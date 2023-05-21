Умеренные, но последовательные "сепары" уверенно выиграли выборы в Северной Ирландии

10:44 22.05.2023

21.05.2023



Националисты Северной Ирландии выиграли выборы социальной риторикой



Партия "Шинн Фейн" своей победой обязана грамотной программе

Данила Моисеев



Успех националистов поставил вопрос о самоопределении североирландцев.

В Северной Ирландии состоялись выборы в местные органы власти. Убедительную победу на них одержала националистическая партия "Шинн Фейн", получившая 144 места вместо прежних 109, в то время как ее основные противники – Демократическая юнионистская партия (ДЮП) сохранила 122 мандата, а лейбористы в союзе с социал-демократами (SDLP) и Ольстерская юнионистская партия сильно сдали позиции. Но, несмотря на успех националистов, о перспективах выхода из состава Британии говорить не приходится. Жители Северной Ирландии уже сейчас могут свободно сообщаться с соседями, а уход от фунта сулит дополнительные проблемы.

"Шинн Фейн" после прошлогодней первой в истории победы на парламентских выборах теперь снова творит историю, на сей раз впервые став самой массовой партией на региональных выборах в местные органы власти. Партия получила 30,9%, а ДЮП – 23,3% голосов. Глава победившей партии Мишель О’Нил призвала главных противников перестать бойкотировать создание единого правительства, чтобы справиться с политическим кризисом. Напомним, ДЮП и ее лидер Джеффри Дональдсон отказались от этой идеи из-за того, что их не устроило соглашение "Виндзорские рамки", в целом выгодное для страны. Не смутило его даже то, что Брюссель пошел на весьма большие уступки Лондону в переговорах.



Но нельзя не отметить того, что ДЮП потеряла меньше 1% голосов и сохранила поддержку наиболее приверженных сторонников тесных связей с островом Британия. Напомним, к мнению ДЮП неизбежно приходится прислушиваться в силу Соглашений Страстной пятницы 1998 года. Поменять свое мнение их просил даже президент США Джозеф Байден (см. "НГ" от 12.04.23). Но, по всей видимости, в ДЮП поняли, что, согласившись даже на хорошие условия, они могут лишиться наиболее радикально настроенного и стабильного в плане голосов электората.



Вместе с "Шинн Фейн" успехов добилась занявшая третье место партия "Альянс" (65 мест, на 14 мест больше предыдущего результата, и 13,3% голосов), позиционирующая себя как не относящуюся ни к одному из двух крупных лагерей силу. Далее следуют SDLP и "Ольстерские юнионисты", потерявшие более 3% голосов и получившие 8,7 и 10,9% соответственно. "Победа "Шинн Фейн" во многом связана с грамотным предвыборным манифестом, который акцентируется на преодолении ухудшения качества жизни, возникшего из-за пандемии, брекзита и энергетического кризиса. Были предложены конкретные меры с использованием дополнительных фондов. В частности, 1 млрд фунтов может быть потрачен на нужды системы здравоохранения в течение трех лет, 33 млн фунтов предложено потратить на создание рабочих мест, предполагается и развитие жилищного строительства", – сказал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.



В разговоре с "НГ" он отметил, что ДЮП, в свою очередь, как и на прошлогодних выборах, акцентировали внимание на менее насущных проблемах, связанных с национальным самоопределением.



"Опять был предложен пересмотр Североирландского протокола, "Виндзорские рамки" были названы неуспешными, но в практических вопросах проработка была хуже. Например, было предложено развитие спортивного образования, но население сейчас это беспокоит в меньшей степени", – рассуждает эксперт.



Охошин добавил, что у североирландцев существует возможность беспрепятственно ездить в Ирландию и даже развивать там бизнес. И в целом необходимость во что бы то ни стало получить независимость от британской короны невысокая.



"Жители и сами понимают, что отказ от фунта сулит большие проблемы, а на подтягивание экономики до уровня Ирландии потребуются дополнительные средства. К тому же у соседей по острову немного другая политическая система с более развитыми централистскими партиями. В итоге опросы показывают, что большинство североирландцев в конечном счете не поддержали бы воссоединение с ирландцами", – заключил эксперт.