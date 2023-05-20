Коридор Север-Юг изменит "кровеносную систему" Азии, а затем и всего мира, - Ф.Вукович

17:22 22.05.2023 Advance

Хорватия



Через Евразию в Индию в мире, который меняется и полон конфликтов: коридор INSTC как конкурент Суэцкого канала

Advance: коридор Север-Юг отодвинет на второй план существующие транспортные пути



Транспортный коридор Север-Юг станет альтернативой уже существующим путям и позволит Россия расширить свою роль в евразийских перевозках, пишет Advance. Он сможет обеспечить на 30% более дешевую и примерно на 40% более короткую трассу, чем путь через Суэцкий канал.



Ф. Вукович (F. Vuković)



Вопрос транспортного сообщения между Европой и Азией всегда стоял в приоритете мировой экономики. Еще с давних времен предпринимались попытки усовершенствовать существующие пути и найти новые, чтобы ускорить торговлю, сделать ее более эффективной и безопасной. Вооруженный конфликт на Украине поставил множество дополнительных вопросов. Как связать Европу и Азию в условиях, возможно, продолжительной вражды между Россией и Западом? Можно ли "обойти" Россию, государство с самой большой площадью? Или она сама воспользуется новым положением, чтобы расширить свою роль в евразийских перевозках?



Вооруженный конфликт на Украине привел к тому, что некоторые страны сблизились друг с другом, и вскоре это, несомненно, отразится на укреплении торговых связей по всей Евразии. Лучший пример - Россия и Иран. Эти два государства и раньше тесно сотрудничали, но после начала вооруженного конфликта на Украине их отношения вышли на новый уровень. Это не удивительно, поскольку Москва и Тегеран сейчас подвергнуты одинаковому давлению западных санкций, и более тесное сотрудничество им обоим просто необходимо.



Это, в свою очередь, приводит к расширенному использованию некоторых трасс, которые в других условиях, вероятно, оставались бы на втором плане. Не секрет, что Россия, пока с Западом ее связывали относительно неплохие отношения, старалась развивать свою инфраструктуру там, где она наиболее прибыльна. В качестве примера можно, безусловно, привести газопровод "Северный поток - 2", который теперь может войти в историю как просто еще одна рухнувшая (в прямом смысле) затея.



Поэтому давайте обратимся к происходящему на востоке и юге. Иран и Россия подписали договор о строительстве длинной железнодорожной ветки в рамках проекта Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), который они реализуют вместе с Индией. Речь идет о транспортном коридоре, который будет конкурировать с Суэцким каналом.



Прежде чем поговорить о новом участке железной дороги, который строят Иран и Россия, мы должны поближе познакомиться с проектом Международного транспортного коридора Север-Юг.



Это коридор протяженность 7 200 километров, включающий морскую перевозку грузов, железнодорожную и шоссейную. Коридор связывает Россию и Европу с Центральной Азией, Ираном, Азербайджаном и Индией. Главный акцент делается на участок, связывающий Индию и Россию (через Азербайджан и Иран).



С развитием Международного транспортного коридора Север-Юг (сам путь существует, опробован, но еще не используется активно в логистическом смысле) удалось бы дать дополнительный импульс торговле в таких городах, как Мумбай, Москва, Тегеран, Бандар, Аббас, Баку, Астрахань и других.



Этот проект обсуждается и разрабатывается уже несколько десятилетий. Самый первый договор Россия, Индия и Иран подписали еще в мае 2002 года. Уже тогда предполагалось, что Международный транспортный коридор Север-Юг сможет обеспечить на 30% более дешевую и примерно на 40% более короткую трассу, чем существующие пути. В первую очередь, его сравнивали с трассой через Суэцкий канал.



На каком этапе развития находится этот проект, и почему так затянулась его реализация? Международный транспортный коридор Север-Юг - мегапроект, а такие всегда запускаются долго. Однако, как я уже писал выше, определенные политические обстоятельства теперь могут ускорить процесс. Сейчас ведутся активные переговоры о потенциальных "узких горлышках" на всей протяженности пути и о том, как их избежать. Пробные перевозки уже показали, что при средней загрузке в 15 тонн стоимость перевозки может быть снижена примерно на 2,5 тысячи долларов США, а это значительная сумма.



