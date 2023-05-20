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|Генерал Ахмадиян - новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана
13:39 22.05.2023
Ахмадиян назначен новым секретарем ВСНБ Ирана
Тегеран, 22 мая, ИРНА – Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник назначил Али Акбара Ахмадияна новым секретарем Высшего совета национальной безопасности страны.
Ранее Ахмадиян был председателем стратегического центра Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Али Шамхани работал секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана на 10 лет.
Раиси также поблагодарил Шамхани за его усилия в этом совете.