаты выборов в Молдове предпринимались и ранее. Два года назад другая представительница партии "Шор" Марина Таубер баллотировалась на пост мэра города Бельцы. Она вышла во второй тур выборов и, скорее всего, одержала бы победу, но ЦИК снял ее с выборов.

…Оппоненты Майи Санду предупреждают, что события вокруг выборов могут серьезно накалить обстановку и в Молдове, и в Приднестровье. На это, в частности, указал бывший президент Молдовы, ныне лидер социалистов Игорь Додон. Он добавил, что рейтинг Санду катится вниз.

Поддержку Гагаузии обещают Партия социалистов и Партия развития и консолидации, возглавляемая бывшим премьер-министром Ионом Кику.

Молдавский политолог Александр Кориненко говорит: "Жители автономии голосовали не за Евгению Гуцул, а за Илана Шора и с огромным желанием влепить пощечину центральным властям, которые относятся к автономии, как к аппендиксу, который вырезать нельзя, но сделать это очень хочется".

Прозападный режим в Кишиневе рискует получить в Гагаузии взрывоопасную точку. Пророссийские настроения здесь традиционно сильны, основной массой населения курс Кишинева на евроинтеграцию отторгается. В автономии нередко вспоминают события 1990 года, когда было объявлено о создании Гагаузской республики в составе СССР и о выходе ее из подчинения молдавским республиканским властям.

Между тем над Гагаузией, как и над всей Молдовой, нависает Румыния (член НАТО), где расквартированы воздушно-десантная дивизия США "Кричащие орлы", французские и британские войска.

21 мая Санду призвала на митинг под лозунгом "Европейская Молдова", заявив, что Кишинев к середине 2023 года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в Евросоюз.

И в тот же день в разных населенных пунктах Гагаузии начался митинг в поддержку проведения референдума об определении геополитического выбора Молдавии. В партии "Шор" заявили: "Жители Гагаузии, районов Вулканешт, Чадыр-Лунги и Комрата собрались на центральной площади Комрата, чтобы высказать центральным властям: мы против того, чтобы Молдова вступала в какие-то военные политические блоки, такие как НАТО. Мы инициируем референдум по внешнему курсу республики. Речь идет о том, чтобы поставить вопросы: "Вы хотите в Европу, вы хотите в НАТО?"

Обстановка в Молдавии обостряется.

Источник - fondsk.ru
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