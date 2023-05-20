США отправили Зеленского расшатывать арабский мир, - Юрий Зайнашев

14:50 22.05.2023 Вашингтон использовал Зеленского, чтобы омрачить триумф Башара Асада в Лиге арабских государств

Скандальная речь Владимира Зеленского надолго запомнится арабским монархам

20 мая 2023,

Текст: Юрий Зайнашев

Пятница стала днем триумфа Башара Асада – Сирия вернулась в Лигу арабских государств, а исключившие ее оттуда страны были вынуждены признать поражение. Но праздник Асаду подпортил Владимир Зеленский, который прилетел на саммит ЛАГ и даже выступил там. Эксперты считают, что визит президента Украины и его выступление были спланированы с участием США. Но какие цели преследовали Вашингтон и Киев и удалось ли им их добиться?



Утром в пятницу, когда в саудовском городе Джидда открывалась встреча в верхах Лиги арабских государств (ЛАГ), агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, передало, что на саммит летит неожиданный и совершенно "неарабский" гость – украинский лидер Владимир Зеленский. Стало ясно, что Зеленский на самом деле направляется в Японию, на совещание "Большой семерки", но по пути сделает остановку в Саудовской Аравии.



Накануне в медийное пространство вбрасывали противоречивые слухи. Одни утверждали, что Зеленский выступит перед "Большой семеркой" лишь виртуально, другие – что нет, все-таки выступит живьем.



Правы оказались вторые. По данным СМИ, Зеленский прибыл в Джидду на французском самолете, вылетевшем из Польши. Правда, по другим данным, самолет был американским. В любом случае стало ясно, что противоречивыми слухами Киев нарочно запутывал тех, кто вдруг захочет помешать перелетам президента Украины.



"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", – написал вскоре сам Зеленский в Telegram-канале. Приоритетами на переговорах он назвал обеспечение энергетической безопасности следующей зимой и возвращение всех военнопленных (как известно, часть обменов пленными Киев и Москва провели при посредничестве саудовского принца).



Организаторы саммита сразу дали украинскому лидеру слово. И видимо, тотчас пожалели. Нарушив все мыслимые каноны восточной дипломатии, гость осыпал аудиторию упреками. Зеленский призвал арабских лидеров "честно взглянуть на ситуацию" вокруг российско-украинского конфликта. "Среди вас есть те, кто закрывает глаза на аннексию Крыма", – обвинял собравшихся Зеленский. Далее он призвал поддержать украинскую "формулу мира", которая предусматривает полный вывод российских войск за границы Украины 1991 года.



Президент Сирии Башар Асад во время этого выступления демонстративно снял и положил на стол наушник с синхронным переводом.



"Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готовы выступить посредниками между Россией и Украиной", – сказал в свою очередь бен Салман, хозяин саммита. Он также подтвердил заинтересованность в восстановлении Украины. Стоит напомнить, что прошлой осенью Эр-Рияд анонсировал отправку Киеву гуманитарной помощи на 400 млн долларов, а в конце зимы в Киев приезжал глава саудовского МИДа.



"В восточной дипломатии особенно не принято выступать с публичными упреками прямо в лицо. В данном случае Зеленский пошел по пути Байдена, который тоже позволял себе такую манеру – и это закончилось скандалом. Он на этом обжегся. Тем более от внерегионального игрока, из уст гостя выслушивать критику арабским лидерам было особенно досадно. Думаю, такая манера резанула ухо", – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов.



Возможно, Зеленский пытался посеять рознь среди слушателей, расколоть по признаку отношения к России, полагает эксперт. "Но, скорее всего, он попросту адресовал свою речь внутриукраинской аудитории. Пытался показать своим согражданам, что он непоколебимо и со всей прямотой проводит линию Киева на любых международных площадках. Но нам же и лучше. С таким подходом Зеленский себе на Востоке много не наторгует. Вряд ли арабы изменят своему принципу нейтралитета, который нас пока что вполне устраивает", – отмечает Семенов.



День победы сирийского лидера



Как сообщает РИА "Новости", в пятницу в саудовской Джидде впервые за 12 лет общеарабский саммит состоялся в полном составе, поскольку в нем принял участие президент Сирии Башар Асад. Сирия была фактически исключена из этой организации с началом гражданской войны в 2011 году. После этого Саудовская Аравия и другие монархии вроде эмирата Катар начали щедро финансировать и вооружать мятежников, пытаясь свергнуть Асада.



