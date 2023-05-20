Пашинян сдал и слил все и всех. Армения признает Карабах частью Азербайджана

13:51 22.05.2023

Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Александра Вишневская



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения, сообщает Armenpress.



Он выразил надежду, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение по установлению мира с Азербайджаном.



"Идут интенсивные переговоры по соглашению об установлении мира и отношений с Азербайджаном, и мы надеемся как можно скорее достичь согласия по тексту и подписать его", - отметил Пашинян.



Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что страна дала согласие на встречу президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которую планируется провести в мае в Брюсселе.



При этом стороны пока не согласовали встречу в Кишиневе, которую планируется провести 1 июня.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал препятствия для подписания мирного договора между Ереваном и Баку.