Первая цифровая война уже началась, - Елена Караева

10:05 22.05.2023

Мировая закулиса сделала ставку на идеальное оружие

Человекоподобный робот компании Hanson Robotics - РИА Новости, 1920, 22.05.2023



Елена Караева



На минувших выходных в Лиссабоне прошла очередная ежегодная встреча Бильдербергского клуба, окутанного зловещей репутацией одного из центров мирового правительства. Повестка мероприятия открывалась аббревиатурой AI (artificial intelligence, искусственный интеллект), второй пункт - банковская система, третий - Китай (без спецификации предмета). Дальше значилась экология, а Европа - и тоже без уточнений - на пятом месте. Украина - на предпоследнем, опередив "лидерство США", замыкавшее список. Своеобразный взгляд на лидерство и на текущий геополитический кризис в Европе. Ну да у богатых свои причуды и привычки.



Чтобы свое благополучие и благосостояние в мире, который меняет лекала и полюса влияния, этим богатым защитить, требуются инструменты. Имеющие глобальный охват.



Обычная пресса с заданием, как бы ее не премировали, не подмасливали и не подбадривали, справляться перестает. Всегда найдется фрондер, который сломает игру и покажет реальную картину мира. От Херша до Ассанжа и обратно. Это тем, кто совещается в приятных глазу интерьерах роскошных замков или отелей, не может нравиться. Тот, кто дирижирует информационными потоками, рано или поздно подчиняет себе обывательскую мозговую подкорку, а там, когда страхи и ужасы вербализуются, заставляя работать серое вещество уже самого мозга, дело сделано. И нужные модели поведения, и - что самое существенное - способы рассуждать и оценивать происходящее полностью контролируются.



То, что первая цифровая война началась, не понял только несведущий. И баталии начались отнюдь не с началом СВО, а минимум за три года до этого. Западные власти не делали из этого большой тайны, было же сказано: "Мы - на войне". Боролись с пандемией. При этом используя разную риторику и разный образ действия. В России сумели мобилизовать общество, организовать волонтерство, создать и вакцину, и противовирусные препараты, а еще - развернуть мобильные госпитали, в которых было и достаточное количество медиков, и коек. Справились всем миром. Как обычно.

В Европе многократно население запирали на долгие месяцы, а чтобы то сидело смирно, заливали его деньгами. Вакцину не создали, лекарства тоже, зато бросали беспомощных стариков умирать в интернатах, где потом выживших вперемежку с мертвыми обнаруживала армия.



Не слишком вяжется с гуманизмом и ценностью каждой жизни, но воспитанный сытыми десятилетиями гедонизм дал именно такие плоды.

Сегодня ситуация еще на шаг приблизилась к тому самому закону джунглей: "Выживает сильнейший". Ресурсы стремительно тают, жизнь дорожает, пенсионный возраст увеличивается, политический хаос тлеет - и вот всем этим придется управлять. Не решать кризисные моменты, не мобилизовываться и сплачиваться, а, напротив, сделать общества еще более атомарными. Постепенно погружая кого в апатию, кого в тревогу. Кому - летаргия, кому - ажитация. Денег на бесплатный сыр и плюшки больше нет.



Поэтому Западу (и раньше, чем можно представить) придется использовать новое оружие массового поражения - искусственный интеллект. Минимальные издержки. Максимальный эффект. Соцсети, запрещенные и нет, в помощь. Чат-боты и форумы, модерируют которые те же боты, а еще - полная анонимность, шифровка заданий и выдача сделанного на-гора, мгновенно подхватываемая тысячами юзеров, число которых растет по экспоненте. Это совсем не Большой Брат. Это глобальный сетевой Большой Паук, который не только говорит на десятках языков, но и вползает в сознание каждого.



Битва в реальности рано или поздно предполагает истощение всех ресурсов. Растянутые линии снабжения. Недостаток боевой силы и техники.



Битва в виртуальном пространстве может продолжаться сколь угодно долго, тут фронт без линии флангов, тут позволено абсолютно все. Главная цель - психологически измотать противника, сломать его ментально, уничтожить любые опоры в реальности, сделать сомнения и страх движущей силой поступков.



Сегодня у искусственного интеллекта такие возможности имеются, и даже скептики не решаются их отрицать. Характерно, что в чрезвычайно закрытых заседаниях принимают участие не только бизнесмены, а также бывшие и нынешние политики, но и, например, руководитель внешнеполитической и военной разведки Франции.



Как сообщают сами организаторы нынешнего форума, закрытость - для того, чтобы обеспечить "максимально откровенный обмен мнениями". В России, где откровенность и открытость - практически однокоренные слова, довольно сложно понять этот западный силлогизм.



Зато абсолютно - до прозрачности - ясно вот что: нам, помимо военных баталий, предстоят битвы на психологическом фронте.

Планы если не уже готовы, то будут готовы в ближайшее время. Но главное в обоих столкновениях - это крепкие нервы. Холодный расчет и умение думать победят искусственный интеллект, который рано или поздно выбросит белый флаг. А мозг человека, убежденного в правоте и имеющего принципы, реально непобедим. Просто бильдербергские персонажи это, как обычно, не берут в расчет.