Президентша Сингапура Халима Якоб прилетела в Ак Орду и получила орден "Достык" I степени

11:54 22.05.2023

Президент Сингапура прибыла в Акорду



22 мая в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Сингапура Халимы Якоб, сообщает Zakon.kz.



По данным пресс-службы президента, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Сингапура.



Халима Якоб прибыла в Астану с государственным визитом 21 мая.



По данным "Хабар 24", она посетила столичный Дом дружбы, где гостей встретил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, аким города Женис Касымбек, депутаты и другие представители АНК.



