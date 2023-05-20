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Президентша Сингапура Халима Якоб прилетела в Ак Орду и получила орден "Достык" I степени
11:54 22.05.2023

Президент Сингапура прибыла в Акорду

22 мая в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Сингапура Халимы Якоб, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы президента, начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Сингапура.

Халима Якоб прибыла в Астану с государственным визитом 21 мая.

По данным "Хабар 24", она посетила столичный Дом дружбы, где гостей встретил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, аким города Женис Касымбек, депутаты и другие представители АНК.



Президенты Казахстана и Сингапура провели переговоры
22 мая 2023 года

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции Акорда. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов двух стран и традиционного совместного фотографирования лидеры проследовали в зал для проведения встречи в расширенном формате.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Приветствуя Халиму Якоб, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство в управлении Сингапуром в столь непростое время.

– Для нас большая честь, что первый визит в Центральную Азию Президент Сингапура совершает именно в Казахстан. Ваш визит в нашу страну – это историческое событие. Уверен, этот визит станет началом новой вехи в нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению отношений с Сингапуром, – заявил Глава нашего государства.

В марте текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений. В этом контексте Президент Казахстана отметил, что за этот период между двумя странами были налажены доверительный политический диалог и активные межпарламентские связи.

Ключевое место в казахско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Лидер Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий.

– Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и пандемию, в прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов. Считаю, что это очень хороший результат, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на наличии прочной институциональной базы для двустороннего сотрудничества, в которой важную роль играет Казахско-сингапурский деловой совет.

– Будем поддерживать наших граждан, которые посещают Сингапур в качестве туристов. И, конечно, наши двери всегда открыты для Ваших туристов и для Ваших бизнесменов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан серьезно настроен на тесные отношения с Вашей страной, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и теплое гостеприимство, оказанное ей и сингапурской делегации. Она высоко оценила уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром.

– Вы совершенно правы. Это первый в истории визит Президента Сингапура в Казахстан и, в целом, в Центральную Азию. И поэтому это важный визит. Как вы знаете, Казахстан является очень ценным партнером для нас в регионе Центральной Азии, потому что мы видим, что по сути, ваша страна – региональный лидер. Это очень важно для нас, и мы поддерживаем очень хорошие отношения на протяжении многих лет. У нас не только теплые отношения, но и общая приверженность таким принципам, как открытость и порядок. И это то, что важно как для Казахстана, так и для нас, – отметила она.

Наряду с этим отмечена важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Высшей школой государственной политики Назарбаев Университета и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам расширения экспортных возможностей, открытия совместных предприятий на территории нашей страны. В частности, речь шла о ходе реализации совместного инвестиционного проекта по строительству агломерации G4 City вблизи города Алматы, расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

Кроме того, президенты рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках сопряжения Транскаспийского международного транспортного коридора и инициативы "Пояса и Пути", а также запуска прямого воздушного сообщения между странами.

В ходе беседы также был обсужден ряд актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Сингапура в рамках многосторонних структур.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях;

2. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур по сотрудничеству в рамках Программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5);

3. Соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром "Астана" и "Enterprise Singapore";

4. Меморандум о взаимопонимании между АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" и "Enterprise Singapore".



Глава государства наградил Президента Сингапура Халиму Якоб орденом "Достық" I степени
22 мая 2023 года

Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Сингапура Халиме Якоб орден "Достық" I степени.

В ходе церемонии Глава нашего государства отметил весомый вклад Президента Сингапура в укрепление и развитие двусторонних отношений.

В свою очередь Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную высокую честь, заверив, что она приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Источник - akorda.kz
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