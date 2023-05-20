Досрочные президентские выборы обойдутся Узбекистану в 15 миллионов долларов

13:56 22.05.2023

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана утвердила смету расходов на подготовку и проведение досрочных выборов президента, намеченных на 9 июля, передает ИА "Фергана". Общие расходы составят 174,13 млрд сумов ($15 млн).



Как было заявлено на заседании, эта сумма на 41% меньше, чем выделялось на организацию предыдущих президентских выборов в 2021 году - тогда расходы составили 300 млрд сумов ($26 млн). Сумма средств, выделяемых на проведение общепартийных мероприятий и предвыборной агитационной кампании, утверждена в объеме 19,655 млрд сумов ($1,65 млн), или по 4,914 млрд сумов ($428 тысяч) на каждого из четырех зарегистрированных кандидатов. В 2021 году на эти цели направляли 15,4 млрд сумов ($1,3 млн) или по 3,097 млрд ($270 тысяч) на каждого участника выборов.



Напомним, тогда претендентов на должность президента страны было пятеро. Согласно смете, почти 82% расходов пойдут на организацию деятельности окружных и участковых избирательных комиссий. Из этих средств 76% должны составить компенсационные выплаты членам окружных и участковых избирательных комиссий, основную часть которых представляют учителя, врачи и активные граждане. По данным ЦИК, в 2019 году при организации и проведении выборов в представительные органы власти (кенгаши народных депутатов) было сэкономлено 19,8% средств, выделенных из госбюджета, на выборах президента 2021 года - 26% и на референдуме по Конституции в новой редакции в 2023 году - 13,5%. К слову, последний на последний по времени плебисцит было выделено 182,38 млрд сумов ($15,9 млн). 8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о проведении досрочных выборов 9 июля 2023 года. В качестве кандидатов на выборах зарегистрированы сам нынешний президент (его выдвинули Либерально-демократическая партия Узбекистана и партия "Миллий тикланиш"), Абдушукур Хамзаев - от Экологической партии, Улугбек Иноятов - от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова - от партии "Адолат".