И вот теперь Асад триумфально вернулся. Победы в гражданской войне он добился еще несколько лет назад, и победить он сумел лишь благодаря помощи российских войск, приглашенных им в Сирию в 2015 году. Хотя война давно уже стихла, противники Асада долго отказывались смириться с этим и тянули время. Но теперь саудиты и их бывшие союзники, по сути, признали поражение своих "прокси-войск" – они пригласили Асада вернуться в Лигу и помириться.



"Я допускаю, что идея пригласить Зеленского возникла в самой Лиге арабских государств. Когда США и весь Запад дружно набросились на лигу за то, что позвали Башара Асада, то там вполне могли придумать: а давайте-ка "уравновесим ситуацию" и пригласим того, кого Запад очень любит", – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД бывший директор украинского филиала Института стран СНГ, политолог Владимир Корнилов.



"В принципе, как мы видим, он пытается проникнуть на любое массовое мероприятие – не только на встречу в верхах "Большой семерки", но даже на песенные конкурсы вроде Сан-Ремо или Евровидения. Кроме того, сейчас киевский режим старается проникнуть на все площадки Глобального Юга, о чем прямо недавно говорил глава МИДа Кулеба", – напомнил Корнилов.



Эксперт считает, что приглашение в Джидду поступило в самый канун саммита. "Вряд ли Зеленский еще месяц назад планировал побывать на саммите ЛАГ, ведь в Киеве же назначил на апрель-май свое "грандиозное контрнаступление", и, похоже, сами в него верил. Теперь главная цель этих визитов – везде просить оружие и оправдываться, почему этот "контрнаступ" не состоялся, несмотря на огромные потоки этого самого оружия", – пояснил собеседник.



"Зеленский в любом случае согласовывает все поездки такого рода со штаб-квартирой НАТО, поскольку ему предоставляют для этого военные самолеты,



как было и в данном случае. Кстати, в последнее время он устраивает зарубежные вояжи настолько активно, что уж проводит в них больше времени, чем на самой Украине", – отметил Корнилов.



Кто старое помянет, тому глаз вон



Наследный принц бен Салман часть своей речи уделил главным проблемам арабского мира. По его словам, арабским странам следует "перевернуть страницу прошлого и болезненные годы конфликтов, которые пережил регион". "Мы надеемся, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств положит конец ее кризису", – сказал наследник.



Как заявил на заседании сам Башар Асад, арабский мир обрел исторический шанс изменить свое положение, благодаря "возникновению многополярного мира, как ответа на гегемонию Запада, лишенного принципов, морали и друзей". Он также призвал пересмотреть устав ЛАГ. "Необходимы развитие и пересмотр устава и ее внутренней организации, чтобы она шла в ногу со временем", – заметил Асад.



"Кризис в Сирии дорого обошелся и этой республике, и всему региону. Мы приветствуем ее возвращение в Лигу арабских государств", – заявил иорданский король Абдалла Второй. Возвращение Сирии – важный шаг в интересах всего региона, вторил королю министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб. А вот эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани демонстративно покинул саммит, не дожидаясь окончания заседания. Он возвращение Асада не приветствовал.



Стоит напомнить, что в 2011 году, когда Сирию исключали из лиги, западные лидеры не раз повторяли в своих заявлениях фразу: "Башар Асад скоро уйдет". Это были президент Франции Николя Саркози, госсекретарь США Хиллари Клинтон и другие. Они подавали это даже не как предположение, а как факт – вероятно, чтобы поднять боевой дух мятежников. Теперь все они давно в отставке.

"Это значимый, очень показательный триумф, – считает Кирилл Семенов. – В общем-то, многим давно стало ясно, что Асада вряд ли удастся сместить. Некоторые страны, как Эмираты, восстановили контакты с Дамаском еще в 2016 году, вскоре после ввода российских войск. С другой стороны, возвращение Сирии в ЛАГ стало возможным еще и потому, что изменился геополитический расклад в регионе. Состоялось примирение Ирана и Саудовской Аравии, а вот отношения Саудовской Аравии с США, напротив, осложнились".



Кстати, слово "Россия" на саммите в пятницу в публичных речах вообще не звучало, хотя все участники прекрасно помнили, что Башар Асад удержался у власти лишь благодаря Москве, поэтому Россия воспринималась в Джидде как еще один, только незримый участник заседания. "Саудиты это чувствовали, и поэтому-то они туда Зеленского пригласили, чтобы минимизировать роль России, чтобы показать свою многовекторность, свою готовность к диалогу с Украиной. Понятно, что США были по-прежнему категорически против возвращения Сирии. И вот чтобы смягчить гнев Вашингтона, в Джидду и позвали украинского президента", – предполагает Семенов. Источник - взгляд

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