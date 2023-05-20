Олимпийские призеры Таджикистана будут получать пожизненную пенсию

13:49 22.05.2023

Олимпийские призеры Таджикистана будут получать пожизненную материальную выплату Правительство Таджикистана своим постановлением утвердил новый порядок ежемесячной пожизненной материальной выплаты победителям и призерам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр с 1 января 2024 года. Согласно документу, ежемесячная пожизненная материальная выплата устанавливается: в индивидуальных и командных олимпийских видах спорта по 50 показателей для расчетов за первое место (в настоящее время один показатель для расчетов составляет 68 сомони), 30 показателей для расчетов за второе место и 20 показателей для расчетов за третье место.



Денежная выплата будет применена в отношении победителей и призеров олимпийских игр, которые удостоились мест в период независимости. При этом отмечается, что если спортсмен подвергается санкциям соответствующей антидопинговой организации за возможное нарушение антидопинговых правил, выплата будет отменена пожизненно. В случае же если нарушения не подтвердятся, то выплаты продолжатся, в том числе, за неоплаченные месяцы во время проверки. Основаниями для лишения пожизненной материальной выплаты также являются смерть, нарушение спортивной этики и выступления на международных соревнованиях за иностранное государство.