Хотя главными точками являются Россия и Индия, есть несколько разных путей, которые могут образовывать коридор, в том числе через Казахстан или Туркменистан. При выборе, как ожидается, свою роль сыграют политические аспекты. В связи с этим для России сейчас крайне привлекателен Иран, поскольку в новую эру полного отклонения России от Запада она понимает, что может в долгосрочной перспективе рассчитывать на то, что Иран останется внутри этого "блока".



Вчера министр транспорта России Виталий Савельев и его иранский коллега Мехрдад Базрпаш в онлайн-режиме подписали контракт на 1,6 миллиардов долларов США о строительстве железнодорожного участка длиной 162 километра, который соединит иранский город Решт близ побережья Каспийского моря с иранским городом Астара, который находится на границе с Азербайджаном.



"Это весьма значительное событие для региона, для общемировой транспортной инфраструктуры, для наших стран", - подчеркнул президент России Владимир Путин, который также участвовал в онлайн-конференции.



Иран и Россия вместе будут реализовывать проект, как передает российское информационное агентство ТАСС.



Путь пролегает по суше до Ирана и через Иран, а затем продолжается по морю в Индию.



Поскольку у России и Ирана нет общей границы, путь неизбежно пройдет через одну из трех бывших советских республик. Самый короткий и простой путь пролегает через Азербайджан. Альтернативный вариант - через Казахстан или Туркменистан в Иран. Также возможен путь через Каспийское море. Понятно, что со временем выгодно будет активизировать все эти пути, но на данный момент для России наиболее разумно поддерживать хорошие отношения с Баку.



Поэтому не удивительно, что в недавнем конфликте и в условиях напряженной ситуации, которая по-прежнему сохраняется, между Арменией и Азербайджаном, Москва оказалась в неудобном положении, так как она не может рисковать своими добрыми отношениями ни с одной из этих двух стран. Армения важна не из-за Международного транспортного коридора Север-Юг, а по другим причинам.



Российские миротворческие силы сейчас обеспечивают мир в Нагорном Карабахе, а это непростая задача, особенно в условиях, когда Россия ведет боевые действия на Украине.



Понятно, что для международной торговли необходим мир на всех направлениях. Но точно так же конкурентам мир не нужен, а значит, Международный транспортный коридор Север-Юг может подвергнуться разного рода ударам.



Поставки между Россией и Индией через Казахстан и Туркменистан и далее через Иран начались в прошлом году, но Россия надеется, что как можно скорее заработает трасса через Азербайджан. Причин на то много и, в частности, растущее влияние Китая в Средней Азии, ведь у Пекина свои масштабные планы на торговые трассы в Евразии.



Россия и Китай - партнеры, что уже не раз подтверждалось, но вместе с тем их экономические интересы не всегда полностью совпадают.



Железнодорожная ветка Решт - Астара будет готова примерно через четыре года.



Россия, как и, разумеется, Иран, заинтересована в как можно большем числе возможных путей, свободных от влияния западных санкций, ведь они, скорее всего, сохранятся надолго, и вряд ли стоит ожидать каких-то изменений в этом отношении в ближайшее время. Иранская ядерная сделка, из которой Дональд Трамп вышел в 2018 году, судя по всему, не возобновится, так как президент США Джо Байден не проявляет инициативы. Хотя этот договор - результат работы администрации Барака Обамы, в которой Байден был вице-президентом. Источники говорят о том, что Байден никогда особо не одобрял договор с Ираном.



Иран, в свою очередь, тоже понимает, что положение в скором времени не изменится, и поэтому все более тесно сотрудничает с Россией и Китаем, а также восстанавливает отношения с государствами Персидского залива.



