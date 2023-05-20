Первый пошел! В Ираке полностью запретили доллар - Фуат Онер

14:54 22.05.2023

Haber7

Турция



Доллар полностью запретили: стремительно распространяется новый тренд

В Ираке запретили осуществлять долларовые операции вне зависимости от их цели



Использование США доллара в качестве оружия заставляет страны одну за другой принимать ответные меры, в том числе такие радикальные, как в Ираке, сообщает Haber7. В арабской стране запретили операции с американской валютой, с какой бы целью они не проводились.



Тот факт, что США много лет используют доллар, мировую резервную валюту, в качестве оружия, и спекулятивные ходы заставляют страны обращаться к стратегиям дедолларизации.



В ходе этого процесса в последнее время постепенно набирает силу применение решений, находимых через использование национальных валют и валют третьих стран в обход доллара.



На фоне украинского кризиса Россия начала использовать национальную валюту и юань, аналогичным образом Саудовская Аравия также планирует экспортировать нефть в Китай за юани. С другой стороны, Бангладеш заявила о намерении выплатить взнос за российскую АЭС в размере 318 миллионов долларов в китайской валюте.



В связи с этими событиями вспыхнули споры на тему "Доллар лишается трона?", при этом предпринятый группой стран во главе с Китаем ход на пути к использованию юаней с целью подорвать господство доллара дал свои первые результаты. Так, юань впервые в истории обошел доллар как наиболее используемая валюта в трансграничных транзакциях Китая.



Решение Ирака по доллару



В качестве последнего события в этой связи иракское правительство запретило использование доллара как в частных, так и в торговых сделках. Отныне покупать и продавать иностранную валюту нельзя.



Запрет доллара, вступивший в силу 14 мая, нацелен на распространение использования иракской национальной валюты – динара.



Отмечается, что решение было принято для уменьшения разницы между официальным государственным обменным курсом и обменным курсом, предлагаемым черным рынком, который продолжает колебаться.



В заявлении министерства внутренних дел Ирака говорится: "Динар является национальной валютой Ирака. Ваша приверженность торговле в динарах вместо иностранной валюты укрепляет суверенитет и экономику страны".



Таким образом, любому, кто совершает транзакции с использованием других валют, помимо иракского динара, сначала грозит штраф, а в случае рецидива – тюремное заключение. "Каждый, кто попытается подорвать иракский динар и иракскую экономику, будет привлечен к ответственности", – заявили власти страны.



Управление по борьбе с преступностью министерства внутренних дел потребует от торговцев подписать письменное обязательство перед правительством с обещанием совершать сделки только с использованием национальной валюты.



Лицензия на ведение бизнеса будет отозвана



По словам генерала Хусейна аль-Тамими (Hussein Al-Tamimi) из Управления по борьбе с преступностью, нарушители этих обязательств будут оштрафованы на один миллион иракских динаров, а рецидивисты могут быть приговорены к тюремному заключению. За третье нарушение срок лишения свободы будет удвоен, а лицензия на ведение бизнеса – отозвана.



Утверждается, что, в то время как новое правительство Мухаммеда Шиа аль-Судани предпринимает быстрые действия по сдерживанию финансового кризиса, ход в направлении дедолларизации может обернуться неожиданным разочарованием.



Автор: Фуат Онер (Fuat Öner)