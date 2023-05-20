Зачем Бильдербергскому клубу искусственный интеллект, - В.Ильин

09:52 22.05.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 20.05.2023

18 - 21 мая в Лиссабоне проходит 69-я встреча Бильдербергского клуба. На нее приглашены политики, эксперты, представители научных кругов, промышленности, финансов, профсоюзов и СМИ. Свое участие подтвердили около 130 участников из 23 стран (полный список здесь).



Основные темы обсуждения в 2023 году: искусственный интеллект, банковская система, Китай, энергетический переход, Европа, лидерство США, транснациональные угрозы, Россия, НАТО, Украина, налоговые проблемы. Несмотря на приглашение главы МИД киевского режимы Кулебы, украинская тема далеко не главная.



Бильдерберг-2023 ставит на первое место в своей повестке дня искусственный интеллект (ИИ): "Искусственный интеллект будет в центре внимания переговоров между представителями деловой и политической элиты в Лиссабоне".



Почему именно ИИ? Вряд ли это уже тайна.



Искусственный интеллект является самой мощной технологией ведения войны - об этом Пентагон официально заявил накануне встречи членов Бильдербергского клуба. Вот слова председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли: "В листе технологий, которые приходят к нам так быстро, возможно наиболее мощной из всех быстроразвивающихся технологий в ведении войны является искусственный интеллект… Возможность принимать решения быстрее и точнее, является значительным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут это стране, которая преуспеет в их военном применении".



Под ведением войны в данном случае понимаются боевые действия и на поле боя, и в информационном пространстве. В том числе против собственных граждан, не вписывающихся в "новую нормальность". В США ударными темпами создается новое федеральное агентство ("Министерство правды"), которое будет обеспечивать соблюдение "кодексов поведения" на платформах социальных сетей.



В Китае структура, следящая за использованием ИИ в инфо-войнах, уже действует. На днях ее представители анонсировали первое задержание человека, использовавшего для создания и распространения слухов ИИ – с помощью запрещенного в стране чат-бота. Мужчина, задержанный 5 мая в городе Дунгуань на юге провинции Гуандун, создал посредством ChatGPT фейковую новость о крушении поезда и распространил ее с 20 аккаунтов в соцсети Baijiahao. В ней говорилось о гибели 9 человек в результате якобы произошедшей 25 апреля аварии поезда. На самом деле такого инцидента не было. Фейк набрал более 15 тысяч просмотров до того, как его обнаружили сотрудники киберполиции КНР.



"ИИ может создавать религии для контроля над людьми… Овладев только человеческим языком, ИИ имеет все необходимое, чтобы окутать нас миром иллюзий, подобным Матрице", – заявляет Юваль Ной Харари, верный адъютант-ньюсмейкер Клауса Шваба.



Участники съезжаются на встречу Бильдербергского клуба в Лиссабоне. Среди гостей – глашатай ВЭФ Юваль Ной Харари, считающий людей "взламываемыми животными"



Стоит обратить внимание, насколько частыми, наглыми и прямыми стали подобные заявления, пока еще теряющиеся в общем хаосе переизбыточной информации.



ИИ может быть очень опасен для общества. Исследование, подтверждающее это, недавно обнародовали ученые из Корнельского университета в США. В зависимости от предвзятости своих алгоритмов, чат-боты вроде ChatGPT, Bard или Claude могут менять образ мышления пользователей без их ведома. ИИ – это, прежде всего, алгоритм. Кто, чему и с какими целями обучил ИИ, так он и будет действовать.



В невоенных сферах с использованием ИИ все так же непросто. Очередное свидетельство тому – попавший в марте под коллективный иск в США "за практику без лицензии" "робот-юрист на базе ИИ" (то есть чат-бот), который, как утверждала реклама, "мог бы изменить будущее права во всем мире, помогая миллионам людей в судебных спорах". О дивный новый мир Шваба и Ко, в котором можно подать в суд на виртуального робота из-за его работы без юридического образования и лицензии! При этом по иску за "некачественную юридическую консультацию" должен платить не сам робот, а его создатель – юридическая компания DoNotPay. Истец Джонатан Фаридиан якобы полагал, что покупает "пригодные для использования" юридические документы и услуги у юриста, компетентного их предоставлять". А теперь утверждает, что поведение робота было "незаконным", и требует возмещения ущерба…



Архитекторы "глобальной перезагрузки" считают, что благодаря искусственному интеллекту Интернет тел (IoB) и Интернет вещей (IoT) в ближайшие годы дадут им полный контроль над здоровьем, мыслями и эмоциями человека. "Как только мы получим доступ к мыслям людей и их эмоциям, мы получим доступ и к самим людям", – заявляет К. Шваб.



Миллиардер-"футурист" Рэй Курцвейл, рассказывая корреспонденту StarTalk Radio "о расширении человеческого мозга", уже провозгласил: к 2030 году нано-боты подключат людской нейро-кортекс к виртуальным хранилищам информации ("облакам"). Иначе говоря, если верить этому восторженному швабианцу, в ближайшее десятилетие появятся устройства с ИИ, которые можно будет "внедрить в мозг".



Шваб и его подельники добиваются слияния цифрового, биологического и физического мира. Об этом они прямо и заявляют, пропагандируя чипирование людей и постановку людей под тотальный контроль с помощью ИИ. Билл Гейтс считает, что ChatGPT "изменит мир". В интервью немецкому Handelsblatt Гейтс оценил потенциал собравшихся в Лиссабоне как механизма глобального контроля. По словам Гейтса, искусственный интеллект за одно поколение превратит всех людей в либералов.