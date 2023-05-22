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Транспортный коридор Север – Юг как реализация чаяний царской России, - Akharin Khabar
08:44 22.05.2023

Akharin Khabar
Иран
22 мая 2023

AK: благодаря строительству коридора Север - Юг России избежит изоляции от Мирового океана

Строительство транспортного коридора Астара - Решт указывает на реализацию исторических чаяний России, пишет Akharin Khabar. Проект получил не только экономическое, но и стратегическое значение: цель маршрута - в том, чтобы не допустить изоляции России от Мирового океана.

Именно так охарактеризовал слова Путина, высказанные в ходе видеосвязи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, советник экс-президента Исламской Республики Хамид Абу-Талеби.
На заявления президента России, прозвучавшие в ходе его недавней, совместной с президентом Ирана видеоконференции, которая завершилась подписанием правительственного соглашения о строительстве железнодорожной магистрали Решт – Астара, Хамид Абу-Талеби отреагировал целой серией записей в своем Твиттер-аккаунте. В частности, он написал, что международный проект транспортного коридора Север – Юг, частью которого и стала упомянутая железнодорожная ветка, являлся "реализацией исторических чаяний России еще царских времен", и что данный проект – это "история больше о политике и безопасности, нежели об экономике и торговле".

Как написал Абу-Талеби, заявления президента России на церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт - Астара указывали на полную реализацию "исторических чаяний России императорской эпохи", и данный проект представлял, прежде всего, решение задач политики и безопасности. И только во вторую очередь он явился решением хозяйственно-коммерческих задач.
Главной целью коридора стало соединение напрямую портов Балтийского моря с Персидским Заливом и Индийским океаном, или создание кратчайшего "пути из варяг в персы", представлявшего собой цепочку маршрутов трансконтинентальной торговли времен еще Древней Руси и Арабского халифата.

Как полагает Абу-Талеби, ветка Решт – Астара оказалась тем самым недостающим звеном железнодорожного маршрута от Санкт-Петербурга, через Москву, до самых берегов Персидского залива. Первая часть этого проекта была полностью реализована, однако только в советские времена, путем завершившегося к 1941 году строительства железнодорожной магистрали до южной границы советского Азербайджана с Ираном, или до таможни Астара. Вторым звеном должно было стать строительство участка до иранского города Решт, однако проект оказался замороженным из-за холодной войны. До сих пор роль кратчайшего пути играл маршрут по акватории Каспийского моря, из Астрахани и далее, минуя территорию Центральной Азии, до порта Чахбехар на юго-востоке Ирана.

Окончательное понимание того, как именно завершить звено маршрутов транспортного коридора Север – Юг, пришло в ходе последнего визита главы иранского правительства в Москву. Тогда было окончательно решено, что маршрут будет представлять собой цепочку железнодорожных путей, - при этом товары уже не будут долго ожидать погрузки с железной дороги на морские суда и обратно, а транзитное время перевозки грузов также значительно сократится. В ходе визита главы правительства в российскую столицу стороны договорились о кредитной линии в размере пяти миллиардов евро для нескольких строительных проектов в Иране. Тогда российские и иранские официальные лица рассматривали железную дорогу Решт - Астара как один из проектов, включенных в это российско-иранское соглашение.
Значение этого маршрута еще более возросло после начала специальной военной операции России на Украине и введения обширных западных санкций против России, а также после вступления Финляндии в НАТО. Теперь международный транспортный коридор получал не сколько экономическое, сколько стратегическое значение.И точно также стратегическое значение приобрел участок железной дороги от Решта до Астары.

Но сейчас значимость этого маршрута состоит уже не в обеспечении торговых связей между Азией и Европой, потому что ввиду кризиса на Украине и прекращения сообщения России с Европой напрямую, а также введения экономических санкций, потребность в таковом маршруте уже не столь велика, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Скорее, значение этого маршрута состоит уже в том, чтобы не допустить изоляции России в Балтийском море от Мирового океана, о чем также четко заявил Путин.

За последний год, после начала СВО на Украине, стратегическая обстановка в мире резко и значительно изменилась; помимо опасности изоляции России на Балтике в связи с вступлением Финляндии и, вероятно, Швеции, в НАТО, произошел также перенос военной активности стран Запада и НАТО на восток, ближе к Восточно- и Южно-Китайскому морю и на Тихий океан, где возникло еще одно военно-политическое формирование, фактически враждебное России и Китаю, - так называемый AUKUS, или Альянс безопасности, куда вошли Австралия, Великобритания и США. В результате этих изменений единственным, оставшимся доступным для России выходом в Мировой океан, где пока отсутствует вероятность формирования направленных против Москвы военных блоков, оказался Персидский залив.

Китай, однако, пытается смягчить остроту противостояния, обеспечивая безопасность и стабильность энергетических магистралей в Персидском заливе посредством своей Инициативы глобальной безопасности; Россия, со своей стороны, стремится, достроив железнодорожный маршрут транспортного коридора Север – Юг, предотвратить опасность образования транспортного тупика на Балтике. Однако в реализации тех исторических чаяний России, о которых говорил советник экс-президента Ирана, присутствуют, несомненно, и другие сложные моменты, не только те, что возникли в последний год, но и те, что существовали еще издавна.

Источник - inosmi.ru
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