Во всей этой истории большое значение имеет также Индия, которая проявила себя как крайне важный "альтернативный" торговый партнер России в момент, когда той закрыли доступ к западным рынкам. Несомненно, Индия подверглась серьезному давлению тех, кто хочет, чтобы она отказалась от сотрудничества с Россией. Однако экономические интересы Нью-Дели в данном случае настолько весомы, что они почти всегда будут перевешивать.



И все же, заработает ли Международный транспортный коридор Север-Юг в полную силу, и превратится ли он в своеобразную альтернативу Суэцкому каналу, во многом зависит от исхода вооруженного конфликта на Украине. Ведь подобные проекты задумываются как евразийская сеть, то есть связующая трасса между Западной Европой и Восточной Азией. В случае же эскалации вооруженного конфликта коридоры сохранят свою значимость, но на их протяженности будут образовываться какие-нибудь новые экономические блоки, которые будут крепнуть изнутри и все больше отдаляться друг от друга.



Комментарии читателей:



rayden

Когда Берлин решил построить железную дорогу в Багдад… началась Первая мировая война. Мне интересно, а что если бы Германия решила поучаствовать в этом коридоре?

Я где-то читал, что именно из-за этой железной дороги и началась война, поскольку по ней планировалось перевозить и другие ресурсы, которые требовались Германии. Это якобы не устраивало британцев, и они решили "контролируемо" провалить эту идею…и выбрали Сербию. К сожалению, мы все знаем, насколько "успешно" британцам удалось все держать под контролем.



zlatan

Если Россия разорвет все связи с Европой, а из статьи следует, что так и будет, то этот коридор будет полезен только России, а не всей Европе. Логика подсказывает, что это нужно только России. Морские пути останутся и впредь, и корабли продолжат ходить по океанам через Суэцкий канал в Европу и в Америку через Атлантику. Зачем Европе или, например, Японии этот путь, если между Россией и Европой якобы будет воздвигнута стена? Тогда какой-нибудь торговый корабль из Японии или Южной Кореи просто будет плыть и плыть в Европу. У этого коридора есть минус: он состоит из железнодорожного участка и морского. Придется все время разгружать - загружать. Корабли по-прежнему будут иметь преимущество.

А у России есть еще и Транссибирская магистраль и трасса через Монголию, а вскоре Китай завершит путь через Казахстан. Но если, как написано в статье, будет возведена воображаемая стена между Европой и Россией, все эти направления будут полезны только России.

На самом деле если это произойдет, европейскому континенту придется туго. А еще хуже придется России, которую отторгнет ее окружение, то есть Европа. Это планировалось уже давно. В начале 90-х, когда еще шли войны на территории бывшей Югославии, я слушал передачи "Радио Свободная Европа"* на языках народов Югославии. И вот там звучали соображения и размышления разных журналистов, в том числе Станко Церовича, Франо Цетинича. Они говорили, что вот это и готовится. Определенные силы на Западе уже тогда задумывались, как загнать Россию поглубже в Азию и возвести воображаемую стену.

Если это произойдет, неужели нам запретят русскую литературу, балет, науку? Много разумных вопросов, а ответов нет даже в перспективе.



Krle

Самое время "Адвансу" осветить проект Международного транспортного коридора Север-Юг, поскольку речь идет о мегапроекте, который в случае успеха на самом деле изменит "кровеносную систему" Азии, а потом и всего мира.

Еще запланировано развитие Северного морского пути, и эти два проекта способны отодвинуть на второй план те транспортные пути, которые на протяжении десятилетий и даже столетий оставались ключевыми, и которые были максимально выгодны европейским (морским) державам.

По этой причине стоит ожидать разного рода ударов ниже пояса от "международного сообщества", которое постарается помешать этим проектам…

На самом деле мы живем в интереснейшие геополитические времена, видим изменения, которые интенсивнее и более всеобъемлющи, чем перемены конца 80-х и начала 90-х годов. Я надеюсь, что в итоге получится хотя бы чуть более справедливый и лучший мир.



* внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в РФ функции иностранного агента, прим. ред. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684765320





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