Депутата РосДумы Затулина не пустили в Казахстан. Подорвет основы?

11:06 22.05.2023

Депутат Затулин заявил, что пограничники не смогли объяснить попытку не пустить его в Казахстан

Дарья Алифанова



Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил "Газете.Ru", что уже второй день находится в Казахстане в городе Байконур. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что его не пустили в РК. Затулин отметил, что на контрольно-пропускном пункте действительно возникли проблемы, пограничники не смогли объяснить, чем они вызваны.



"Действительно, мы вчера прибыли из Москвы в Байконур и была заминка при прохождении паспортного контроля, который осуществляют пограничники Казахстана. Нам пришлось на какое-то время задержаться на этом паспортном контрольно-пропускном пункте. Я сожалею, но никак не могу объяснить, какие именно претензии были ко мне, поскольку пограничники этого тоже не могли объяснить. После вмешательства посла и посольства Российской Федерации, которое мы поставили в известность, это недоразумение или эта провокация была прекращена", - сказал Затулин.



Депутат подчеркнул, что его визит в Казахстан не имеет политической подоплеки.



"Мы не ставим никаких политических целей, присутствуя здесь, на "Байконуре". Наша цель продемонстрировать, что мы любим байконурцев и Байконур, мы уважаем Республику Казахстан, надеемся на развитие российско-казахских отношений. Кто-то, вероятно, не хотел бы этого. Наверное, в этом причина того, что возникают подобные инциденты и таким образом они целенаправленно и злонамеренно комментируются. Я познакомился сегодня с утра с теми вбросами, которые были в информационную сферу. Судя по тому, что появилось в разных изданиях - это, видимо, была целенаправленная акция, попытка, которая должна была нанести ущерб развитию наших отношений", - заявил политик.



По словам Затулина, в Байконур он прибыл для того, чтобы открыть ветеранский теннисный турнир "Ракетка Байконура 2023", а также провести ряд других мероприятий.



"Мы приехали сюда не только для того, чтобы играть в теннис, хотя это знаковое для Байконура мероприятие. Главное, конечно, это встреча с нашими соотечественниками, которые здесь живут и работают на "Байконуре". Это наблюдение за стартом грузового корабля "Прогресс", который должен стартовать во второй половине дня 24 мая с космодрома "Байконур". Это посещение школы, филиала Московского авиационного института, возложение венков героям и жертвам космоса. Все это запланировано. Мы являемся гостями официальными администрации "Байконура", - заключил он.



Накануне "Sputnik", ссылаясь на пресс-службу депутата, сообщил, что Затулина не пустили в Казахстан из-за ранее высказанной им критики в адрес властей страны.



"После некоторых трудностей и вмешательства МИД России в ситуацию проблема разрешилась", - заявили в пресс-службе.



По данным Forbes Kazakhstan, в июне 2022 года политик сделал замечание насчет слов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе Петербургского международного экономического форума, когда руководитель страны указал на непризнание "квазигосударственных территорий" ДНР и ЛНР.